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Volodimir Zelensky anticipó un nuevo paquete canadiense de ayuda para la defensa aérea de Ucrania

El mandatario se reunió en Calgary con el primer ministro Mark Carney, quien cifró en 26.000 millones de dólares canadienses la asistencia total brindada desde el inicio de la invasión rusa

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, junto al primer ministro canadiense, Mark Carney ( REUTERS/Todd Korol)
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, junto al primer ministro canadiense, Mark Carney ( REUTERS/Todd Korol)
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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, anticipó este jueves que Canadá anunciará un nuevo paquete de ayuda para la defensa aérea de su país, una ayuda que calificó de “crucial” ante la escasez mundial de estos sistemas y la proximidad del invierno.

Conozco la decisión. Estoy muy agradecido. No voy a desvelarla ahora, pero es una decisión para nuestras vidas”, declaró Zelensky al inicio de su visita a Canadá y durante una reunión en Calgary con el primer ministro canadiense, Mark Carney.

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El mandatario ucraniano añadió que se trata de “un paquete muy importante de defensa aérea” y subrayó que este tipo de equipos escasea en el mundo.

Zelensky también señaló que las conversaciones con Carney abordarán nuevas medidas para proteger el sistema energético de Ucrania antes del invierno, uno de los principales objetivos de los ataques rusos de los últimos años.

Antes del invierno tenemos que tomar muchas decisiones sobre el paquete de invierno y la energía”, afirmó Zelensky, quien agradeció el apoyo en materia energética proporcionado hasta ahora por Ottawa.

Zelensky anticipó que Canadá anunciará un nuevo paquete de ayuda para la defensa aérea de su país (REUTERS/Todd Korol)
Zelensky anticipó que Canadá anunciará un nuevo paquete de ayuda para la defensa aérea de su país (REUTERS/Todd Korol)

Carney confirmó que Canadá prepara más apoyo a Ucrania, aunque no detalló las nuevas medidas, y cifró en USD 18.816 millones la asistencia proporcionada por el país desde el inicio de la invasión rusa.

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El primer ministro recordó que esa ayuda incluye sistemas de defensa aérea, drones, entrenamiento militar y asistencia humanitaria y energética.

Carney reiteró además el respaldo canadiense al ingreso de Ucrania en la OTAN y en la Unión Europea y afirmó que Ottawa seguirá defendiendo la integridad territorial del país europeo y el derecho de los ucranianos a decidir su futuro.

El apoyo está profundamente arraigado en Canadá y continuará”, aseguró.

Los dos dirigentes también abordaron la repatriación de menores ucranianos deportados o trasladados a la fuerza por Rusia y otras iniciativas humanitarias impulsadas por la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska.

Zelensky insistió en que Ucrania quiere unas negociaciones de paz, pero advirtió de que, para conseguir un acuerdo duradero, debe hacerlo desde una posición de fortaleza.

“Queremos llegar a la paz, llegar a las negociaciones. Ese día llegará”, afirmó. “Necesitamos ser fuertes, no débiles, para tener una paz fuerte y duradera para nuestra nación”, añadió.

La reunión de Calgary forma parte de la visita de Zelensky a Canadá, que incluye actos en Alberta, Toronto y North Bay y que concluirá este viernes.

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