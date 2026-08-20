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Los creadores de ‘Smiling Friends’ reavivan la esperanza de una temporada 4: “Los guiones existen”

La serie animada concluyó después de tres temporadas por agotamiento de sus creadores, pero Hadel y Cusack reconocen que un regreso todavía es posible

Smiling Friends
La decisión de terminar Smiling Friends no estuvo relacionada con una falta de ideas para nuevos episodios. (AS)
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La historia de Smiling Friends podría no haber terminado del todo. Aunque sus creadores, Zach Hadel y Michael Cusack, anunciaron en febrero de 2026 que la tercera temporada sería la última, ambos reconocen ahora que existe una posibilidad de retomar la serie en el futuro. La clave está en que ya cuentan con material escrito para una eventual cuarta temporada.

La revelación llega después de que Smiling Friends recibiera su primera nominación a los premios Emmy en la categoría de mejor serie animada, donde compite con producciones veteranas como The Simpsons y South Park.

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Para Hadel y Cusack, el reconocimiento representa una despedida con un significado especial para una producción que comenzó como una propuesta pequeña de Adult Swim y terminó convertida en una serie de culto.

¿De qué trataba “Smiling Friends”?

La serie animada, estrenada en 2022, sigue a Pim y Charlie, dos empleados de una pequeña compañía cuya misión consiste en ayudar a otras personas a recuperar la felicidad. Lo que parece un trabajo sencillo pronto se convierte en una sucesión de situaciones absurdas, personajes extravagantes y escenarios que mezclan diferentes técnicas de animación con segmentos de acción real.

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Smiling Friends
Pim y Charlie trabajan para una pequeña organización cuya misión consiste en ayudar a otras personas a recuperar la felicidad.(HBO Max)

El humor surrealista y la libertad visual de Smiling Friends le dieron identidad propia dentro de la animación para adultos. Con episodios breves y una producción mucho más pequeña que la de series como Family Guy o South Park, la ficción estableció una buena base de seguidores.

Su tercera temporada también supuso un salto para sus creadores. Cusack explicó a The Hollywood Reporter que la producción elevó el nivel técnico, tanto en las escenas de acción real como en la animación. Hadel, por su parte, señaló que con el paso de los episodios aprendieron a conocer mejor a sus personajes y pudieron asumir mayores riesgos narrativos.

¿Por qué terminó la serie si tenía dos temporadas más aprobadas?

La decisión sorprendió porque Adult Swim había renovado Smiling Friends para una cuarta y una quinta temporada. Sin embargo, Hadel y Cusack optaron por detener el proyecto después de completar la tercera entrega.

Smiling Friends llegará a su fin
El agotamiento fue uno de los principales motivos que llevó a los creadores a concluir Smiling Friends después de su tercera temporada.(Instagram/@adultswim)

“No fue que se nos acabaran las ideas”, aclaró Hadel a THR. Según explicó, sintieron otro tipo de agotamiento ya que ambos tenían responsabilidades creativas en prácticamente todas las etapas: eran creadores, directores, guionistas y actores de voz. Además, trabajaban con un equipo mucho más reducido que otras producciones de animación.

“Al final de la tercera temporada, Zach y yo hablamos y los dos estábamos como: ‘Nuestro tanque está vacío ahora mismo’. Simplemente supimos que era correcto terminar ahí”.

¿Habrá una temporada 4 de “Smiling Friends”?

La respuesta, por ahora, sigue siendo incierta, pero existe una posibilidad concreta. Cusack confirmó que los creadores ya habían escrito cosas para una cuarta temporada.

“Teníamos guiones listos para la cuarta temporada, aunque fueran borradores”, explicó a The Hollywood Reporter. “Dentro de unos años, si Zach y yo sentimos que queremos volver a hacer la serie, los sacaremos y veremos si vale la pena hacerlos o si queremos empezar de cero”.

Hadel coincide en que las posibilidades de preparar una nueva temporada existen; aunque el porcentaje de optimismo cambia constantemente. “Algunos días es el 60%, otros es el 80%, y otros días es 20%”, explicó. La única certeza, según sus propias palabras, es que “no es cero”.

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