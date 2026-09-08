Prueba educativa PISA deja bajos resultados en Centroamérica, con Guatemala en el último lugar regional

Un estudiante realiza una prueba matemática en su pupitre de madera junto a un teléfono celular encendido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los resultados de PISA 2025 volvieron a mostrar una amplia distancia entre los estudiantes de Centroamérica y los niveles de aprendizaje de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Costa Rica registró el mejor desempeño entre los países centroamericanos evaluados, seguida por El Salvador, mientras Guatemala quedó última entre las naciones de América Latina y el Caribe que participaron.

El Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) mide cada tres años las competencias de alumnos de 15 años en matemática, lectura y ciencias. La edición de 2025 tuvo a las ciencias como área central y reunió a más de 760 mil estudiantes de 91 países y economías. La prueba se aplica a muestras representativas de jóvenes escolarizados, lo que permite comparar los resultados de los sistemas educativos.

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En Centroamérica, Honduras quedó fuera de la evaluación. La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) atribuyó la ausencia al desinterés de la Secretaría de Educación. La organización señaló que PISA es una de las principales herramientas internacionales para conocer el estado de los aprendizajes y orientar políticas educativas.

En 2023 las autoridades hondureñas argumentaron que la evaluación tiene repercusiones negativas en el magisterio.

Un estudiante revisa su examen impreso de matemáticas sobre un escritorio de madera en un aula escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Costa Rica obtuvo el mejor desempeño de Centroamérica, aunque quedó bajo el promedio de la OCDE

Costa Rica mantuvo los mejores resultados entre los países centroamericanos incluidos en la medición. En matemática obtuvo 387 puntos, dos más que en 2022, y en lectura llegó a 416 puntos, frente a los 415 de la evaluación anterior.

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En ciencias, el 56% de los estudiantes costarricenses alcanzó el nivel 2 o superior, considerado el umbral básico de desempeño. El promedio de la OCDE fue del 74%.

El país amplió la cobertura de la educación secundaria entre 2015 y 2025, con una mayor incorporación de jóvenes de sectores históricamente marginados. Esa expansión coincidió con dificultades en los centros educativos: el 68% de los alumnos estudia en instituciones donde los directores informaron falta de materiales, como libros, computadoras o laboratorios.

Además, el 64% asiste a escuelas con problemas de infraestructura y más de la mitad concurre a centros con falta de docentes o personal de apoyo.

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Una docente imparte una lección ante un grupo de estudiantes de educación secundaria sentados en sus escritorios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Salvador mejoró en ciencias, pero siguió lejos de los niveles mínimos internacionales

El Salvador participó por segunda vez en PISA, luego de su primera inclusión en 2022. El país mejoró en ciencias, aunque mantuvo resultados similares en matemática y lectura.

Solo el 12% de los estudiantes salvadoreños alcanzó el nivel mínimo en matemática. En lectura lo logró el 29% y en ciencias, el 35%. En los países de la OCDE, esos porcentajes fueron 65%, 69% y 74%, respectivamente.

La proporción de alumnos con bajo desempeño en ciencias bajó seis puntos porcentuales desde 2022. Aun así, casi ningún estudiante llegó a los niveles más altos en las tres áreas evaluadas.

La muestra incluyó a 7,073 estudiantes de 278 escuelas, representativos de unos 77 mil adolescentes de 15 años. El 43% pertenecía al cuartil socioeconómico internacional más desfavorecido.

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También hubo indicadores vinculados a la asistencia y al entorno escolar. El 38% faltó al menos un día de clases durante las dos semanas previas a la prueba y el 25% afirmó que sufrió bullying varias veces al mes o con mayor frecuencia.

El 71% de los estudiantes colombianos de 15 años quedó por debajo del nivel 2 de desempeño en Matemáticas. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala quedó última entre los países latinoamericanos y caribeños participantes

Guatemala registró los resultados más bajos entre los países de América Latina y el Caribe que participaron en PISA 2025.

Apenas el 8% de los estudiantes alcanzó el nivel mínimo en matemática. En lectura, la proporción fue del 17%, mientras que en ciencias llegó al 21%. Casi ningún alumno alcanzó los niveles altos de desempeño en las tres materias.

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El mayor retroceso se concentró en lectura. Desde 2017, la proporción de estudiantes con bajo rendimiento aumentó 13 puntos porcentuales. Los resultados en lectura y ciencias también cayeron frente a esa edición, mientras matemática se mantuvo cerca de los niveles registrados entonces.

La expansión de la educación secundaria hacia poblaciones antes excluidas del sistema aparece como uno de los factores que deben considerarse al analizar los resultados. El nivel socioeconómico explicó el 17% de la variación del rendimiento en ciencias.

Participaron 7,014 estudiantes de 408 escuelas, una muestra representativa de unos 193,500 jóvenes de 15 años. El 53% asiste a centros donde la falta de materiales afecta la enseñanza.

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Una docente enseña ecuaciones y geometría en el pizarrón a un grupo de estudiantes de secundaria en un aula de Argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

República Dominicana mantuvo resultados estables frente a 2022

República Dominicana permaneció muy por debajo del promedio de la OCDE en las tres áreas evaluadas. El 9% de los estudiantes alcanzó el nivel mínimo de competencia en matemática, el 23% lo hizo en lectura y el 26%, en ciencias.

Los resultados se mantuvieron estables respecto de 2022, aunque aumentó la brecha entre los alumnos con mayores y menores desempeños en matemática y ciencias. Casi ningún estudiante alcanzó los niveles más altos.

La evaluación reunió a 7,080 estudiantes de 257 escuelas, representativos de unos 127,900 jóvenes de 15 años.