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Nueva ofensiva de los hutíes contra Arabia Saudita: atacaron un aeropuerto y una planta petrolera de Aramco

Los rebeldes afirmaron que las acciones fueron una represalia por lo que calificaron como violaciones del espacio aéreo yemení por parte de Riad

La nueva acción hutí se produjo en medio de una escalada del conflicto entre Yemen y Arabia Saudita, que interviene en la guerra yemení desde 2015 (Europa Press)
La nueva acción hutí se produjo en medio de una escalada del conflicto entre Yemen y Arabia Saudita, que interviene en la guerra yemení desde 2015 (Europa Press)
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Los rebeldes hutíes de Yemen afirmaron este jueves que atacaron con drones el aeropuerto de Najrán y una planta de la petrolera estatal de Aramco en el sur de Arabia Saudita. Según la versión difundida por los insurgentes, la acción ocurrió en la zona fronteriza entre ambos países, en medio de una nueva escalada del conflicto regional.

El vocero militar hutí, Yahya Saree, sostuvo que el grupo ejecutó dos operaciones aéreas con drones contra la ciudad saudita de Najrán, ubicada cerca de la frontera con territorio yemení.

De acuerdo con los anuncios atribuidos a los hutíes, ambas operaciones alcanzaron sus objetivos. El movimiento insurgente presentó la acción como una represalia por lo que describió como una violación del espacio aéreo saudita sobre la provincia yemení de Saada, una zona del noroeste de Yemen donde en los últimos días denunció sobrevuelos de drones.

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El ataque se produjo en un momento de aumento de las hostilidades entre los hutíes y Arabia Saudita, un actor en la guerra yemení desde 2015, cuando Riad intervino en apoyo del gobierno reconocido internacionalmente frente al avance del grupo rebelde, que había tomado el control de Saná y luego amplió su dominio sobre gran parte del norte del país.

La nueva reivindicación se sumó a otra operación anunciada por los insurgentes a comienzos de esta semana contra una refinería de Aramco en la región saudita de Jizán, también próxima a la frontera con Yemen.

Los rebeldes hutíes de Yemen afirmaron que atacaron con drones el aeropuerto de Najrán y una instalación de Aramco en el sur de Arabia Saudita (REUTERS/Stringer)
Los rebeldes hutíes de Yemen afirmaron que atacaron con drones el aeropuerto de Najrán y una instalación de Aramco en el sur de Arabia Saudita (REUTERS/Stringer)

La escalada cobró fuerza a fines del mes pasado, cuando los hutíes comunicaron un bloqueo marítimo contra la navegación saudita en el mar Rojo. El grupo justificó esa medida como respuesta a restricciones impuestas sobre áreas bajo su control en Yemen. A partir de entonces, lanzó ataques con misiles y drones contra buques mercantes en el mar Rojo y también contra territorio saudita.

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Esos ataques dejaron daños materiales e incluso víctimas, según la información difundida por las fuentes citadas por el usuario. Frente a esa situación, Arabia Saudita respondió por medio de la coalición que encabeza con bombardeos sobre zonas controladas por los hutíes y con el anuncio de una coalición marítima multinacional destinada a reforzar la seguridad de la navegación en el mar Rojo y en el estrecho de Bab el Mandeb.

La tensión también se vinculó con movimientos militares sobre el terreno dentro de Yemen. Esta semana, un ministro yemení advirtió que los hutíes planeaban tomar territorio a lo largo de Bab el Mandeb, una vía marítima estratégica para el comercio internacional. Ese avance les permitiría ampliar su capacidad de amenaza sobre uno de los corredores más sensibles de la región.

Fuentes militares y un ministro yemení advirtieron que los hutíes buscan avanzar hacia Bab el Mandeb, mientras Irán elevó la presión sobre Arabia Saudita (Europa Press)
Fuentes militares y un ministro yemení advirtieron que los hutíes buscan avanzar hacia Bab el Mandeb, mientras Irán elevó la presión sobre Arabia Saudita (Europa Press)

La crisis se desarrolló además bajo presión política y militar del régimen de Irán, país señalado como respaldo de los hutíes. A primera hora de este jueves, la Guardia Revolucionaria iraní advirtió que Arabia Saudita sería “incapaz de contener” a los hutíes si continuaba el actual curso de los acontecimientos. Esa declaración apareció pocas horas antes de que el grupo insurgente difundiera su reivindicación sobre los ataques en Najrán.

(Con información de AFP, EFE y Reuters)

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