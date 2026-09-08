Tensión en Irán: la amenaza de grupos armados internos rebeldes que enfrenta el régimen de Teherán

Combatientes kurdos iraníes del Partido de la Libertad del Kurdistán (PAK) participan en una sesión de entrenamiento en una base en las afueras de Erbil, Irak, el 12 de febrero de 2026. REUTERS/Stringer

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Las autoridades de Irán han publicitado en las últimas semanas una serie de arrestos y enfrentamientos con células armadas dentro del país, en un intento de presentar la guerra con Israel y Estados Unidos como una amenaza a la seguridad nacional. El mensaje busca proyectar control interno mientras crece el descontento social por el deterioro económico.

El último caso se conoció el domingo, cuando medios estatales informaron sobre la detención de una red de ocho integrantes supuestamente vinculada a grupos “antirrevolucionarios” y “monárquicos”. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en la provincia sureña de Fars acusó a los detenidos de haber utilizado cócteles molotov y quemado neumáticos durante las protestas nacionales de enero.

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Los líderes de la República Islámica han manifestado en semanas recientes su preocupación por la posibilidad de nuevas protestas, en momentos en que el malestar público aumenta a la par de las condiciones económicas del país. El Ministerio de Inteligencia había anunciado el 18 de marzo la detención de 111 “células monárquicas” distribuidas en 26 provincias del país. Las autoridades iraníes consideran que las protestas de enero constituyeron un “golpe de Estado” orquestado por agentes armados de Estados Unidos e Israel, entre ellos partidarios de la monarquía.

Se calcula que miles de personas murieron durante esa ola de disturbios. Naciones Unidas y organizaciones internacionales de derechos humanos han condenado la “brutalidad” de las fuerzas estatales durante la represión de los manifestantes. El poder judicial ha ejecutado a decenas de prisioneros desde el inicio de la guerra, incluidos algunos de quienes protestaron en enero. Numerosos estudiantes, artistas, empresarios, periodistas y trabajadores de la salud también han sido detenidos en los últimos meses por actos considerados por las autoridades como contrarios a la seguridad nacional.

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Durante las protestas de enero y en redes sociales, una parte de la ciudadanía iraní expresó apoyo al retorno de la monarquía, derrocada por la revolución islámica de 1979. Reza Pahlavi, hijo del último sha de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, y radicado en el exterior, se ha convertido en uno de los principales opositores del Gobierno y en enero llamó a la población a sumarse a huelgas y protestas nacionales.

Miembros del Partido por una Vida Libre en Kurdistán (PJAK) se encuentran dentro de un túnel en un sitio cerca de la frontera iraquí con Irán, en las afueras de Penjwen, en la región autónoma del Kurdistán iraquí, Irak, 24 de marzo de 2026. REUTERS/Stringer

Aunque hubo cánticos de apoyo a Pahlavi dentro de Irán, actualmente no existen grupos armados monárquicos organizados de peso que operen en el territorio. Las manifestaciones nacionales de los últimos años han estado motivadas mayormente por reclamos económicos y por el rechazo a la represión, más que por un respaldo explícito a la monarquía.

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No obstante, el detenimiento masivo de supuestos monárquicos responde a un contexto bélico preciso: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, hablaron abiertamente del objetivo de derrocar al Estado iraní durante los primeros meses de la guerra, iniciada a fines de febrero. Los llamados a que la monarquía reemplace a la República Islámica han sido particularmente visibles en manifestaciones realizadas fuera de Irán.

Los combatientes kurdos activos cerca de las fronteras occidentales de Irán con Irak representan la mayor amenaza armada no estatal del país. Varios de estos grupos, calificados de “terroristas” por las autoridades iraníes, tienen bases desde hace años en la región semiautónoma del Kurdistán, en el norte de Irak.

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Los medios estatales reportaron la captura de ocho personas en la provincia de Fars, a las que la Guardia Revolucionaria atribuye ataques con bombas incendiarias y disturbios durante las movilizaciones nacionales de enero

La agencia Reuters informó a comienzos de marzo que entre 5.000 y 8.000 combatientes kurdos iraníes, pertenecientes a organizaciones como el Partido por la Vida Libre en el Kurdistán (PJAK), el Partido Democrático del Kurdistán Iraní (PDKI) y el Partido por la Libertad del Kurdistán (PAK), se preparaban para una eventual operación transfronteriza y habían mantenido conversaciones con representantes de Estados Unidos e Israel. Los propios grupos señalaron que carecían de armamento suficiente y que no recibieron una señal clara de Washington para poner en marcha la operación, que finalmente no se concretó.

En el sureste del país, las zonas fronterizas marginadas y convulsas son también hogar de combatientes separatistas baluches. A fines de agosto, fuerzas de seguridad informaron haber desarticulado una célula de Jaish al-Adl, el grupo armado baluche más prominente: un combatiente rebelde murió, seis fueron detenidos y se incautaron rifles, lanzagranadas y explosivos.

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Combatientes kurdos iraníes del Partido de la Libertad del Kurdistán (PAK) participan en una sesión de entrenamiento en una base en las afueras de Erbil, Irak, el 12 de febrero de 2026. REUTERS/Stringer

Alex Vatanka, investigador principal del Instituto de Medio Oriente con sede en Washington, explicó a Al Jazeera: “El Estado iraní podría ver cualquier señal de un aumento del apoyo externo a milicias étnicas como algo de carácter existencial esta vez, debido a la situación de guerra”. Vatanka agregó que estos grupos solo podrían ser decisivos en el conflicto si forman parte de “un empuje más amplio financiado desde el exterior para presionar al régimen en Teherán”, algo que la República Islámica ya anticipa y describe como una campaña híbrida liderada desde el extranjero.

Durante las protestas de enero, Trump y otros funcionarios estadounidenses respaldaron a los manifestantes iraníes y sostuvieron que debían continuar con el objetivo de derrocar a la República Islámica. Un discurso similar desde Washington se ha repetido desde el comienzo de la guerra. La semana pasada, Trump planteó la posibilidad de que la presión combinada de la guerra, las sanciones y el bloqueo naval sobre los puertos del sur de Irán derive finalmente en un levantamiento interno o incluso en la caída del sistema.

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El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, señaló que esa presión podría llevar a los iraníes a volver a las calles o incluso generar divisiones dentro del CGRI. Bessent afirmó: “Quizás la gente se levante. Hay 100 por ciento de inflación, filas, el ejército no está cobrando su sueldo, y el gobernador del banco central estaba en pánico la semana pasada”.

Trita Parsi, cofundador del Instituto Quincy, sostuvo que si bien las milicias separatistas no representan una amenaza existencial para el Gobierno, “pueden resultar tremendamente problemáticas para Teherán si la guerra con Estados Unidos se intensifica después de las elecciones legislativas de mitad de mandato y Washington decide, por ejemplo, desplegar tropas terrestres”. Parsi añadió: “Si Trump decide aceptar riesgos militares después de esas elecciones que antes evitó, como el despliegue de tropas terrestres, es muy probable que Estados Unidos busque utilizar a las milicias armadas dentro del país”.

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