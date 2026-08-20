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“Menem” vuelve con una segunda temporada enfocada en la caída del poder

La nueva parte de la serie retomará la historia tras la reelección de 1995 y pondrá el foco en la crisis de imagen, la presión mediática y el final de una era

Poster envejecido con letras azules "NO DETENGAMOS LA HISTORIA 2027 MENEM". Hombre sonriente con traje y banda presidencial hace el signo V
La segunda temporada de “Menem” se estrenará en 2027 y abordará el segundo mandato presidencial. (Prime Video)
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Prime Video confirmó la segunda temporada de “Menem” y la serie avanzará sobre el tramo final del poder de Carlos Saúl Menem, una etapa marcada por el desgaste político, la exposición mediática y el impacto de los hechos personales que atravesaron su segundo mandato. El anuncio ubicó el estreno en 2027 y volvió a poner en escena una de las producciones argentinas más comentadas del catálogo regional de la plataforma.

La nueva entrega retomará la historia después de la reelección de Carlos Saúl Menem, en un contexto distinto al que mostró la primera parte. Si en la temporada inicial el relato siguió el ascenso del dirigente riojano y la consolidación de su figura, los próximos episodios se moverán sobre un período de erosión de imagen, tensiones con la prensa y señales de agotamiento en el ciclo político de los años noventa.

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El primer tráiler de la serie de Menem, protagonizada por Leo Sbaraglia captura
Leonardo Sbaraglia volverá a interpretar a Carlos Saúl Menem en la nueva entrega de la serie. (Prime Video)

Según la información difundida por Prime Video, la serie mantendrá a Leonardo Sbaraglia en el papel principal y a Ariel Winograd al frente de la dirección. La continuidad del equipo creativo funciona como una señal de apuesta por una identidad ya reconocible para el público: una reconstrucción de época apoyada en hechos políticos, episodios de alto impacto mediático y escenas ligadas al costado más visible del menemismo.

La sinopsis oficial pone el foco en el segundo mandato presidencial de Menem, cuando el vínculo entre el entonces presidente y una parte de la opinión pública empezó a mostrar señales de desgaste. En ese recorrido aparecen referencias a varios de los momentos más recordados de aquellos años: encuentros con celebridades internacionales, apariciones públicas asociadas al lujo y declaraciones que alimentaron tanto la fascinación como la controversia.

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Menem La serie
La nueva temporada pondrá el foco en el desgaste político y mediático del expresidente. (Prime Video)

Entre esos elementos figuran los encuentros con Madonna, los paseos en Ferrari y las alusiones a vuelos espaciales, recursos narrativos que permiten reforzar una imagen pública que combinó política, espectáculo y cultura de celebridad. La serie buscará ordenar ese material dentro de una etapa donde la exposición dejó de jugar siempre a favor del protagonista.

Otro de los ejes previstos pasa por el costado íntimo. La historia incorporará el impacto de la muerte de Carlos Menem Jr., un hecho que ya apareció en el cierre de la primera temporada y que ahora podría tener consecuencias más visibles sobre el arco personal del personaje. A eso se suma la presencia de Olegario, el fotógrafo que acompaña el intento de reinvención de un líder que empieza a mirar el final de su presidencia.

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Griselda Siciliani y Leonardo Sbaraglia como Zulema Yoma y Carlos Menem. “Aprendí que Menem era un tipo con un gran magnetismo y un gran misterio”, reflexiona el actor. (Prime Video)

De acuerdo con lo anunciado por la plataforma, la segunda temporada se meterá también en el desafío de dejar el poder, un punto sensible para cualquier biografía política y todavía más en un personaje cuyo estilo personal estuvo atado a la centralidad pública. Esa dimensión ofrece una posibilidad dramática clara: contar qué ocurre cuando una figura construida alrededor de la visibilidad enfrenta la pérdida de control sobre la escena.

El anuncio de Prime Video llegó durante el evento Prime Video Presents Latam, donde la compañía presentó parte de sus próximos lanzamientos para la región. La confirmación de nuevos episodios ratifica la repercusión que alcanzó la primera entrega, convertida desde su estreno en uno de los títulos argentinos con mayor nivel de conversación en redes, medios y audiencias interesadas tanto en la historia política reciente como en la ficción biográfica.

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El relato incluirá anécdotas públicas, tensiones políticas y el impacto del duelo por la muerte de su hijo. (Prime Video)

La serie, además, se mueve sobre un terreno sensible. La figura de Menem sigue provocando debates por el peso de su legado político, económico y cultural en la Argentina contemporánea. Esa discusión pública acompañó a la primera temporada y todo indica que volverá a aparecer cuando la trama avance sobre los años de mayor desgaste, conflicto y exposición del exmandatario.

La producción todavía no tiene fecha exacta de lanzamiento ni detalles completos sobre la cantidad de episodios. Lo que sí quedó claro tras el anuncio de Prime Video es el núcleo del nuevo relato: el paso de un presidente que supo dominar el centro de la escena hacia el momento en que ese poder empieza a desarmarse frente a las cámaras y ante un país que ya no lo mira de la misma manera.

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