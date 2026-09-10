La OIEA dijo que Irán se niega a cooperar con las inspecciones nucleares y remitió el caso al Consejo de Seguridad de la ONU

La Junta de Gobernadores de la AIEA resolvió la remisión tras perder acceso a instalaciones iraníes y continuidad de información sobre uranio enriquecido.

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La Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) afirmó que Irán no está cooperando con las inspecciones nucleares, en un momento de creciente tensión por el avance del programa atómico iraní y por la falta de acceso de los inspectores a instalaciones consideradas sensibles.

El director general del OIEA, Rafael Grossi, dijo en una entrevista a la agencia Bloomberg que el organismo no está recibiendo cooperación de parte de Irán y advirtió que la interrupción de las inspecciones está deteriorando la capacidad de seguimiento internacional sobre las actividades nucleares de Teherán. Según explicó, esa situación llevó a la Junta de Gobernadores del organismo a remitir el caso al Consejo de Seguridad de la ONU, una medida de fuerte peso político que no se adoptaba desde hace dos décadas.

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Durante la entrevista, Grossi sostuvo que el punto central no es solamente lo que el organismo observa, sino sobre todo lo que ya no puede observar dentro del programa nuclear iraní. “No estamos recibiendo ninguna cooperación de Irán”, afirmó el funcionario, al describir un escenario en el que el OIEA perdió continuidad en el conocimiento sobre lo que ocurre en las instalaciones del país.

Rafael Grossi afirmó que la AIEA no realiza inspecciones en Irán y que no puede verificar lo que ocurre en territorio iraní. (REUTERS/ARCHIVO)

El diplomático argentino explicó que, a medida que pasan los meses sin inspecciones, el organismo pierde “memoria institucional y continuidad del conocimiento” sobre el material nuclear iraní. También señaló que en Irán sigue habiendo uranio altamente enriquecido, un dato que mantiene la preocupación internacional por el posible alcance del programa atómico.

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La Junta de Gobernadores remitió el caso al Consejo de Seguridad

Grossi indicó que la decisión de elevar el caso al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fue tomada por los Estados miembros de la Junta de Gobernadores del OIEA, ante la falta de respuestas de Teherán a pedidos previos para reanudar la cooperación.

Según explicó, antes de esta resolución ya habían existido otras instancias en las que el organismo exhortó a Irán a permitir nuevamente el acceso a sus instalaciones y a cumplir con sus obligaciones de salvaguardias. Sin embargo, sostuvo que esos llamados no tuvieron resultados y que la nueva remisión expresa la frustración de los países miembros ante la falta de avances.

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Las conversaciones entre la AIEA e Irán se interrumpieron en febrero y tampoco avanzó el entendimiento firmado por Donald Trump y Masoud Pezeshkian. (AP/ARCHIVO)

Consultado sobre la posibilidad de que esta decisión abra otra vez las puertas a los inspectores, Grossi respondió que no lo ve probable en el corto plazo. Señaló que las autoridades iraníes dejaron claro que, mientras continúe el actual contexto de conflicto, no concederán acceso a las instalaciones nucleares.

“No lo veo ocurriendo pronto”, dijo el director del OIEA, quien remarcó que la negativa de Teherán se mantiene mientras persista la situación de enfrentamientos y tensión regional.

Grossi pidió inspeccionar un sitio bajo sospecha mencionado por Trump

En otro tramo de la entrevista, Grossi se refirió a una zona conocida como Pickax Mountain, mencionada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como un posible punto de actividad vinculada al programa nuclear iraní.

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El funcionario explicó que se trata de una red de túneles cuya construcción comenzó hace unos tres años, después de un episodio de sabotaje contra una instalación vinculada con investigación sobre centrifugadoras. Según relató, Irán decidió avanzar allí con infraestructura subterránea para resguardar parte de sus actividades frente a posibles ataques.

Grossi aclaró que el OIEA nunca inspeccionó ese lugar porque hasta ahora era considerado un sitio en construcción. No obstante, reconoció que existen indicios de movimiento en torno a esa instalación, aunque precisó que el organismo no cuenta por el momento con información concreta que permita confirmar qué tipo de tareas se estarían realizando allí.

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En ese marco, subrayó que será necesario volver a inspeccionar ese punto y también otras instalaciones clave, como Fordow e Isfahán, una vez que el organismo recupere acceso sobre el terreno.

Rafael Grossi consideró improbable que la AIEA recupere en el corto plazo el acceso a las instalaciones nucleares de Irán. (REUTERS/ARCHIVO)

Hacia el final de la entrevista, Rafael Grossi alertó sobre el impacto más amplio que puede tener la actual crisis sobre el régimen internacional de no proliferación. En particular, expresó preocupación por la posibilidad de que otros países concluyan que disponer de armas nucleares ofrece una forma de disuasión frente a ataques externos.

El titular del OIEA consideró que un escenario de ese tipo sería extremadamente grave. “Sería algo terrible que ocurra”, afirmó, al advertir que un mundo con un número mucho mayor de Estados con armamento nuclear incrementaría de manera drástica el riesgo de uso efectivo de esas armas.

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Grossi sostuvo que, en un contexto internacional marcado por más guerras, mayores tensiones y dudas sobre las garantías de seguridad, crece el peligro de que algunos países reconsideren su renuncia al desarrollo nuclear militar. Frente a ese escenario, insistió en que la comunidad internacional debe evitar “a toda costa” una expansión del club nuclear.