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Estados Unidos elevó a 75 los buques bloqueados en el estrecho de Ormuz en su ofensiva económica contra Irán

El CENTCOM confirma la cifra más alta desde el inicio del bloqueo naval, mientras la Casa Blanca sostiene que la economía iraní atraviesa una "caída libre" bajo el peso de las sanciones

Imagen de archivo de petroleros atravesando el estrecho de Ormuz. 21 diciembre 2018. REUTERS/Hamad I Mohammed
Imagen de archivo de petroleros atravesando el estrecho de Ormuz. 21 diciembre 2018. REUTERS/Hamad I Mohammed
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El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) elevó este jueves a 75 buques comerciales desviados en el estrecho de Ormuz desde que Washington reforzó el bloqueo naval contra los puertos iraníes. La cifra, difundida en un comunicado en redes sociales, representa la actualización más alta desde que arrancó esta fase de la operación y confirma una escalada sostenida en las últimas semanas.

“Estados Unidos continúa haciendo cumplir el bloqueo contra Irán. Al 27 de agosto, las fuerzas del CENTCOM han desviado 75 buques, inutilizado tres y abordado dos para garantizar el cumplimiento”, señaló la entidad castrense, según el comunicado difundido este jueves.

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El bloqueo se enmarca en una guerra que estalló el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva conjunta contra Irán. El CENTCOM impuso entonces una primera fase de cierre naval a partir del 13 de abril, dirigida a impedir la entrada o salida de buques en puertos y zonas costeras iraníes. El 18 de junio, Washington y Teherán suscribieron un memorando de entendimiento que abría una vía hacia el fin del conflicto, pero el acuerdo se rompió a mediados de julio y Estados Unidos reactivó el bloqueo con mayor intensidad. Desde entonces, la cifra de buques desviados no ha dejado de crecer: 55 hasta el 9 de agosto, 64 hasta el 17 de agosto, 68 hasta el 21 de agosto y 75 en la actualización de este jueves, según los sucesivos partes de CENTCOM.

La gente se congrega en la playa, mientras se divisan embarcaciones en el estrecho de Ormuz cerca de la playa de Bandar Abbas, Irán, el 25 de agosto de 2026. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) vía REUTERS IMÁGENES DEL DÍA DE TPX
La gente se congrega en la playa, mientras se divisan embarcaciones en el estrecho de Ormuz cerca de la playa de Bandar Abbas, Irán, el 25 de agosto de 2026. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) vía REUTERS IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

El endurecimiento naval coincide con un giro explícito en los objetivos de Washington. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó este jueves que Estados Unidos e Irán no mantienen negociaciones activas para poner fin a la guerra, aunque insistió en que todas las opciones siguen “sobre la mesa”. Según Leavitt, la Administración de Donald Trump ha pasado de una fase militar, la denominada Operación Epic Fury, a una ofensiva económica bautizada como Operación Economic Outcast, orientada a debilitar financieramente al régimen iraní.

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En declaraciones a Fox News, canal de noticias estadounidense, recogidas este jueves, Leavitt sostuvo que la economía iraní atraviesa un momento “devastador”, con una inflación superior al 100% y dificultades del Gobierno para pagar los sueldos de policías y militares. La portavoz vinculó esa situación al impacto combinado de los ataques militares de febrero y las sanciones impuestas en las últimas semanas.

El estrecho de Ormuz constituye una de las rutas marítimas más sensibles del comercio mundial: por ese paso circula en torno al 20% del petróleo que se transporta por vía marítima a escala global. Su cierre parcial ha convertido a la vía en el epicentro de la disputa entre Washington y Teherán, que exige el fin de las operaciones militares estadounidenses e israelíes como condición para restablecer el tránsito con normalidad. La Organización Marítima Internacional había contabilizado hasta el 11 de agosto 65 incidentes con buques en la región desde el inicio de la guerra, con un saldo de 17 marineros muertos.

Estados Unidos mantiene desplegados más de 20 buques de guerra en el mar Arábigo para sostener el bloqueo, y ha combinado la presión naval con la promoción de rutas alternativas de exportación. El secretario de Energía, Chris Wright, afirmó que Estados Unidos facilitó el transporte de más de 15 millones de barriles de petróleo fuera del estrecho en una sola jornada, una cifra que se aproxima a los 20 millones si se suman los volúmenes movilizados por oleoductos.

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