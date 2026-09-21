Scott Bessent mantuvo un encuentro con funcionarios chinos en Nueva York sobre IA y comercio: “Fue muy satisfactorio”

Scott Bessent afirmó que la reunión con funcionarios chinos sobre comercio e inteligencia artificial fue muy satisfactoria. (REUTERS/Vincent Alban)

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Scott Bessent destacó el domingo que la reunión sobre comercio e inteligencia artificial con funcionarios chinos había sido “muy satisfactoria”, y añadió que ambas partes habían debatido sobre una mayor comunicación en torno a las amenazas relacionadas con la IA.

“Acabamos de mantener un encuentro muy satisfactorio con los chinos sobre comercio e IA”, declaró el secretario del Tesoro norteamericano a los periodistas tras la reunión de todo el día con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, previa a la cumbre de alto nivel que tendrá lugar el jueves en Washington entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping.

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En cuanto a la inteligencia artificial, Bessent señaló que Estados Unidos ha propuesto “un mecanismo de notificación entre ambos países, y queremos una visión compartida de los objetivos y las amenazas comunes”.

El encuentro entre Scott Bessent y He Lifeng antecedió la cumbre en Washington entre Donald Trump y Xi Jinping. (EFE/ @SecScottBessent)

La reunión también tuvo lugar antes de que venza en noviembre la tregua de la guerra comercial acordada por ambos mandatarios en octubre, durante su reunión en Busan, Corea del Sur.

En esa cita, Trump postergó controles a las exportaciones que podían afectar a miles de empresas chinas. Beijing, por su parte, suspendió restricciones sobre las ventas externas de tierras raras y minerales críticos.

China busca extender ese entendimiento durante el resto del mandato de Trump. Estados Unidos plantea, en cambio, una prórroga de seis meses, ante su evaluación de que Beijing no cumple por completo los compromisos que asumió en Busan sobre el suministro de tierras raras.

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Washington también presiona a China para que flexibilice las limitaciones a las exportaciones de esos minerales hacia Japón. La preocupación se concentra en el itrio, un metal de difícil sustitución que se utiliza en láseres, motores de aeronaves y semiconductores. La ralentización de sus envíos afecta además a cadenas de suministro estadounidenses.

Según la agencia Reuters, Trump planea recibir al líder chino en la Base Conjunta Andrews a su llegada a Washington para una visita oficial a la Casa Blanca. El mandatario estadounidense prevé dar la bienvenida a Xi en el aeropuerto de la base militar situada en las afueras de la capital, una práctica poco habitual en las recepciones a jefes de Estado extranjeros.

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Trump recibirá a Xi Jinping el próximo jueves en Washington (REUTERS/Evelyn Hockstein)

La visita incluirá una ceremonia de llegada en la Casa Blanca, una revista militar en el Jardín de las Rosas y una cena de Estado por la noche, según funcionarios estadounidenses. A la cena asistirán directivos de empresas tecnológicas, entre ellos Jeff Bezos, de Amazon; Sundar Pichai, de Alphabet; Sam Altman, de OpenAI; Tim Cook, de Apple; Elon Musk, de Tesla; Jensen Huang, de Nvidia, y Michael Dell, de Dell Technologies.

En la antesala a la cumbre, el canciller chino Wang Yi y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hablaron el jueves por teléfono sobre la situación en Medio Oriente y los preparativos para la visita de Xi Jinping a Washington.

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Durante la conversación, el ministro de Relaciones Exteriores de China pidió que ambos países preparen la próxima fase de contactos de alto nivel “con espíritu de igualdad, respeto mutuo y beneficio recíproco”, informó la agencia oficial Xinhua.

La llamada también tuvo lugar un día después del encuentro que Wang mantuvo en Beijing con el canciller iraní, Seyyed Abbas Araghchi, en el contexto de los esfuerzos de mediación de China en el conflicto entre Irán y Estados Unidos.