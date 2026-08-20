Bukele “presidente universal”, las polémicas vallas publicitarias que se vuelven virales en España

Cinco vallas publicitarias en Oviedo presentan a Nayib Bukele como “presidente universal” y desatan debate en España. (Foto cortesía EFE)

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En varias carreteras de Oviedo, al norte de España, los conductores se han topado con una serie de anuncios que han generado revuelo en redes sociales y debates locales.

El motivo: la aparición de cinco vallas publicitarias que proclaman al mandatario salvadoreño Nayib Bukele como “presidente universal”. La iniciativa, que rápidamente se volvió viral en plataformas digitales, fue financiada por un empresario español que ha declarado su admiración por el funcionario.

Las imágenes muestran a Nayib Bukele saludando con la bandera de El Salvador de fondo y una banda presidencial, acompañadas de la frase que lo eleva a la categoría de líder global.

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El contenido ha captado la atención no solo de la comunidad salvadoreña en el exterior, sino también de usuarios españoles que han compartido fotografías y comentarios sobre el inusual despliegue publicitario.

En las calles de Oviedo, Asturias, han aparecido vallas publicitarias con la imagen del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el mensaje “Presidente Universal”. El video muestra cómo ciudadanos españoles expresan su deseo de un liderazgo similar al que ha transformado El Salvador.

Detrás de la campaña se encuentra Tino Vidal, un empresario publicitario de 71 años, quien ha manifestado en diversas ocasiones su respaldo a las políticas del presidente salvadoreño.

Según Vidal, la decisión de instalar las vallas responde a su convicción personal de que Bukele representa un modelo de gestión digno de reconocimiento internacional. El empresario, que se describe como un “fan total”, señaló que ha hecho llegar imágenes del despliegue al propio mandatario.

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La viralidad de las imágenes ha provocado discusiones entre figuras políticas de la región, incluyendo a representantes de partidos socialistas y de la formación Vox. La controversia gira en torno al mensaje de las vallas y sobre el significado de calificar a un mandatario extranjero como “presidente universal” en territorio español.

A pesar de la situación, Nayib Bukele no ha realizado comentarios públicos sobre la campaña ni sobre la reacción en redes sociales.

La campaña sobre Nayib Bukele en Oviedo se volvió viral en redes sociales y atrajo la atención de salvadoreños en el exterior y de usuarios españoles. (Foto EFE)

En El Salvador, el presidente continúa consolidando una imagen que trasciende fronteras. De acuerdo con el último ranking publicado por la firma CB Global Data el 12 de agosto de 2026, Bukele encabeza la lista de mandatarios mejor evaluados en Latinoamérica, con un 68.7 % de aprobación, cifra que refleja un crecimiento respecto al mes anterior. El informe, elaborado tras entrevistar a casi cuatro mil salvadoreños, señala que el 40.3 % califica como “muy buena” la gestión del presidente, mientras que el 28.4 % la considera “buena”.

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El estudio atribuye el respaldo sostenido de Bukele principalmente al impacto de sus políticas de seguridad pública, como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción para combatir a las pandillas. Estas estrategias han despertado interés en otros países de la región, donde varios gobiernos y legisladores han explorado la posibilidad de adaptar el denominado “modelo Bukele” en sus propias jurisdicciones.

A nivel sanitario, la gestión del presidente ha sido mencionada entre los factores que inciden en su imagen pública.

El empresario español que financió las vallas considera que la construcción de hospitales y el mejoramiento de la infraestructura de salud bajo el gobierno de Bukele son logros relevantes, en una coyuntura regional donde la atención médica sigue siendo un desafío.

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Desde 2019, el gobierno salvadoreño ha impulsado proyectos hospitalarios y ampliado sus servicios de salud, alineando el mensaje oficial con la percepción de avances en bienestar y calidad de vida.

El empresario español Tino Vidal financió las vallas y afirmó que Nayib Bukele representa un modelo de gestión con reconocimiento internacional. (Foto archivo)

El ascenso de Bukele en los índices de aprobación lo posiciona por encima de mandatarios como Claudia Sheinbaum (México 66.5 %), Keiko Fujimori (Perú 55 %) y Lula da Silva (Brasil 51.9 %), según el mismo informe. El contexto político salvadoreño se encuentra marcado por la expectativa de las elecciones presidenciales previstas para el próximo año, en medio de una atención internacional que sigue de cerca los pasos del mandatario.

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