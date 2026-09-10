Guía: ¿Dónde buscar atención psicológica gratis en El Salvador?

El Salvador cuenta con alternativas de ayuda psicológica gratuita por consultas presenciales y líneas telefónicas. Foto: (iStock)

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Actualmente existen diferentes alternativas para buscar ayuda psicológica sin costo en el territorio salvadoreño, estas opciones pueden ser a través de consultas presenciales o llamadas telefónicas para brindar mayor privacidad y confianza a los pacientes que la necesitan. Estas son algunas de las opciones disponibles:

Líneas telefónicas para atención psicológica

Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS): el programa Te Escucho ofrece atención psicológica y psiquiátrica por teléfono para toda la población, incluso para quienes no cotizan en el Seguro Social. La línea 7071-1302 funciona las 24 horas, todos los días. También está disponible el 2591-6557, de lunes a viernes, entre las 7:00 y las 15:30.

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Ministerio de Salud (Minsal): las personas que requieran orientación psicológica o atención ante una crisis pueden llamar gratis al 131. Durante la llamada deben seleccionar su departamento y luego la opción de salud mental. El Minsal también dispone del número 7741-6614, de lunes a viernes, de 7:30 a 15:30. El servicio puede orientar a los usuarios hacia establecimientos de salud cercanos.

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu): la línea 126 ofrece atención psicológica, orientación legal y apoyo social para mujeres y adolescentes, en especial ante situaciones de violencia. Funciona las 24 horas, todos los días. También están disponibles el WhatsApp 7854-9521 y el chat virtual de la plataforma 126 Te Orienta.

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El ISSS ofrece atención psicológica y psiquiátrica por teléfono a toda la población a través del programa Te Escucho. (Foto: Agencia Andina)

Atención presencial en San Salvador y La Libertad

Procuraduría General de la República (PGR): cuenta con unidades psicosociales que brindan atención gratuita para casos de ansiedad, estrés, miedo, tristeza y otras dificultades emocionales. Las sedes están en San Salvador, Soyapango, Santa Ana, San Miguel y Santa Tecla, en La Libertad. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00. En San Salvador, la unidad funciona en la Casa de Desarrollo Infantil y atiende en el 2231-9476.

Fondo Solidario para la Salud (Fosalud): ofrece atención en salud mental para jóvenes y adultos, con terapias individuales o de pareja según cada caso. Las consultas pueden realizarse en sus servicios y centros especializados. Para solicitar información está disponible el número 2528-9700.

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Centro Integral de Inteligencia Emocional: brinda atención psicológica gratuita en la calle Roma 3, en San Salvador, dentro de las oficinas de la Dirección de Reconstrucción de Tejido Social. Atiende de 8:00 a 16:00. El teléfono de contacto es 7682-3815.

Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC): su clínica de Psicología ofrece atención sin costo a la población. Los procesos para niñas, niños y adolescentes pueden desarrollarse de forma virtual. Para solicitar información o agendar una cita están disponibles los teléfonos 2275-8920 y 2275-8888.

Universidad Modular Abierta (UMA): la clínica psicológica atiende a estudiantes, familiares y población general en San Salvador. Está ubicada en la primera calle Poniente, entre la 51 y la 53 avenida Norte. El número para solicitar una cita es 2520-3325.

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El Ministerio de Salud brinda orientación psicológica y atención en crisis mediante la línea 131 y otro número de contacto entre semana. (Freepik)

Servicios en otros departamentos

Centros de Prevención y Tratamiento de Adicciones de Fosalud: cuentan con equipos de psicología, psiquiatría, medicina y trabajo social. Hay sedes en San Salvador, Soyapango, Cuscatancingo, Santa Ana, San Vicente, San Miguel y Usulután. El centro del Hospital San Juan de Dios, en Santa Ana, atiende en el 2891-5202. En San Miguel, el contacto es 7479-0453.

Universidad Gerardo Barrios (UGB): en su campus de San Miguel ofrece atención a niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Está ubicada en calle Las Flores y avenida Las Magnolias, colonia Escolán. El teléfono es 2645-6523.

Universidad de El Salvador (UES), Facultad Multidisciplinaria Oriental: su Departamento de Psicología atiende casos de ansiedad, depresión, autoestima y conflictos de pareja en San Miguel. Funciona en el kilómetro 144 de la carretera al Cuco, cantón El Jute. El teléfono es 2667-3706.

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Fundación Vida por Vida brinda atención psicológica presencial en caso de haber presentado conductas depresivas, tendencias o ideas suicidasSan Salvador, la población puede consultar a través de 7580-0697 y 7651-5151.