El Salvador

Gobierno salvadoreño lanza licitación internacional para construir un estacionamiento de cuatro niveles en el aeropuerto internacional

La obra prevé 2,050 espacios para vehículos y será el primer proyecto activado con el crédito de 195 millones de dólares del BID firmado en enero de 2026

Inauguración de una nueva terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de El Salvador
Inauguración de una nueva terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Guardar

La Comisión Ejecutiva Porturaria Autónoma CEPA abrió una licitación internacional para levantar un edificio de estacionamiento de cuatro niveles con 2,050 plazas vehiculares en el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, el primer proyecto concreto que se activa con cargo al préstamo de USD 195 millones que el país suscribió con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en enero de 2026.

Las empresas interesadas tienen plazo hasta el 16 de octubre para enviar su solicitud al correo de adquisiciones de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA). El aviso fue publicado el 4 de septiembre, según informó Diario El Mundo.

PUBLICIDAD

La Asamblea desbloqueó USD 30.2 millones para las obras

La Asamblea Legislativa reformó en mayo la ley de presupuesto general del Estado de 2026 para incorporar esos fondos, provenientes del préstamo con el BID.

El decreto fue aprobado con el respaldo de la mayoría legislativa y transfiere los recursos al Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), que a su vez los cederá a CEPA para la ejecución del proyecto.

De ese monto, USD 29.66 millones se destinarán a las obras físicas: terracería, instalación de agua potable, aguas negras, aguas lluvias y canalizaciones eléctricas.

Los USD 635,714 restantes financiarán el apoyo técnico y administrativo de la unidad ejecutora del programa, según detalló el director de inversión y crédito público, Marlon Herrera, ante la Comisión de Hacienda, de acuerdo con lo publicado por Diario El Mundo.

PUBLICIDAD

El edificio también contará con elevadores, sistema de videovigilancia y estación de emergencias, según el mismo medio.

Inauguración de una nueva terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de El Salvador
Las empresas interesadas tienen plazo hasta el 16 de octubre para enviar su solicitud al correo de adquisiciones de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA). (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

El préstamo del BID financia una modernización más amplia del aeropuerto

El estacionamiento es solo la primera pieza de un plan de mayor alcance. El BID aprobó los USD 195 millones con un plazo de pago de 23 años —incluidos siete años y medio de gracia—, y el 95% de esos fondos se destinará a expandir la terminal de pasajeros y construir nueva infraestructura operativa, según informó Infobae El Salvador.

Entre las obras previstas figuran seis nuevas salas de espera con iluminación natural, seis puentes de abordaje adicionales —que llevarán el total a 25— y la ampliación de la plataforma para recibir aeronaves de cabina ancha. El plan también incluye una nueva calle de rodaje y una estación contra incendios.

La subdirectora general del Presupuesto del Ministerio de Hacienda, Michelle Arce, explicó ante la Asamblea que el contrato fue suscrito el 13 de enero de 2026, tras la autorización legislativa del 18 de diciembre de 2025.

Inauguración de una nueva terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de El Salvador
Entre las obras previstas figuran seis nuevas salas de espera con iluminación natural, seis puentes de abordaje adicionales —que llevarán el total a 25— y la ampliación de la plataforma para recibir aeronaves de cabina ancha. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

CEPA gestiona nueve proyectos con una inversión total de USD 291.36 millones

El estacionamiento del aeropuerto Romero forma parte de un portafolio más amplio. La comisión administra nueve proyectos simultáneos, cuya inversión programada suma USD 291.36 millones, según consignó Diario El Mundo.

El proyecto de mayor envergadura dentro de ese portafolio es el Aeropuerto Internacional del Pacífico, en La Unión, con una inversión de USD 120,21 millones. De ese total, se habían ejecutado USD 54,68 millones hasta junio.

Inauguración de una nueva terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de El Salvador
El estacionamiento es solo la primera pieza de un plan de mayor alcance. El BID aprobó los USD 195 millones con un plazo de pago de 23 años —incluidos siete años y medio de gracia—, y el 95% de esos fondos se destinará a expandir la terminal de pasajeros y construir nueva infraestructura operativa. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Las obras en La Unión avanzan a ritmo acelerado. El presidente de CEPA, Federico Anliker, declaró en julio que “ya llevamos un 92% de avance en la terracería, que es lo más complejo, así que en menos de dos años esperamos ya estar operando”, según publicó El Diario El Salvador.

La primera fase del proyecto contempla una inversión total de USD 386 millones y la generación de más de 10.000 empleos directos e indirectos.

Temas Relacionados

Banco Interamericano de DesarrolloAeropuertosSan SalvadorEl SalvadorPréstamo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tribunal aplaza otra vez el juicio contra exguerrilleros acusados de planear un ataque a Bukele

La audiencia prevista para el lunes 7 de septiembre volvió a suspenderse tras una primera convocatoria frustrada el 11 de agosto, y los denunciantes atribuyeron la demora a problemas del sistema judicial

Tribunal aplaza otra vez el juicio contra exguerrilleros acusados de planear un ataque a Bukele

Obispos salvadoreños podrían proponer al papa León XIV que san Óscar Romero sea declarado doctor de la Iglesia, dice sacerdote

El sacerdote Juan V. Chopin dijo que el arzobispo de San Salvador podría proponerlo al papa León XIV durante la visita ad limina en el Vaticano

Obispos salvadoreños podrían proponer al papa León XIV que san Óscar Romero sea declarado doctor de la Iglesia, dice sacerdote

Levantamiento de pesas y taekwondo lideran una jornada dorada para El Salvador en Codicader 2026 con 24 medallas

El levantamiento de pesas sostiene el empuje nacional en los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos con nueve oros, seis platas y nueve bronces, un acumulado impulsado por el triplete de Emily Alarcón en 48 kilogramos

Levantamiento de pesas y taekwondo lideran una jornada dorada para El Salvador en Codicader 2026 con 24 medallas

El 81% de los hogares del Corredor Seco centroamericano depende de la agricultura de subsistencia ante la sequía de El Niño

Un informe de Oxfam advierte que las familias rurales de Guatemala, Honduras y El Salvador afrontan en 2026 una mayor vulnerabilidad por la caída de lluvias, las altas temperaturas y el deterioro productivo

El 81% de los hogares del Corredor Seco centroamericano depende de la agricultura de subsistencia ante la sequía de El Niño

¿Buscas un embarazo? Por qué la consulta previa puede detectar riesgos en ambos miembros de la pareja

La obstetra Priscila Coto de Arévalo señaló que el ácido fólico o la vitamina D pueden usarse en algunos casos, pero la pauta depende de edad, peso y enfermedades previas, y desaconseja automedicarse durante la gestación

¿Buscas un embarazo? Por qué la consulta previa puede detectar riesgos en ambos miembros de la pareja

TECNO

Cómo hacer con la IA de Google cualquier foto al estilo de los 80’s con Gemini

Cómo hacer con la IA de Google cualquier foto al estilo de los 80’s con Gemini

El primer iPhone plegable de Apple costaría entre 1.800 y 2.500 dólares

Agentes de OpenAI se coordinan en un foro wiki alemán para eludir el control de sus creadores

Cómo tener internet durante un vuelo incluso usando el famoso Modo Avión: y a veces gratis

Unión Europea propone una alianza digital con Colombia apoyada en 3.000 millones de euros y 43 empresas tecnológicas

ENTRETENIMIENTO

El verano en el que se han batido todos los récords de taquilla: las cifras históricas de ‘Spider-Man’ y ‘La Odisea’

El verano en el que se han batido todos los récords de taquilla: las cifras históricas de ‘Spider-Man’ y ‘La Odisea’

La hermana de Dolly Parton revela cómo vive su familia el duelo tras su muerte

Carmen Electra cuenta cómo fue preparar su nueva sesión para Playboy a 30 años de su debut en la revista: “No puedes respirar”

La respuesta de Studio Ghibli al furor por las imágenes creadas con inteligencia artificial

“Me entristeció la forma en que fue recibido”, admitió Sandra Bullock al recordar el estreno de “Practical Magic” en 1998

MUNDO

Canadá activó los aranceles de represalia por USD 20.000 millones a importaciones de EEUU y escaló la guerra comercial con Trump

Canadá activó los aranceles de represalia por USD 20.000 millones a importaciones de EEUU y escaló la guerra comercial con Trump

Los rebeldes hutíes atacaron instalaciones petroleras de Saudi Aramco en Jizan, cerca de la frontera con Yemen

Tensión en Irán: la amenaza de grupos armados internos rebeldes que enfrenta el régimen de Teherán

El fiscal general de Ucrania presentó su renuncia en medio del escándalo por una red de sobornos y lavado de dinero

El misterio del gato leopardo de Tsushima: un estudio identificó un rasgo insólito en este felino en peligro de extinción