El Salvador

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. deporta a Israel Flores Ortiz a El Salvador

La expulsión del salvadoreño de 19 años se ejecutó el 8 de septiembre de 2026, tras una condena en Virginia por ataques sexuales denunciados por estudiantes menores de la preparatoria de Fairfax

Ilustración en acuarela de un joven con ropa naranja apoyado en los barrotes de una celda.
El fallo del 21 de abril de 2026 incluyó dos años de libertad condicional y una posible pena máxima de nueve años, mientras el acusado permaneció detenido en Fairfax desde el 25 de marzo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Israel Flores Ortiz, salvadoreño de 19 años, fue deportado a El Salvador el 8 de septiembre de 2026, después de cumplir una condena en Virginia por agresiones sexuales contra alumnas menores de edad de la preparatoria de Fairfax, donde también estudiaba. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó la expulsión, difundida por Univisión, luego de que un juez de inmigración ordenara su deportación.

Flores Ortiz había sido acusado de agredir a 13 niñas en los pasillos del plantel, algunas de apenas 13 años. Las autoridades sostuvieron que tocó las partes íntimas de las estudiantes.

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Los hechos ocurrieron antes del 25 de febrero y del 4 de marzo, cuando el joven tenía 18 años. Se entregó a la policía el 7 de marzo y enfrentó nueve cargos de agresión y lesiones.

Una condena de 360 días frente a una pena posible de nueve años

La sentencia fue dictada el 21 de abril de 2026: 360 días de prisión y dos años de libertad condicional. Aunque podía recibir hasta nueve años de cárcel, los descuentos por el tiempo ya detenido y otros beneficios procesales redujeron a 135 días el período que le restaba cumplir.

Israel Flores Ortiz fue deportado a El Salvador el 8 de septiembre de 2026 tras cumplir una condena en Virginia por agresiones sexuales contra alumnas de la preparatoria de Fairfax. (Imagen retomada de Univisión)
Israel Flores Ortiz fue deportado a El Salvador el 8 de septiembre de 2026 tras cumplir una condena en Virginia por agresiones sexuales contra alumnas de la preparatoria de Fairfax. (Imagen retomada de Univisión)

Flores Ortiz permanecía en el Centro de Detención para Adultos del Condado de Fairfax desde el 25 de marzo. Su fecha de liberación había sido fijada para el 3 de septiembre de 2026.

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Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, lo tomaron bajo custodia el 31 de agosto, tras su salida de ese centro, según un portavoz de la agencia. La Oficina del Sheriff del Condado de Fairfax había anticipado que el organismo migratorio asumiría su custodia inmediatamente después de la liberación.

Las condiciones de la libertad condicional le impedían acercarse a la preparatoria de Fairfax y mantener contacto con menores mientras estuviera bajo supervisión. El 10 de agosto de 2026, un juez de inmigración del Departamento de Justicia había ordenado su expulsión de Estados Unidos.

Las denuncias que surgieron tras el primer testimonio

Una de las víctimas relató lo sucedido y ese testimonio impulsó a otros estudiantes a denunciar, explicó la fiscal Jenna Sands a WUSA9. Después del arresto, más jóvenes se presentaron para afirmar que también habían sido agredidas.

Un padre de familia sin relación con las víctimas consideró que la concentración de alumnos en los pasillos facilitaba las agresiones. La defensa utilizó ese mismo contexto para sostener una explicación diferente sobre los contactos físicos.

Durante el juicio se exhibieron grabaciones de vigilancia que registraron momentos en los que, según la acusación, las alumnas fueron atacadas. El abogado Demetry Pikrallidas, representante de las familias de las víctimas, respaldó la sentencia: “Creemos que este fue el resultado correcto. Esto fue intencional, deliberado e invasivo”.

ARCHIVO –El Departamento de Seguridad Nacional confirmó la deportación de Israel Flores Ortiz después de que un juez de inmigración ordenara su expulsión de Estados Unidos.(AP Foto/Yuki Iwamura, Archivo)
ARCHIVO –El Departamento de Seguridad Nacional confirmó la deportación de Israel Flores Ortiz después de que un juez de inmigración ordenara su expulsión de Estados Unidos.(AP Foto/Yuki Iwamura, Archivo)

Pikrallidas sostuvo que Flores Ortiz elegía a las niñas y actuaba “por diversión”. La Fiscalía afirmó que no se trató de hechos aislados, sino de una conducta sistemática repetida en distintos días.

El abogado defensor Jamie Hospers argumentó que las imágenes no permitían observar los delitos en sí mismos y que los pasillos abarrotados podían haber provocado contactos accidentales. El Departamento de Seguridad Nacional cuestionó al gobierno de Virginia, encabezado por Abigail Spanberger, por las políticas de santuario del estado.

ICE indicó que Flores Ortiz ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2024 y fue liberado durante la administración del presidente Joe Biden. Tras la orden judicial migratoria, fue expulsado del país y enviado de regreso a El Salvador.

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