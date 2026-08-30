El Salvador

Hallan a una pareja sin vida en un motel del occidente salvadoreño, autoridades investigan posible intoxicación

Una mujer de 29 años y un hombre de 60 fueron hallados sin vida en un autohotel del occidente de El Salvador, la Policía Nacional Civil investiga si la inhalación de monóxido de carbono, tras dejar un vehículo encendido, provocó el fallecimiento

Cinta policial amarilla con la inscripción POLICIA NO PASAR delante de un letrero desenfocado de un motel con luces nocturnas.
La Policía Nacional Civil investiga el hallazgo de dos cuerpos sin vida en una habitación de motel en Sonsonate, El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El hallazgo de dos cuerpos sin vida al interior de una habitación de motel en Sonsonate, en el occidente de El Salvador, ha puesto en alerta a las autoridades locales. La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre el descubrimiento, ocurrido en las últimas horas, en circunstancias que aún se mantienen bajo investigación.

Según los primeros reportes proporcionados por la PNC, los fallecidos corresponden a un hombre y una mujer que ingresaron juntos al establecimiento. Aunque las identidades de ambas personas no han sido confirmadas, los agentes encargados del caso señalaron que ninguno de los cuerpos ha sido identificado oficialmente hasta el momento, y las investigaciones continúan abiertas.

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El equipo de criminalística de la Policía Nacional Civil detalló que en el lugar fue encontrado encendido el vehículo en el que la pareja llegó al motel. La hipótesis principal apunta a una posible intoxicación por monóxido de carbono, ya que el auto permaneció en marcha dentro del garaje adjunto a la habitación, lo que habría generado la acumulación de gases tóxicos.

Los primeros reportes de la PNC indican que las víctimas son un hombre y una mujer que ingresaron juntos al establecimiento. (Foto cortesía FGR).
Los primeros reportes de la PNC indican que las víctimas son un hombre y una mujer que ingresaron juntos al establecimiento. (Foto cortesía FGR).

El hallazgo se produjo tras el aviso del personal del establecimiento, quienes llamaron a las autoridades ante la ausencia de respuesta en la habitación asignada a la pareja. Agentes policiales y técnicos de la PNC acudieron inmediatamente al establecimiento para asegurar el área y comenzar con las diligencias correspondientes. El levantamiento de los cuerpos fue realizado por el Instituto de Medicina Legal, que trasladó los restos para las autopsias de rigor.

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De acuerdo con declaraciones de los investigadores, la causa preliminar de muerte sería inhalación de monóxido de carbono, aunque los resultados forenses serán determinantes para confirmar esta hipótesis. Las autoridades también trabajan en la revisión de las cámaras de seguridad del motel y en la toma de declaraciones del personal y posibles testigos.

Medios locales del occidente del país informaron que uno de los fallecidos fue identificado como Ezequiel M., de 60 años, quien ingresó al autohotel junto a la otra víctima en un vehículo alquilado. Ambos cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal para la autopsia respectiva, se desconoce la relación exacta que ambos sostenían.

Cinta amarilla de 'Policía — No Pasar' en primer plano frente a un portón blanco de motel dañado bajo la lluvia nocturna. Una patrulla ilumina el fondo con luces.
El personal del motel alertó a las autoridades tras no obtener respuesta desde la habitación asignada a la pareja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El incidente ha generado inquietud entre los habitantes de Sonsonate, una ciudad ubicada en el occidente salvadoreño, donde hechos de esta naturaleza no suelen reportarse con frecuencia en establecimientos turísticos o de hospedaje. Voceros de la Policía Nacional Civil subrayaron que se mantienen todas las líneas de investigación abiertas, sin descartar ninguna hipótesis hasta que los exámenes forenses y las indagaciones permitan establecer con claridad lo sucedido.

Las autoridades policiales reiteraron que el proceso de identificación de los cuerpos y la recolección de evidencias continuará en las próximas horas, mientras el caso permanece bajo estricta vigilancia de las autoridades competentes.

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