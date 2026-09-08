El Salvador

Centroamérica y el Caribe dependen de pocos mercados, advierte organismo internacional

El informe incluye a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana y pide políticas productivas para sumar valor agregado y empleo formal

Cartel en corcho con un mapa de América Central, el título Exportaciones vulnerables, flechas hacia una tienda e íconos de cultivos.
Un cartel ilustra la vulnerabilidad de las exportaciones de América Central debido a la concentración de mercados, según la CEPAL. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una investigación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advirtió que Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana mantienen una elevada exposición a pocos mercados externos y estructuras exportadoras con escaso valor agregado regional, un cuadro que limita su capacidad de responder a las rupturas del comercio mundial.

El diagnóstico forma parte del informe Rupturas y oportunidades: Propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica, que plantea que la cercanía con Estados Unidos, el fortalecimiento del comercio intrarregional y la expansión de los servicios abren oportunidades para estos países. La CEPAL sostuvo, sin embargo, que esas ventajas requieren políticas de desarrollo productivo, inversión pública y capacidades estatales para traducirse en empleo formal, integración y crecimiento.

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Los datos del organismo muestran diferencias dentro de la subregión. Panamá y República Dominicana concentran buena parte de sus exportaciones en servicios, mientras que Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua dependen en mayor medida de la venta de bienes, en especial alimentos y manufacturas.

Estados Unidos es el principal socio externo de Honduras, Nicaragua y República Dominicana

La inserción comercial de los seis países combina una fuerte relación con Estados Unidos y un peso considerable de América Latina y el Caribe. En Honduras, el 47% de las exportaciones de bienes tuvo como destino Estados Unidos en 2024, frente al 31% que se dirigió a América Latina y el Caribe. En Nicaragua, las proporciones fueron de 48% y 34%, respectivamente.

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Mapas con banderas de Centroamérica y República Dominicana, una cadena rota, monedas de oro, un buque de carga y un edificio de piedra agrietado.
Mapas con banderas de países centroamericanos y República Dominicana grafican la fragilidad comercial y fiscal advertida por la CEPAL ante cambios en el comercio mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

República Dominicana mostró una dependencia aún mayor del mercado estadounidense: el 59% de sus ventas externas de bienes se concentró en ese destino. América Latina y el Caribe representó el 14%, mientras que el resto del mundo alcanzó el 17%.

Guatemala también mantuvo una distribución concentrada. El 51% de sus exportaciones se dirigió a América Latina y el Caribe y el 32% a Estados Unidos. Para El Salvador, el mercado regional absorbió el 60% de las ventas de bienes, mientras que Estados Unidos representó el 34%.

El caso de Panamá se diferenció por el peso de los vínculos regionales: América Latina y el Caribe recibió el 81% de sus exportaciones de bienes. Estados Unidos concentró el 9%, China el 2%, la Unión Europea el 3% y el resto del mundo el 5%.

En conjunto, Centroamérica y República Dominicana destinaron el 41% de sus exportaciones a América Latina y el Caribe y el 39% a Estados Unidos. La CEPAL señaló que esta cercanía geográfica y económica con la principal potencia de América del Norte puede aportar oportunidades en un escenario de reconfiguración de las cadenas de suministro, aunque también expone a los países a cambios en la política comercial y económica de Washington.

Transformación productiva con desigualdad, financiamiento y gobernanza

La estrategia comercial no aparece aislada en el informe. La CEPAL identificó tres trampas que afectan a América Latina y el Caribe: la baja capacidad para crecer, la desigualdad con baja movilidad social y las debilidades institucionales.

Mapa con banderas de seis países, un globo terráqueo con rutas, un barco de carga, monedas con una bola de hierro y un gráfico descendente.
Un informe de la CEPAL expone las restricciones fiscales, la carga de la deuda y los desafíos del comercio exterior en Centroamérica y República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento propone 11 transformaciones indispensables, entre ellas una mayor integración regional y mundial, una política de desarrollo productivo, la ampliación de la protección social, el fortalecimiento de la educación y la formación profesional, la transformación digital, la igualdad de género y la transición ambiental.

La Comisión también subraya que el margen fiscal reducido, el endeudamiento y los altos costos de financiamiento dificultan la ejecución de estas políticas. Las limitaciones institucionales, añadió, afectan la continuidad de las estrategias públicas y reducen la capacidad de los Estados para sostener reformas de largo plazo.

Para Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, la CEPAL situó el desafío en transformar los vínculos comerciales existentes en plataformas productivas regionales, con mayor contenido tecnológico, diversificación de mercados y empleos de mejor calidad.

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