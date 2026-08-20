Estados Unidos anunció “las sanciones más duras de la historia” contra Irán y exigió a China que se sume a la ofensiva

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habla con los periodistas en la Casa Blanca en Washington, D.C., EEUU, el 20 de agosto de 2026 REUTERS/Kevin Lamarque

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El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció el jueves que Washington impondrá “las sanciones más duras de la historia” contra Irán y exigió a China que coopere con la nueva ofensiva económica contra Teherán. Bessent adelantó que ofrecerá una rueda de prensa el lunes para detallar las medidas.

“Es un golpe doble. Tenemos el bloqueo (a Irán) y vamos a tener las sanciones más duras de la historia”, dijo Bessent en una entrevista con la cadena CNBC. “Va a funcionar en Irán y vamos a hacer colapsar a este régimen.” El funcionario añadió que “es hora de que nuestros aliados y el resto del mundo tomen una decisión”, en una advertencia dirigida tanto a socios de Washington como a terceros países.

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Las declaraciones se producen un día después de que el presidente Donald Trump advirtiera con consecuencias económicas contra cualquier país que ofrezca “cualquier tipo de salvavidas a Irán”. Donald Trump calificó la ofensiva como una “operación económica aplastante” en un mensaje difundido en su red Truth Social, mientras la guerra que Estados Unidos inició junto a Israel se acerca a los seis meses.

Consultado sobre si Washington podría sancionar a China por comerciar con Irán, Bessent evitó dar detalles y señaló que “muchas conversaciones es mejor tenerlas en privado”. Sin embargo, subrayó que Beijing depende del Golfo Pérsico para la mitad de su energía y que le convendría “sumarse al plan” para lograr la reapertura del estrecho de Ormuz y una baja en los precios del petróleo.

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FOTO DE ARCHIVO. Una pancarta con una imagen del presidente de EEUU, Donald Trump, junto a un sistema de misiles iraní en la plaza Azadi de Teherán, Irán, el 30 de julio de 2026 Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) vía REUTERS

China compra más del 80% del petróleo que exporta Irán, según datos de 2025 de la firma de análisis Kpler; otras estimaciones recientes citadas por Bloomberg elevan esa proporción a más del 90%. Buena parte de esas compras se canaliza a través de refinerías independientes, conocidas como “teapot”, con escasa exposición al sistema financiero estadounidense, lo que ha limitado hasta ahora el alcance real de las sanciones de Washington sobre el comercio bilateral.

La relación comercial entre ambos países complica cualquier escalada: China es también uno de los principales exportadores de tierras raras a Estados Unidos, un insumo crítico para la industria tecnológica y de defensa estadounidense. Analistas consultados por Bloomberg advirtieron que una ofensiva sobre bancos chinos podría tensar la relación bilateral antes de una reunión prevista entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, y encarecer aún más el crudo en momentos de una prima de riesgo geopolítico ya elevada por el bloqueo naval.

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Bessent minimizó el impacto de sus anuncios en los mercados. “Creo que los mercados petroleros están malinterpretando lo que significa esta presión económica”, dijo, tras señalar que el crudo alcanzó el jueves su nivel más alto en más de tres semanas. “Tenemos información asimétrica y no estoy seguro de por qué el petróleo subió por esto”, agregó. El funcionario sostuvo además que una mayor presión económica reduce, en principio, la probabilidad de una reactivación militar a gran escala, aunque matizó que esa evaluación aplica “por ahora”.

El conflicto entre Estados Unidos e Irán comenzó el 28 de febrero, cuando fuerzas estadounidenses e israelíes lanzaron ataques conjuntos contra el país persa en la denominada Operación Furia Épica. Desde julio, Washington mantiene un bloqueo naval sobre los puertos iraníes y los accesos al estrecho de Ormuz, una medida que, según cálculos del sector privado iraní, le habría costado a Teherán miles de millones de dólares en ingresos petroleros. La economía iraní, ya debilitada por casi cinco décadas de sanciones desde la Revolución Islámica de 1979, atraviesa una fuerte depreciación de su moneda y una inflación que en julio superaba el 60% interanual.

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Imange de archivo de un buque portacontenedores atracando en el Puerto de Khor Fakkan, en Khor Fakkan, Emiratos Árabes Unidos EFE/EPA/ALI HAIDER

El canciller iraní, Abás Araqchi, respondió que las declaraciones de Trump buscan distraer a la opinión pública estadounidense de sus propios problemas financieros internos, entre ellos una deuda récord y el alza de las tasas de interés. La cancillería iraní calificó además la ofensiva de “terrorismo económico” en un comunicado difundido por medios estatales.

La embajada china en Washington no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre las declaraciones de Bessent. Beijing ya había ordenado en mayo a sus empresas ignorar las sanciones estadounidenses contra varias refinerías chinas, invocando una ley de bloqueo de 2021 que impide a las firmas cumplir con sanciones extranjeras consideradas ilegítimas, en una señal de que Washington enfrentará resistencia para hacer valer su nueva ofensiva.

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El anuncio de Bessent llega en un momento de relativa calma militar tras la reanudación de las hostilidades el mes pasado, cuando se rompió un protocolo de acuerdo firmado en junio. La eficacia de esta nueva fase dependerá, según los propios analistas citados por la prensa económica, de una variable que Washington no controla: la disposición de Beijing a sacrificar una relación comercial que sostiene buena parte de la economía iraní.