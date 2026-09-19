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Emmanuel Macron sostuvo que el acuerdo sobre Groenlandia “reafirma” la soberanía danesa: “Es algo positivo”

El presidente francés respaldó el pacto anunciado por Estados Unidos y Dinamarca, mientras que la OTAN consideró que contribuirá a fomentar “la seguridad, la estabilidad y la cooperación en esta región vital”

Macron visitó Groenlandia en junio del año pasado (Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via REUTERS)
Macron visitó Groenlandia en junio del año pasado (Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via REUTERS)
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Emmanuel Macron sostuvo este sábado que el acuerdo entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia contribuye a “reafirmar la soberanía danesa” sobre el territorio ártico.

“Simplemente constato que se respeta la soberanía danesa, que se respeta el derecho internacional y que eso es precisamente lo que pedíamos. Así que es algo positivo”, declaró el presidente francés durante su visita al territorio de ultramar de San Pedro y Miquelón.

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En tanto, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) celebró el acuerdo anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para reforzar la seguridad de Groenlandia.

"Desde el punto de vista militar, hay muchas actividades en marcha allí", dijo el almirante Giuseppe Cavo Dragone (Reuters)
"Desde el punto de vista militar, hay muchas actividades en marcha allí", dijo el almirante Giuseppe Cavo Dragone (Reuters)

El presidente del Comité Militar de la Alianza, el almirante Giuseppe Cavo Dragone, se pronunció al término de una reunión de jefes de Defensa aliados en Copenhague. “Desde el punto de vista de la OTAN, se trata de un acuerdo, por lo que es muy bienvenido”, declaró.

“Además, hay muchas actividades militares en marcha allí, incluida la operación Arctic Sentry, que supone un enorme compromiso para la OTAN”, agregó Dragone. A su vez, un portavoz de la organización sostuvo que el pacto contribuirá a fomentar “la seguridad, la estabilidad y la cooperación en esta región vital”.

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Por su parte, ayer el mandatario estadounidense afirmó que el acuerdo otorgará a Washington “el control permanente” de la seguridad de Groenlandia y permitirá el despliegue de tropas en la isla. Trump sostuvo que el entendimiento tendrá una vigencia indefinida.

Se espera que la próxima semana se selle el acuerdo liderado por Donald Trump (Reuters)
Se espera que la próxima semana se selle el acuerdo liderado por Donald Trump (Reuters)

Por otro lado, esta tarde, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, confirmó el entendimiento y lo definió como una fórmula de “seguridad compartida”.

Su ministro de Industria y Comercio, Martin Lidegaard, adelantó que ella viajará la próxima semana a Nueva York para suscribir el documento junto con representantes de Groenlandia y Estados Unidos. El funcionario evitó precisar los términos del texto.

Además, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, apoyó el pacto. “El acuerdo reconoce los intereses de nuestro país y nuestro papel en la cooperación internacional. Es bueno para todos”, manifestó.

Jens-Frederik Nielsen celebró el acuerdo y sostuvo que reforzará la seguridad compartida de Groenlandia, además de impulsar el desarrollo interno de la isla (Europa Press)
Jens-Frederik Nielsen celebró el acuerdo y sostuvo que reforzará la seguridad compartida de Groenlandia, además de impulsar el desarrollo interno de la isla (Europa Press)

Asimismo, el ministro danés de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, expresó su expectativa de que el pacto termine con un período de incertidumbre que se extendió durante varios años.

Los Gobiernos de Dinamarca y Groenlandia precisaron en un comunicado conjunto que las tres partes esperan suscribir el texto durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. El acuerdo deberá superar los procedimientos parlamentarios requeridos antes de entrar en vigor.

Ejercicios militares en el Alto Norte

Este sábado, el Mando Conjunto de Fuerzas de Norfolk informó que cazas F-35 daneses aterrizaron por primera vez en Groenlandia para participar en ejercicios con F-16 estadounidenses y F-18 canadienses en el Alto Norte.

Las aeronaves recibieron apoyo de reabastecimiento en vuelo francés y de sistemas de alerta temprana durante las maniobras. “Múltiples aliados. Capacidad integrada. Ártico listo”, señaló el mando militar.

Estados Unidos ya dispone de facultades para operar en la isla mediante el acuerdo de defensa firmado con Dinamarca en 1951 y actualizado en 2004. Ese marco permite a Washington utilizar instalaciones, incrementar sus efectivos y desplegar infraestructura tras informar a Copenhague y a las autoridades groenlandesas.

Groenlandia tiene cerca de 57.000 habitantes y alberga la base espacial estadounidense de Pituffik, situada en el noroeste del territorio. El nuevo documento prevé ampliar la cooperación en una región estratégica para la defensa del Ártico y del Atlántico Norte.

Base espacial Pituffik en Groenlandia (Reuters)
Base espacial Pituffik en Groenlandia (Reuters)

Bajo este contexto del acuerdo, el embajador estadounidense en Dinamarca, Kenneth A. Howery, celebró el anuncio. “Esta es una gran victoria para Estados Unidos, Dinamarca, Groenlandia y todos nuestros aliados de la OTAN”, afirmó.

“Estamos deseando trabajar con nuestros socios y amigos del Reino de Dinamarca para aplicar este histórico acuerdo que refuerza la seguridad y la defensa en el Ártico durante las próximas generaciones”, agregó.

(Con información de AP, EFE y Europa Press)

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