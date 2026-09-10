En imágenes: vehículos eléctricos reforzarán la movilidad de la Policía salvadoreña

El Ministerio de Seguridad Pública y Justicia de El Salvador presentó este miércoles una nueva flota de vehículos eléctricos para la Policía Nacional Civil (PNC ), con unidades que serán utilizadas en el Centro Histórico de San Salvador, el aeropuerto internacional, las delegaciones del Gran San Salvador y el departamento de La Libertad. La incorporación forma parte de un plan iniciado en 2021, cuando la institución sumó sus primeras 65 motocicletas eléctricas.

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