Mundo

La líder de AfD pidió la renuncia del canciller Friedrich Merz tras el duro revés de su partido en las regionales alemanas

La formación de extrema derecha obtuvo cerca del 37% en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, mientras La Izquierda se impuso en Berlín. El jefe de Gobierno reconoció que el resultado en el noreste fue “un desastre”, pero descartó abandonar el cargo y reivindicó su agenda de reformas

Alice Weidel pidió la salida de Friedrich Merz tras el avance de AfD en las elecciones regionales de Alemania. (REUTERS/Lisi Niesner)
Alice Weidel pidió la salida de Friedrich Merz tras el avance de AfD en las elecciones regionales de Alemania. (REUTERS/Lisi Niesner)
Guardar

La líder de Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel, instó este domingo al canciller Friedrich Merz a dejar el cargo después de que su partido obtuviera un fuerte respaldo en las elecciones regionales de Mecklemburgo-Pomerania Occidental. La dirigente de la formación de extrema derecha presentó el resultado como una señal de cambio político en Alemania y cuestionó el liderazgo del jefe del Gobierno, mientras la Unión Cristianodemócrata (CDU) sufrió un duro revés en ese estado y perdió posiciones en Berlín.

AfD es claramente el nuevo partido del pueblo en Alemania”, afirmó Weidel después de conocerse las primeras proyecciones electorales. La dirigente sostuvo que su formación había superado a la CDU y aseguró que los resultados mostraban que los ciudadanos quieren una modificación del rumbo político.

PUBLICIDAD

La CDU con Friedrich Merz, con un canciller débil, no puede seguir”, añadió.

La declaración se produjo tras una jornada electoral especialmente complicada para los conservadores. En Mecklemburgo-Pomerania Occidental, la AfD se situó al frente de las proyecciones con alrededor del 37% de los votos, mientras el Partido Socialdemócrata (SPD) quedó en segundo lugar. La CDU obtuvo aproximadamente un 5%, una cifra que la dejó al borde del umbral necesario para conseguir representación en el parlamento regional.

La AfD se proclamó como nuevo partido del pueblo en Alemania y atribuyó su resultado a un reclamo de cambio político. (REUTERS/Lisi Niesner)
La AfD se proclamó como nuevo partido del pueblo en Alemania y atribuyó su resultado a un reclamo de cambio político. (REUTERS/Lisi Niesner)

El resultado representó un golpe para el partido de Merz, que registró allí uno de sus peores desempeños en elecciones regionales. La AfD, en cambio, volvió a consolidar su posición como una de las principales fuerzas políticas en el este del país, donde ha conseguido importantes niveles de respaldo en anteriores procesos electorales.

PUBLICIDAD

La situación fue diferente en Berlín, aunque tampoco favorable para la CDU. Según las primeras proyecciones, La Izquierda quedó en primer lugar con alrededor del 25%, seguida por los conservadores, con cerca del 19%. La AfD se ubicó en tercera posición con algo más del 16%, por delante de Los Verdes y el SPD. La elección tuvo además una importancia particular porque la CDU había sido la fuerza más votada en los comicios repetidos de 2023 y gobernaba la capital junto con los socialdemócratas.

Merz reconoció la magnitud del revés sufrido en Mecklemburgo-Pomerania Occidental.

El resultado en Mecklemburgo-Pomerania Occidental no podemos maquillarlo. Es un desastre”, afirmó ante dirigentes de su partido en Berlín después de conocerse los primeros datos.

Friedrich Merz calificó como un desastre el resultado de la CDU en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, pero descartó renunciar.
Friedrich Merz calificó como un desastre el resultado de la CDU en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, pero descartó renunciar.

El canciller, sin embargo, no planteó su salida ni anunció cambios en la conducción de la CDU o del Gobierno. Por el contrario, defendió su continuidad y sostuvo que el resultado debía servir para acelerar las transformaciones que considera necesarias para Alemania.

Merz atribuyó parte de las dificultades electorales al contexto político nacional y reconoció que la baja valoración de su Gobierno no facilitó las campañas regionales. Según explicó, los candidatos conservadores tuvieron que competir en un escenario marcado por una creciente confrontación entre el SPD y la AfD.

El jefe del Ejecutivo también describió un país atravesado por problemas económicos y sociales. Señaló que Alemania se encuentra en medio de una profunda transformación económica y sostuvo que el debate público se ha vuelto más duro. Además, afirmó que existe una pérdida de confianza en las instituciones y advirtió sobre el avance de posiciones radicales tanto desde la izquierda como desde la derecha.

Frente a ese escenario, Merz rechazó la idea de regresar a una etapa anterior y defendió la necesidad de modificar el funcionamiento del país. “La respuesta tiene que ser preparar a nuestro país para el futuro”, sostuvo.

Merz vinculó las dificultades electorales de la CDU con la baja valoración del Gobierno y con la confrontación entre el SPD y la AfD. (REUTERS/Christian Mang)
Merz vinculó las dificultades electorales de la CDU con la baja valoración del Gobierno y con la confrontación entre el SPD y la AfD. (REUTERS/Christian Mang)

El canciller también reivindicó su programa de reformas y dejó claro que pretende mantener el rumbo de la coalición formada por conservadores y socialdemócratas.

Las reformas tienen que llegar”, afirmó, al advertir que las transformaciones necesarias demandarán esfuerzo y no necesariamente producirán resultados inmediatos.

Lo que hay que hacer ahora requiere valentía, firmeza y paciencia. Yo aportaré todo ello como presidente de la CDU y, sobre todo, como canciller de nuestro país”, declaró.

Merz presentó además su proyecto como una respuesta al crecimiento de las fuerzas que cuestionan el sistema político establecido. A su juicio, Alemania debe recuperar capacidad de renovación y generar nuevas oportunidades económicas y sociales, especialmente para los jóvenes.

“Quiero que nuestro país vuelva a ser un país de renovación y de nuevos comienzos”, afirmó.

El canciller cerró su intervención reivindicando la responsabilidad de continuar al frente del Ejecutivo pese al resultado electoral. “Yo asumo esta responsabilidad, porque quiero hacer avanzar nuestro país”, sostuvo.

Weidel aprovechó el avance de la AfD para cuestionar la continuidad de Merz y presentar a su partido como una fuerza central del electorado, mientras el canciller reconoció el revés de la CDU, pero reafirmó que permanecerá al frente del Gobierno y que buscará responder al escenario mediante su programa de reformas.

Temas Relacionados

Alternativa para AlemaniaFriedrich MerzElecciones alemanasextrema derechaMecklemburgo-Pomerania OccidentalAlice WeidelÚltimas Noticias AméricaBerlín

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Descubren en Etiopía una nueva especie de serpiente que se alimenta de huevos

La investigación liderada por Arthur Tiutenko identificó en el bosque de Harenna a Dasypeltis albigularis, un reptil africano inofensivo especializado en consumir puestas de aves y que habita en bosques montañosos densos

Descubren en Etiopía una nueva especie de serpiente que se alimenta de huevos

Moscú amenazó con bombardear Kiev en respuesta a los ataques ucranianos durante las elecciones en Rusia

El Krelim acusó al gobierno de Zelensky de intentar entorpecer los comicios legislativos que se llevaron a cabo entre el viernes y el domingo en todo el territorio ruso

Moscú amenazó con bombardear Kiev en respuesta a los ataques ucranianos durante las elecciones en Rusia

Una cámara transmite en vivo la vida silvestre de un parque de Australia: qué animales pueden verse en tiempo real

La iniciativa de la Universidad Charles Darwin permite seguir la actividad en un abrevadero de Watarrka y aporta datos para estudiar cómo distintas especies dependen del agua en una región árida y de lluvias impredecibles

Una cámara transmite en vivo la vida silvestre de un parque de Australia: qué animales pueden verse en tiempo real

La candidata pacifista Yulia Kuznetsova reapareció tras ser reportada como desaparecida y votó en las legislativas rusas

La aspirante de 30 años, vinculada a Los Verdes, dijo en Telegram que ella y su esposo estaban bien, después de tres días sin contacto luego de un mitin y una alerta de sus partidarios

La candidata pacifista Yulia Kuznetsova reapareció tras ser reportada como desaparecida y votó en las legislativas rusas

El director de la CIA visitó Egipto y discutió con Al Sisi un “acuerdo integral” para poner fin a la guerra con Irán

John Ratcliffe se reunió con el presidente egipcio en medio de intercambios de mensajes entre Teherán y Washington a través de mediadores, mientras persiste el bloqueo del estrecho de Ormuz

El director de la CIA visitó Egipto y discutió con Al Sisi un “acuerdo integral” para poner fin a la guerra con Irán
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Obras de la Línea 6 del Mexibús en Toluca empezarán en 2027: así será la ruta que conectará Zinacantepec con Lerma

Obras de la Línea 6 del Mexibús en Toluca empezarán en 2027: así será la ruta que conectará Zinacantepec con Lerma

Atacaron con drones explosivos la subestación de Policía de Potrerito, en Jamundí, Valle: esto se sabe

‘Jhonsson Pulpo’ y Gabriel Mendocilla cumplirán 36 meses de prisión preventiva por orden del Poder Judicial: medida regirá hasta 2029

Claudia Sheinbaum anuncia desaladora en Playas de Rosarito con inversión de 12 mil 500 millones de pesos

Edenor confirmó la causa del masivo apagón que dejó a casi 600 mil usuarios en CABA y el Gran Buenos Aires sin luz

DEPORTES

Del taco delicioso a la salida “de fútbol playa”: el gran partido de Leandro Paredes en la victoria de Boca Juniors sobre San Lorenzo

Del taco delicioso a la salida “de fútbol playa”: el gran partido de Leandro Paredes en la victoria de Boca Juniors sobre San Lorenzo

Las ásperas respuestas del Cholo Simeone y el Cuti Romero a las quejas de Mourinho tras la derrota del Real Madrid

El Rosario Central de Di María vence a Argentinos Juniors en un duelo clave por el Torneo Clausura

12 frases de Arruabarrena tras la victoria de Boca sobre San Lorenzo: el mensaje a los hinchas en la pelea por los títulos

Otro zurdazo de Lozano y definición de Merentiel: así fueron los goles de Boca Juniors en la victoria frente a San Lorenzo

ENTRETENIMIENTO

Gene Simmons sobre su decisión de llamar a Bob Dylan: “Si te atreves, tienes una oportunidad…”

Gene Simmons sobre su decisión de llamar a Bob Dylan: “Si te atreves, tienes una oportunidad…”

Un bailarín de Hollywood revela cómo era trabajar con Frank Sinatra: “Aparecía en su helicóptero, rodaba y se marchaba”

La verdad detrás de la extraña fotografía de Rosé, de BLACKPINK, con el iPhone 18 Pro

Un regreso inolvidable y una gigantesca pista de baile: así fue el concierto de Jamiroquai en Bogotá

El aprendizaje profesional de Chris Rock al frente de su nuevo proyecto dramático en Hollywood