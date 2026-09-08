Gobierno salvadoreño lanza licitación internacional para construir un estacionamiento de cuatro niveles en el aeropuerto internacional

Inauguración de una nueva terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

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La Comisión Ejecutiva Porturaria Autónoma CEPA abrió una licitación internacional para levantar un edificio de estacionamiento de cuatro niveles con 2,050 plazas vehiculares en el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, el primer proyecto concreto que se activa con cargo al préstamo de USD 195 millones que el país suscribió con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en enero de 2026.

Las empresas interesadas tienen plazo hasta el 16 de octubre para enviar su solicitud al correo de adquisiciones de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA). El aviso fue publicado el 4 de septiembre, según informó Diario El Mundo.

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La Asamblea desbloqueó USD 30.2 millones para las obras

La Asamblea Legislativa reformó en mayo la ley de presupuesto general del Estado de 2026 para incorporar esos fondos, provenientes del préstamo con el BID.

El decreto fue aprobado con el respaldo de la mayoría legislativa y transfiere los recursos al Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), que a su vez los cederá a CEPA para la ejecución del proyecto.

De ese monto, USD 29.66 millones se destinarán a las obras físicas: terracería, instalación de agua potable, aguas negras, aguas lluvias y canalizaciones eléctricas.

Los USD 635,714 restantes financiarán el apoyo técnico y administrativo de la unidad ejecutora del programa, según detalló el director de inversión y crédito público, Marlon Herrera, ante la Comisión de Hacienda, de acuerdo con lo publicado por Diario El Mundo.

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El edificio también contará con elevadores, sistema de videovigilancia y estación de emergencias, según el mismo medio.

Las empresas interesadas tienen plazo hasta el 16 de octubre para enviar su solicitud al correo de adquisiciones de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA). (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

El préstamo del BID financia una modernización más amplia del aeropuerto

El estacionamiento es solo la primera pieza de un plan de mayor alcance. El BID aprobó los USD 195 millones con un plazo de pago de 23 años —incluidos siete años y medio de gracia—, y el 95% de esos fondos se destinará a expandir la terminal de pasajeros y construir nueva infraestructura operativa, según informó Infobae El Salvador.

Entre las obras previstas figuran seis nuevas salas de espera con iluminación natural, seis puentes de abordaje adicionales —que llevarán el total a 25— y la ampliación de la plataforma para recibir aeronaves de cabina ancha. El plan también incluye una nueva calle de rodaje y una estación contra incendios.

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La subdirectora general del Presupuesto del Ministerio de Hacienda, Michelle Arce, explicó ante la Asamblea que el contrato fue suscrito el 13 de enero de 2026, tras la autorización legislativa del 18 de diciembre de 2025.

Entre las obras previstas figuran seis nuevas salas de espera con iluminación natural, seis puentes de abordaje adicionales —que llevarán el total a 25— y la ampliación de la plataforma para recibir aeronaves de cabina ancha. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

CEPA gestiona nueve proyectos con una inversión total de USD 291.36 millones

El estacionamiento del aeropuerto Romero forma parte de un portafolio más amplio. La comisión administra nueve proyectos simultáneos, cuya inversión programada suma USD 291.36 millones, según consignó Diario El Mundo.

El proyecto de mayor envergadura dentro de ese portafolio es el Aeropuerto Internacional del Pacífico, en La Unión, con una inversión de USD 120,21 millones. De ese total, se habían ejecutado USD 54,68 millones hasta junio.

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El estacionamiento es solo la primera pieza de un plan de mayor alcance. El BID aprobó los USD 195 millones con un plazo de pago de 23 años —incluidos siete años y medio de gracia—, y el 95% de esos fondos se destinará a expandir la terminal de pasajeros y construir nueva infraestructura operativa. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Las obras en La Unión avanzan a ritmo acelerado. El presidente de CEPA, Federico Anliker, declaró en julio que “ya llevamos un 92% de avance en la terracería, que es lo más complejo, así que en menos de dos años esperamos ya estar operando”, según publicó El Diario El Salvador.

La primera fase del proyecto contempla una inversión total de USD 386 millones y la generación de más de 10.000 empleos directos e indirectos.