Alianza cae goleado ante Motagua y encara una misión imposible en la Copa Centroamericana: ¿remontará en San Salvador?

Motagua aprovechó la superioridad numérica y liquidó el partido con un contundente 3-0 en el Estadio Nacional (Cortesía: Alianza).

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La noche del 9 de septiembre dejó un sabor amargo para la afición paquidermo. En su visita al Estadio Nacional de Tegucigalpa, Alianza no pudo sostener el pulso ante un Motagua encendido y terminó encajando una dolorosa derrota por 3-0 en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Lo que prometía ser un duelo parejo y de dientes apretados se inclinó muy temprano a favor del “Ciclón Azul”, dejando al conjunto salvadoreño contra las cuerdas y con la urgencia de firmar una gesta heroica para no quedar fuera del torneo.

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El plan de juego de Alianza se desmoronó casi desde el pitazo inicial. Apenas al minuto 7, una jugada desafortunada terminó marcando el rumbo de todo el encuentro. El defensor Julio Sibrián cometió una falta sobre Jeffryn Macías que el árbitro no dudó en sancionar. Tras varios minutos de tensión e incertidumbre mientras se revisaba la jugada en las pantallas del VAR, se ratificó la tarjeta roja directa.

Quedar con diez hombres en la cancha con más de 80 minutos por delante ante un rival inspirado en su casa es un castigo demasiado pesado. El cuerpo técnico albo tuvo que reaccionar de inmediato para recomponer la zaga defensiva: sacrificó a Noel Rivera al minuto 12 para darle ingreso a Juan Monteagudo.

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¡Qué golazo de Kevin "El Titan" Reyes! Con un potente derechazo desde fuera del área, el número 23 de Motagua venció al portero y puso el 3-0 definitivo contra Alianza FC en los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf. La afición estalla en júbilo en el estadio.

Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Con un jugador menos, Alianza perdió el control del mediocampo, tuvo que replegarse y el Motagua, bajo la dirección de Javier López, olió la sangre y volcó toda su artillería al frente.

A partir de ese momento, el partido fue un monólogo del equipo hondureño. Los espacios aparecieron por todos lados y la presión fue asfixiante. A pesar del esfuerzo y la entrega del plantel salvadoreño por sostener el resultado, la ventaja numérica fue demoledora y la efectividad del rival terminó traduciéndose en un categórico 3-0 que refleja lo sucedido sobre el césped.

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Más allá de lo que significó jugar con un hombre menos durante casi todo el encuentro, la derrota dejó al descubierto fallas más profundas. Diversos comentaristas coincidieron en que el equipo salvadoreño mostró grietas preocupantes en su funcionamiento colectivo. Se notaron “abolladuras” y debilidades físicas y tácticas que pasan factura cuando se compite al más alto nivel de la región.

El analista deportivo examina el desempeño de Alianza, destacando que a pesar de sus aciertos en la Copa Centroamericana, sus debilidades quedaron expuestas. Enfatiza la necesidad de una mayor inversión para mantenerse competitivos.

¿Es posible la remontada en el Cuscatlán?

El panorama es sumamente complicado, pero en el fútbol nada está escrito hasta el último minuto. La cita decisiva será el próximo miércoles 16 de septiembre a las 9:15 de la noche, cuando el Estadio Cuscatlán abra sus puertas para recibir el partido de vuelta.

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Para avanzar de forma directa a las semifinales y asegurar el boleto a la Copa de Campeones de Concacaf, Alianza necesita ganar por cuatro goles de diferencia. Si logra imponerse por un 3-0, la serie se irá a tiempos extras y, de persistir la igualdad, a los tiros desde el punto penal.

Sin embargo, hay un factor clave que juega en contra de los salvadoreños: la regla del gol de visitante. Si Motagua llega a marcar un solo gol en San Salvador, obligaría a Alianza a anotar cinco tantos para poder clasificar, ya que el gol anotado fuera de casa sirve como criterio de desempate en caso de igualar en el marcador global.

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El director técnico no se guardó nada en la conferencia de prensa y calificó una jugada de "vergüenza", exigiendo un arbitraje justo. A pesar de los errores de su equipo, mantiene la fe para el partido de vuelta.

En caso de no lograr el milagro, no todo estaría perdido del todo, pues los equipos eliminados en esta fase jugarán un repechaje (Play-In) para pelear por un último cupo a la Concacaf. No obstante, la afición alba exige luchar hasta el final.

La hinchada jugará un papel fundamental llenando el Cuscatlán para empujar a su equipo desde el primer segundo. Alianza necesita rozar la perfección, corregir sus errores defensivos y mostrar una garra monumental para darle la vuelta a una historia que hoy parece liquidada.