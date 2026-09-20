La líder de AfD pidió la renuncia del canciller Friedrich Merz tras el duro revés de su partido en las regionales alemanas

Alice Weidel pidió la salida de Friedrich Merz tras el avance de AfD en las elecciones regionales de Alemania. (REUTERS/Lisi Niesner)

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La líder de Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel, instó este domingo al canciller Friedrich Merz a dejar el cargo después de que su partido obtuviera un fuerte respaldo en las elecciones regionales de Mecklemburgo-Pomerania Occidental. La dirigente de la formación de extrema derecha presentó el resultado como una señal de cambio político en Alemania y cuestionó el liderazgo del jefe del Gobierno, mientras la Unión Cristianodemócrata (CDU) sufrió un duro revés en ese estado y perdió posiciones en Berlín.

“AfD es claramente el nuevo partido del pueblo en Alemania”, afirmó Weidel después de conocerse las primeras proyecciones electorales. La dirigente sostuvo que su formación había superado a la CDU y aseguró que los resultados mostraban que los ciudadanos quieren una modificación del rumbo político.

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“La CDU con Friedrich Merz, con un canciller débil, no puede seguir”, añadió.

La declaración se produjo tras una jornada electoral especialmente complicada para los conservadores. En Mecklemburgo-Pomerania Occidental, la AfD se situó al frente de las proyecciones con alrededor del 37% de los votos, mientras el Partido Socialdemócrata (SPD) quedó en segundo lugar. La CDU obtuvo aproximadamente un 5%, una cifra que la dejó al borde del umbral necesario para conseguir representación en el parlamento regional.

La AfD se proclamó como nuevo partido del pueblo en Alemania y atribuyó su resultado a un reclamo de cambio político. (REUTERS/Lisi Niesner)

El resultado representó un golpe para el partido de Merz, que registró allí uno de sus peores desempeños en elecciones regionales. La AfD, en cambio, volvió a consolidar su posición como una de las principales fuerzas políticas en el este del país, donde ha conseguido importantes niveles de respaldo en anteriores procesos electorales.

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La situación fue diferente en Berlín, aunque tampoco favorable para la CDU. Según las primeras proyecciones, La Izquierda quedó en primer lugar con alrededor del 25%, seguida por los conservadores, con cerca del 19%. La AfD se ubicó en tercera posición con algo más del 16%, por delante de Los Verdes y el SPD. La elección tuvo además una importancia particular porque la CDU había sido la fuerza más votada en los comicios repetidos de 2023 y gobernaba la capital junto con los socialdemócratas.

Merz reconoció la magnitud del revés sufrido en Mecklemburgo-Pomerania Occidental.

“El resultado en Mecklemburgo-Pomerania Occidental no podemos maquillarlo. Es un desastre”, afirmó ante dirigentes de su partido en Berlín después de conocerse los primeros datos.

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Friedrich Merz calificó como un desastre el resultado de la CDU en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, pero descartó renunciar.

El canciller, sin embargo, no planteó su salida ni anunció cambios en la conducción de la CDU o del Gobierno. Por el contrario, defendió su continuidad y sostuvo que el resultado debía servir para acelerar las transformaciones que considera necesarias para Alemania.

Merz atribuyó parte de las dificultades electorales al contexto político nacional y reconoció que la baja valoración de su Gobierno no facilitó las campañas regionales. Según explicó, los candidatos conservadores tuvieron que competir en un escenario marcado por una creciente confrontación entre el SPD y la AfD.

El jefe del Ejecutivo también describió un país atravesado por problemas económicos y sociales. Señaló que Alemania se encuentra en medio de una profunda transformación económica y sostuvo que el debate público se ha vuelto más duro. Además, afirmó que existe una pérdida de confianza en las instituciones y advirtió sobre el avance de posiciones radicales tanto desde la izquierda como desde la derecha.

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Frente a ese escenario, Merz rechazó la idea de regresar a una etapa anterior y defendió la necesidad de modificar el funcionamiento del país. “La respuesta tiene que ser preparar a nuestro país para el futuro”, sostuvo.

Merz vinculó las dificultades electorales de la CDU con la baja valoración del Gobierno y con la confrontación entre el SPD y la AfD. (REUTERS/Christian Mang)

El canciller también reivindicó su programa de reformas y dejó claro que pretende mantener el rumbo de la coalición formada por conservadores y socialdemócratas.

“Las reformas tienen que llegar”, afirmó, al advertir que las transformaciones necesarias demandarán esfuerzo y no necesariamente producirán resultados inmediatos.

“Lo que hay que hacer ahora requiere valentía, firmeza y paciencia. Yo aportaré todo ello como presidente de la CDU y, sobre todo, como canciller de nuestro país”, declaró.

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Merz presentó además su proyecto como una respuesta al crecimiento de las fuerzas que cuestionan el sistema político establecido. A su juicio, Alemania debe recuperar capacidad de renovación y generar nuevas oportunidades económicas y sociales, especialmente para los jóvenes.

“Quiero que nuestro país vuelva a ser un país de renovación y de nuevos comienzos”, afirmó.

El canciller cerró su intervención reivindicando la responsabilidad de continuar al frente del Ejecutivo pese al resultado electoral. “Yo asumo esta responsabilidad, porque quiero hacer avanzar nuestro país”, sostuvo.

Weidel aprovechó el avance de la AfD para cuestionar la continuidad de Merz y presentar a su partido como una fuerza central del electorado, mientras el canciller reconoció el revés de la CDU, pero reafirmó que permanecerá al frente del Gobierno y que buscará responder al escenario mediante su programa de reformas.

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