Mundo

El líder de AfD en Sajonia-Anhalt no descartó nuevas elecciones si no consigue formar gobierno

Pese al amplio respaldo obtenido en las urnas, la agrupación ultraderechista no logró hasta el momento sumar los apoyos necesarios entre el resto de las fuerzas políticas de la región

Ulrich Siegmund, líder de AfD, durante una rueda de prensa en Magdeburgo tras la sesión inaugural de la bancada del partido en el Parlamento de Sajonia-Anhalt. 10 de septiembre de 2026. (REUTERS/Karina Hessland)
Ulrich Siegmund, líder de AfD, durante una rueda de prensa en Magdeburgo tras la sesión inaugural de la bancada del partido en el Parlamento de Sajonia-Anhalt. 10 de septiembre de 2026. (REUTERS/Karina Hessland)
Guardar

El líder de Alternativa para Alemania (AfD) en la región de Sajonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, afirmó este jueves que su partido no evitará una nueva convocatoria electoral si no consigue formar gobierno tras la victoria obtenida el pasado 6 de septiembre.

AfD logró el 43,8 % de los votos, muy por encima de la Unión Cristianodemócrata (CDU), la cifra más alta obtenida hasta ahora por la formación ultraderechista en un proceso de este nivel. Pese a ese respaldo, ningún partido tradicional aceptó negociar una alianza con la fuerza política.

PUBLICIDAD

En una rueda de prensa celebrada en Magdeburgo tras la constitución de su bancada, integrada por 39 diputados, Siegmund declaró: “Es un escenario que no rehuimos, porque sería el resultado de una situación en la que nadie más está dispuesto a asumir con nosotros la responsabilidad de gobernar”.

Planteó, además, que de repetirse las elecciones su partido incluso podría mejorar ese resultado, porque el electorado enviaría un mensaje a las fuerzas que se niegan a pactar con AfD pese a haber sido la más votada. El propio domingo de la votación ya había adelantado un pronóstico similar, al señalar que en un nuevo proceso podría alcanzar el 50% o más de los sufragios.

PUBLICIDAD

Ulrich Siegmund afirmó que AfD podría mejorar su resultado en una repetición electoral y llegar al 50 % o más de los sufragios. (REUTERS/Karina Hessland)
Ulrich Siegmund afirmó que AfD podría mejorar su resultado en una repetición electoral y llegar al 50 % o más de los sufragios. (REUTERS/Karina Hessland)

Confirmó también que mantiene diálogo con “otros grupos parlamentarios”, en alusión a la izquierdista Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), la única fuerza que no descartó negociar con AfD, así como contactos individuales con legisladores de otras bancadas, con la esperanza de sumar algún apoyo fuera de sus propias filas. Sostuvo: “Nuestro objetivo es formar un gobierno lo más estable posible. Por supuesto, también gobernaremos con un solo voto más”. Aclaró, sin embargo, que solo se postulará como primer ministro si consigue la mayoría absoluta de 42 diputados.

Siegmund rechazó la condición planteada por BSW, que se había mostrado dispuesta a que sus cinco diputados se abstuvieran para permitir un gobierno en minoría de AfD, a cambio de que la formación nominara a una figura independiente como jefe del Ejecutivo regional. El político descartó ceder esa función a un tercero, con el argumento de que casi un 44% de los votantes lo eligió para el cargo.

La propia Sahra Wagenknecht, líder de BSW, reiteró este jueves que sus legisladores no votarán a favor de Siegmund en una eventual investidura, y rechazó además los planes de “remigración” impulsados por la formación ultraderechista, a los que calificó como un intento de infundir temor en la población si de verdad pretende llevarlos a la práctica.

AfD obtuvo el 43,8 % de los votos en Sajonia-Anhalt y superó con amplitud a la CDU, con su mejor resultado en una elección de este nivel. (Reuters)
AfD obtuvo el 43,8 % de los votos en Sajonia-Anhalt y superó con amplitud a la CDU, con su mejor resultado en una elección de este nivel. (Reuters)

Sobre la dinámica interna de su bloque parlamentario, el dirigente indicó que sus integrantes mostraron unidad durante la reunión constitutiva del grupo, en la que fue elegido de forma unánime como vocero. “Dimitiré de este cargo si me convierto en primer ministro”, afirmó.

La Constitución de Sajonia-Anhalt no fija un plazo para elegir a un nuevo primer ministro, por lo que el mandatario saliente, el democristiano Sven Schulze, podría permanecer en funciones el tiempo que sea necesario. Convocar nuevos comicios requeriría una mayoría de dos tercios en el Parlamento. En una eventual investidura, se necesitarían 42 votos tanto en la primera como en la segunda ronda; recién en una tercera instancia bastaría la mayoría de los sufragios emitidos, sin contabilizar abstenciones. Aun con la abstención de los cinco diputados de BSW, el candidato seguiría necesitando al menos un voto adicional para alcanzar ese umbral.

Entre los 39 integrantes del grupo figuran Simon Lansmann y Sebastian Koch, vinculados a un grupo neonazi prohibido, y Frank-Ronald Bischof, quien fue oficial de la Stasi, el servicio secreto de Interior de la extinta República Democrática Alemana, entre 1977 y 1989. Una granja propiedad de Lansmann fue registrada por la fiscalía de Halle bajo sospecha de haber albergado un acto de la agrupación “Artgemeinschaft”, proscrita desde 2023.

(Con información de EFE y DW)

Temas Relacionados

Alternativa para AlemaniaElecciones regionalesUltraderechaAlemania

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ocho personas desaparecieron en una lancha durante la cobertura de las erupciones del volcán Anak Krakatoa

Los rescatistas de Indonesia rastrean 200 millas náuticas en el estrecho de Sonda tras perder contacto 40 minutos después de zarpar desde Carita

Ocho personas desaparecieron en una lancha durante la cobertura de las erupciones del volcán Anak Krakatoa

El barril de petróleo WTI superó los 100 dólares tras la escalada en Medio Oriente

La ofensiva iraní en el estrecho de Ormuz y la creciente tensión con Washington agudizaron la preocupación de los mercados por una posible interrupción del suministro global de crudo

El barril de petróleo WTI superó los 100 dólares tras la escalada en Medio Oriente

200 kilómetros de largo, 4,5 metros de altura, cámaras y sensores: así es la valla metálica que ha construido Finlandia en su frontera con Rusia para evitar amenazas híbridas

La barrera cubre parte del límite terrestre que comparten ambos países y se enmarca en la estrategia de Helsinki frente al nuevo entorno geopolítico tras la invasión de Ucrania

200 kilómetros de largo, 4,5 metros de altura, cámaras y sensores: así es la valla metálica que ha construido Finlandia en su frontera con Rusia para evitar amenazas híbridas

Un inversor con más de 500.000 cartas de Pokemón explicó por qué cree que podrían ser la moneda de cambio tras un apocalipsis

Peter Levin analizó los factores que impulsaron la valorización de estos coleccionables, desde el crecimiento de nuevas franquicias hasta la entrada de grandes estudios y el auge de los adultos que participan del mercado

Un inversor con más de 500.000 cartas de Pokemón explicó por qué cree que podrían ser la moneda de cambio tras un apocalipsis

Argelia rompió relaciones diplomáticas con Emiratos Árabes Unidos y dio 48 horas al embajador emiratí para acatar la decisión

La orden llegó junto con el anuncio del cese del vínculo bilateral, comunicado por medios estatales, y se justificó en un aumento de conductas provocadoras y hostiles atribuidas a Abú Dabi

Argelia rompió relaciones diplomáticas con Emiratos Árabes Unidos y dio 48 horas al embajador emiratí para acatar la decisión
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Fredy Guarín reveló que le disparó a un amigo cuando estaba en rehabilitación por adicción a las drogas y el alcohol: “Casi lo mato”

Fredy Guarín reveló que le disparó a un amigo cuando estaba en rehabilitación por adicción a las drogas y el alcohol: “Casi lo mato”

Rafa Márquez respalda a Edson Álvarez durante su presentación a la Selección Mexicana

Se registra sismo de 4.1 de magnitud

Proponen hacer casas en 3D en Marte con una mezcla de arena, gelatina y levadura: el frío las vuelve tan resistentes como el hormigón

“Look sexy” no entra: secundaria de Tamaulipas impone código de vestimenta a padres

DEPORTES

Los detalles del cara a cara de Charles Leclerc y Lewis Hamilton tras la crisis que se desató en Ferrari por su toque en Monza

Los detalles del cara a cara de Charles Leclerc y Lewis Hamilton tras la crisis que se desató en Ferrari por su toque en Monza

Las tres razones por las que Scaloni no está seguro de renovar su contrato como entrenador de la selección argentina

“Bombonera”: la divertida “corrección” de Franco Colapinto a Pierre Gasly antes del Gran Premio de España de Fórmula 1

Franco Colapinto planteó cuál es su mayor preocupación de cara al estreno del circuito de Madrid de Fórmula 1: “Son traicioneras”

Estremecedora carta de una leyenda del fútbol para anunciar su salida de un club por problemas de salud: “La probabilidad de un mal desenlace es muy alta”

ENTRETENIMIENTO

"Aquel" recorrerá las luces y conflictos de la vida de Raphael

"Aquel" recorrerá las luces y conflictos de la vida de Raphael

El polémico boleto de Harry Styles en Nueva York que generó críticas por su relación con el 11 de septiembre

Ruby Rose se suma a las acusaciones de abuso contra Noel Clarke, actor de ‘Doctor Who’: “Lo reporté y a nadie le importó”

Sandra Bullock confesó por qué “Gravedad” quedó ligada a uno de los momentos más duros de su vida

“Avatar: Los Siete Refugios”: así se luce Pavi, la nueva Avatar, en el primer tráiler oficial