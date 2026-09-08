La inflación de El Salvador sube a 3.19% en agosto, su nivel más alto desde julio de 2023

Manos realizan una transacción con billetes de dólar en un mercado salvadoreño, mientras los precios de productos básicos como frijol y arroz han sido actualizados al alza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una familia salvadoreña paga hoy USD 4.91 por cada galón de gasolina superior. Hace un año, ese mismo galón costaba menos. Esa diferencia, repetida en cada compra, cada autobús y cada flete que mueve los alimentos desde la bodega hasta el mercado, tiene un nombre técnico: inflación. Y hay un instrumento que la mide con precisión: el Índice de Precios al Consumidor.

El Índice de Precios al Consumidor funciona como un carrito de supermercado imaginario. El gobierno llena ese carrito con todo lo que una familia promedio necesita durante un mes: leche, arroz, ropa, electricidad, gasolina, transporte.

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Luego revisa, mes a mes, cuánto cuesta llenar ese mismo carrito. Si el mes pasado costaba USD 100 y este mes cuesta USD 103, el índice registra una suba de 3%. Ese porcentaje es la inflación.

Cuando el IPC sube pero el salario no, el carrito se vuelve más difícil de llenar. El dinero rinde menos.

En este caso, ¿ los precios subieron? la respuesta es sí. Y el rubro que más se sintió fue el de la comida y las bebidas.

En el último año, los alimentos básicos se encarecieron. Una familia que compraba la canasta básica en enero pagaba USD 250.82. Para mayo, ese mismo conjunto de productos costaba USD 258.21. Es decir, USD 7.39 más por lo mismo, en solo cuatro meses.

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Ese aumento fue el más fuerte desde enero de 2024, según el Banco Central de Reserva.

Un informe del Banco Central de Reserva de El Salvador registra una inflación anual del 3,19 % en agosto de 2026 y detalla los sectores con mayor variación de precios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IPC de El Salvador cerró agosto en su nivel más alto en tres años

El Banco Central de Reserva confirmó que el IPC cerró agosto de 2026 en 134.99, con base diciembre de 2009=100. Un año antes, en agosto de 2025, el índice se ubicaba en 130.81. La diferencia entre esos dos números se tradujo en una inflación interanual (hace un año) de 3.19%, el nivel más alto desde julio de 2023.

Detrás de esa cifra hay siete meses consecutivos de aumentos, una racha que no se registraba desde mediados de 2023. Los precios al productor reforzaron esa tendencia: en julio de 2026 ese indicador marcó un alza de 3.5% interanual, impulsado por el encarecimiento de electricidad, gas y transporte, según datos de Trading Economics.

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En una economía que depende de las importaciones, ese costo tarda poco en llegar al precio final que paga el consumidor.

El transporte subió 8.23% y empuja al resto de los precios

De las 12 divisiones que componen el IPC salvadoreño, la de transporte fue la que más subió en agosto: 8.23% interanual, un salto de 3.28 puntos porcentuales frente a julio. El Banco Central de Reserva señaló que fue la tasa más alta para ese rubro desde febrero de 2022.

Un conductor sostiene la manguera de un surtidor para abastecer de combustible a un vehículo en una estación de servicio junto a una carretera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El índice de transporte pasó de 110.20 en agosto de 2025 a 119.27 en agosto de 2026, una diferencia de 9.07 puntos en 12 meses.

El encarecimiento del combustible no se queda en la bomba de gasolina. Un análisis del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de El Salvador calculó que por cada 1% de aumento en los costos de transporte, los precios de los alimentos suben aproximadamente 0.42%.

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El país no tiene refinería propia desde 2012 y depende de combustibles ya procesados que importa del exterior, lo que lo expone de forma directa a cualquier shock en el mercado global del petróleo.

Los ataques a Irán desestabilizaron el mercado del crudo y llegaron al mercado salvadoreño

El origen del alza está fuera de las fronteras. Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciados el 28 de febrero, desestabilizaron el mercado del crudo y encarecieron las cadenas logísticas a nivel mundial.

La Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano documentó que El Salvador es el segundo país de la región donde más creció la inflación en el último año: pasó de una tasa negativa de -0.21% en mayo de 2025 a 2.53% en mayo de 2026, un incremento de 2.74 puntos porcentuales. Pese a ese avance, el organismo regional ubicó al país entre los de menor inflación en Centroamérica.

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Una familia salvadoreña cuenta monedas de dólar sobre una mesa de madera junto a bolsas con arroz y frijoles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alimentos presionan el presupuesto familiar desde el inicio del año

El rubro que más pesa en el carrito imaginario del IPC es el de alimentos y bebidas no alcohólicas. Su índice pasó de 155.82 en agosto de 2025 a 161.51 en agosto de 2026, y el Banco Central de Reserva advirtió que la tasa de ese segmento fue la más alta desde enero de 2024.

La presión tiene un antecedente concreto: la canasta básica alimentaria subió de USD 250.82 en enero de 2026 a USD 258.21 en mayo, según la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos. En cuatro meses, las familias pagaron USD 7.39 más por los mismos alimentos básicos.

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Una persona traslada un carrito con alimentos esenciales como granos, leche y verduras en un supermercado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Restaurantes y hoteles también avanzaron, de 162.80 a 170.19 en el período de 12 meses. Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles pasó de 148.83 a 151.65.

Ropa y comunicaciones van a contracorriente

No todos los rubros del carrito encarecieron. De las 12 divisiones del IPC, cinco no registraron aumentos en agosto.

Comunicaciones cerró en deflación de -0.91%, prendas de vestir y calzado en -0.32% y Educación no registró variación. Recreación y cultura fue la única división que frenó su ritmo: bajó de 3.65% a 3.30%.

Entre las que sí subieron, salud pasó de 2.57% en julio a 2.91%; bebidas alcohólicas y tabaco, de 2.11% a 2.62%; y bienes y servicios diversos, de 1.96% a 2.14%.

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