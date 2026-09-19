Las cinco ciudades del mundo que ofrecen las mejores condiciones urbanas para caminar, comer sano y descansar

Lisboa encabezó el ranking de bienestar turístico de BookRetreats 2025 por sus horas de sol, espacios verdes y facilidad para recorrer la ciudad a pie (EFE/ Carlota Ciudad)

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Un informe de bienestar elaborado por la plataforma BookRetreats determinó que Lisboa encabeza la lista mundial de metrópolis con mejores condiciones urbanas para el descanso y la salud mental de los visitantes.

La clasificación evaluó 47 destinos internacionales mediante el Holiday Happiness Index, un índice cuantitativo que analiza la exposición a la luz solar, la facilidad para recorrer la ciudad a pie, la proporción de áreas verdes por habitante, el nivel de contaminación acústica y la disponibilidad de gastronomía saludable. Frente al cambio en las expectativas de los viajeros, los datos destacan cómo la infraestructura urbana impacta de forma directa en la salud física y en la experiencia de bienestar.

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La psicología del turismo experimentó una transformación hacia la búsqueda de equilibrio emocional y desaceleración. El cofundador del estudio, Sean Kelly, destacó en declaraciones recogidas por Travel + Leisure que las elecciones de viaje ya no responden únicamente a la acumulación de monumentos. “La pregunta de los turistas ya no se limita a ‘a dónde debo ir’, sino a ‘cómo quiero sentirme cuando llegue allí’”, afirmó el directivo al analizar los resultados del ranking.

Lisboa combina 2.800 horas de luz solar, diseño compacto y gastronomía fresca

La capital de Portugal obtuvo el primer puesto gracias a un rendimiento sobresaliente en múltiples variables ambientales. La ciudad registra un promedio de 2.828 horas de luz solar al año, un factor climático asociado a la regulación de los ritmos circadianos y a la estimulación natural de serotonina en el organismo. A esto se suma una trama urbana compacta que permite desplazarse caminando entre puntos emblemáticos como la Praça do Comércio y la Torre de Belém.

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La configuración compacta de Lisboa permite conectar a pie plazas, calles y puntos de interés, aunque sus colinas condicionan algunos trayectos urbanos (Foto: Manuel Meyer/dpa)

El aspecto gastronómico representó uno de los pilares del triunfo portugués. El estudio contabilizó que casi el 10% de la oferta restaurantera de la ciudad corresponde a menús centrados en alimentación saludable y productos frescos del mar. Ingredientes tradicionales como el bacalao y las sardinas aportan nutrientes ricos en triptófano, un aminoácido vinculado con la síntesis de neurotransmisores de bienestar.

En cuanto a espacios naturales, la ciudad ofrece 49 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, con reductos como el Parque Forestal de Monsanto, un pulmón vegetal de 900 hectáreas situado a pocos minutos del centro histórico.

Helsinki lidera en silencio y conexión con la naturaleza en Europa

El segundo lugar correspondió a Helsinki, la capital de Finlandia, un país reconocido durante ocho años consecutivos como el más feliz del planeta según el Informe Mundial de la Felicidad de la ONU.

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La metrópolis nórdica se distinguió con la puntuación más alta en calidad del sueño, gracias a sus niveles mínimos de contaminación acústica y lumínica.

Helsinki quedó en segundo lugar en el ranking de bienestar turístico por su baja percepción de ruido y contaminación lumínica (Freepik)

La planificación urbana de la capital finlandesa integra parques y senderos boscosos que ofrecen 126 metros cuadrados de espacio verde por residente, una cifra que duplica los promedios de otras capitales europeas.

Su diseño peatonal permite recorrer a pie los principales hitos culturales, como la iglesia de Temppeliaukio y el mercado de Kauppatori, en trayectos de menos de 40 minutos, promoviendo una movilidad pausada en un entorno libre de sobreestimulación sonora.

Orlando, Atenas y Edimburgo completan los espacios óptimos para desconectar

El tercer puesto del índice de BookRetreats arrojó un resultado singular al posicionar a Orlando, en el estado de Florida, Estados Unidos. Aunque mundialmente famosa por sus parques temáticos comerciales, la ciudad registró la mayor superficie de áreas verdes por persona de toda la muestra: 258 metros cuadrados por residente.

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La urbe cuenta con más de 148 parques públicos, senderos en humedales protegidos y una cadena de lagos aptos para actividades recreativas como el kayak, complementados con 2.930 horas de sol anuales.

Walt Disney World Resort figura entre los parques temáticos de Orlando (REUTERS/Octavio Jones/File Photo)

El cuarto y quinto lugar quedaron en manos de dos capitales europeas con gran patrimonio histórico:

Atenas (Grecia): obtuvo la puntuación máxima en accesibilidad peatonal (20/20). Un visitante puede conectar a pie la Acrópolis, el Templo de Zeus Olímpico y el Jardín Nacional en un circuito de solo 30 minutos. Además, disfruta de 2.773 horas de sol al año y un 10% de restaurantes enfocados en dieta mediterránea saludable.

Edimburgo (Escocia): se posicionó como el destino más equilibrado de Reino Unido. Casi la mitad de la superficie de la ciudad corresponde a áreas públicas verdes (78 metros cuadrados por persona), y sus atracciones principales se conectan mediante caminatas que no superan los 80 minutos.