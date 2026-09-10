El Salvador

En imágenes: vehículos eléctricos reforzarán la movilidad de la Policía salvadoreña

El Ministerio de Seguridad Pública y Justicia de El Salvador entregó una nueva flota de vehículos eléctricos a la Policía Nacional Civil (PNC), que incorpora camionetas, pick ups, vehículos tipo panel, motocicletas y bicicletas para tareas operativas.

Policía Nacional Civil, PNC, El Salvador
El ministro de Seguridad Pública y Justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro, presentó este miércoles una nueva flota de vehículos eléctricos para la Policía Nacional Civil. (Cortesía: Policía Nacional Civil)
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El Ministerio de Seguridad Pública y Justicia de El Salvador presentó este miércoles una nueva flota de vehículos eléctricos para la Policía Nacional Civil (PNC), con unidades que serán utilizadas en el Centro Histórico de San Salvador, el aeropuerto internacional, las delegaciones del Gran San Salvador y el departamento de La Libertad. La incorporación forma parte de un plan iniciado en 2021, cuando la institución sumó sus primeras 65 motocicletas eléctricas.

Policía Nacional Civil, PNC, El Salvador
La incorporación incluye camionetas, vehículos tipo panel, pick ups, motocicletas y bicicletas destinados a tareas operativas. (Cortesía: Policía Nacional Civil)
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Según explicó Villatoro, la Policía Nacional Civil comenzó a sumar movilidad eléctrica en 2021, con la compra de 65 motocicletas. (Cortesía: Policía Nacional Civil)
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El ministro aseguró que los vehículos eléctricos reducen las emisiones contaminantes y aportan eficiencia al despliegue policial. (Cortesía: Policía Nacional Civil)
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La Policía Nacional Civil informó que ya cuenta con más de 200 motos eléctricas para reforzar sus operaciones. (Cortesía: Policía Nacional Civil)
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Parte de las motocicletas será distribuida en delegaciones del Gran San Salvador y del departamento de La Libertad. (Cortesía: Policía Nacional Civil)
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El Centro Histórico de San Salvador contará con movilidad policial eléctrica, desde bicicletas hasta vehículos utilitarios y camionetas. (Cortesía: Policía Nacional Civil)
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Las unidades también serán destinadas al aeropuerto internacional, donde se construye una nueva delegación aeroportuaria. (Cortesía: Policía Nacional Civil)
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El Ministerio de Seguridad y la Policía Nacional Civil instalaron más de 2,2 millones de watts de energía solar en más de ocho locaciones. (Cortesía: Policía Nacional Civil)
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El ministro Villatoro señaló que estas unidades cuentan con sensores que contribuyen a una conducción más eficiente. (Cortesía: Policía Nacional Civil)
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La nueva flota busca ampliar la capacidad de movilidad de los equipos policiales en distintos puntos del país. (Cortesía: Policía Nacional Civil)

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