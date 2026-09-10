Las exportaciones farmacéuticas de El Salvador alcanzaron los USD 100 millones hasta julio

Diversos envases de laboratorios farmacéuticos que incluyen frascos, comprimidos, cápsulas, viales y ampollas se exhiben sobre una superficie reflectante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Las exportaciones de productos de los laboratorio farmacéuticos de El Salvador sumaron USD 100 millones entre enero y julio de 2026, según registros del Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR). El monto implicó un aumento interanual de 0,6%, aunque los volúmenes enviados al exterior cayeron 7,5%.

La actividad exportadora del sector se concentró en Centroamérica, que absorbió la mayor parte de las ventas durante los primeros siete meses del año. Guatemala encabezó la lista de destinos con USD 26,4 millones, seguida por Nicaragua, con USD 19,6 millones, y Honduras, con USD 18,9 millones.

PUBLICIDAD

Los tres países concentraron USD 64,9 millones, equivalentes a casi dos tercios del valor total exportado por el rubro. Si se añade Costa Rica, que recibió productos por USD 4,9 millones, los cuatro mercados centroamericanos reunieron USD 69,8 millones de las exportaciones salvadoreñas de la categoría.

El BCR clasificó el rubro dentro de la fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico.

Las exportaciones farmacéuticas de El Salvador alcanzaron USD 100 millones hasta julio, con Guatemala como principal destino (Fuente BCR El Salvador)

Guatemala concentró más de una cuarta parte de las ventas externas del sector

El mercado guatemalteco representó el 26,4% de los USD 100 millones exportados por El Salvador en productos farmacéuticos y químicos medicinales hasta julio. Los envíos hacia ese país alcanzaron 2,4 millones de kilogramos.

PUBLICIDAD

Nicaragua se ubicó en el segundo lugar, con USD 19,6 millones y 1,1 millones de kilogramos. Honduras ocupó la tercera posición, con ventas por USD 18,9 millones y 800 mil kilogramos.

El cuarto destino fue Estados Unidos, con USD 10,1 millones. Ese mercado recibió ocho millones de kilogramos, el mayor volumen entre los principales socios comerciales informados por el BCR. La diferencia entre su participación en valor y en volumen indica que el precio promedio de los productos exportados a ese país fue inferior al registrado en varios mercados centroamericanos.

Panamá se ubicó en el quinto puesto, con USD 9,9 millones y un millón de kilogramos. Costa Rica completó los seis principales destinos con USD 4,9 millones y 500 mil kilogramos.

PUBLICIDAD

Diversos envases de medicamentos en frascos, cajas y blísteres representan la producción de los laboratorios farmacéuticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fuera de Centroamérica y Estados Unidos, los mayores compradores fueron República Dominicana, con USD 3,5 millones; Argelia, con USD 1,4 millones; Argentina, con USD 1,3 millones, y Ecuador, con USD 1 millón.

El valor exportado creció, aunque el volumen retrocedió frente a 2025

El BCR registró exportaciones por 15,5 millones de kilogramos entre enero y julio de 2026. La cifra fue inferior a los 16,8 millones de kilogramos anotados en el mismo período de 2025.

La caída física contrastó con el comportamiento del valor comercializado. El sector pasó de USD 99,4 millones en los primeros siete meses de 2025 a USD 100 millones en igual período de 2026, un avance de USD 600 mil.

PUBLICIDAD

La combinación entre una suba de 0,6% en dólares y una baja de 7,5% en volumen supone un incremento del valor promedio por kilogramo exportado. Los cuadros estadísticos del BCR no detallaron las variaciones por tipo específico de medicamento, sustancia química o producto botánico, por lo que no permitieron identificar qué segmentos explicaron esa diferencia.

Diversos medicamentos y frascos se preparan junto a un contenedor de carga para la exportación de la industria farmacéutica de El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2025, las exportaciones habían crecido 0,9% en valor y 18,8% en volumen frente a enero-julio de 2024. Ese desempeño había permitido recuperar parte del terreno perdido el año anterior, cuando las ventas externas del rubro cayeron 9,8% y los despachos físicos descendieron 6,7%.

Las ventas todavía se ubican por debajo del máximo de 2023

El desempeño de 2026 mantuvo al sector cerca de los niveles observados en los últimos años, aunque todavía por debajo del mayor registro de la serie presentada por el BCR.

PUBLICIDAD

Entre enero y julio de 2023, las exportaciones de productos farmacéuticos y químicos medicinales habían alcanzado USD 109,3 millones, el nivel más alto del período 2020-2026. Ese monto estuvo acompañado por envíos de 15,1 millones de kilogramos.

En comparación con ese máximo, el valor exportado en 2026 es USD 9,3 millones menor, una diferencia de 8,5%. Aun así, el volumen actual, de 15,5 millones de kilogramos, superó en 400 mil kilogramos al registrado durante los primeros siete meses de 2023.

La serie muestra que las exportaciones pasaron de USD 90,2 millones en enero-julio de 2020 a USD 103,6 millones en 2021. En 2022 descendieron a USD 102,7 millones, antes del máximo de 2023. Luego retrocedieron a USD 98,6 millones en 2024 y repuntaron a USD 99,4 millones en 2025.

PUBLICIDAD

El comportamiento del volumen fue más cambiante. Los despachos aumentaron de 11,5 millones de kilogramos en 2020 a 12,6 millones en 2022 y 15,1 millones en 2023. En 2024 bajaron a 14,1 millones, luego subieron a 16,8 millones en 2025 y volvieron a caer a 15,5 millones ese año.

Veinticinco mercados recibieron productos farmacéuticos salvadoreños

Los registros del Banco Central de Reserva consignaron destinos en América, el Caribe, África, Asia y Medio Oriente. Además de los principales compradores, la lista incluyó a Belice, México, Colombia, Venezuela, Bolivia, Barbados, Paraguay, Aruba, Perú, Jordania, Haití, Vietnam, Jamaica, la República Popular China y Curazao.

Belice recibió USD 600 mil; México, USD 500 mil; Colombia y Venezuela, USD 300 mil cada uno. Bolivia y Barbados importaron USD 200 mil por país. Paraguay, Aruba, Perú, Jordania, Haití, Vietnam, Jamaica y la República Popular China registraron compras cercanas a USD 100 mil cada uno.

PUBLICIDAD