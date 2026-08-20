Autoridades panameñas arrestaron a 21 colombianos por presunta minería ilegal de oro en el Darién

El operativo en el río Pito encontró campamentos, dragas y motobombas en una zona donde las autoridades panameñas señalan al Clan del Golfo como eje de un negocio ilícito del oro. Video cortesía.

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El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) de Panamá reportó el arresto de 21 ciudadanos colombianos presuntamente vinculados a la minería ilegal en la selva del Darién, una zona fronteriza con Colombia que registra fuerte actividad de economías ilícitas. Según informó EFE en base al comunicado oficial, la detención se produjo en la cabecera del río Pito, al norte de la provincia del Darién, durante la denominada Operación Escudo de Acero.

De acuerdo con el reporte recogido por EFE, los agentes especiales de Senafront hallaron en el lugar campamentos improvisados, dragas, motobombas y otros implementos usados en la extracción ilegal de oro. Las autoridades panameñas atribuyen el control de estas operaciones a la organización criminal Clan del Golfo, la mayor estructura delictiva de Colombia, señalada por múltiples actividades ilícitas en la región.

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Los 21 detenidos, cuya identidad no fue revelada, quedaron a disposición de las autoridades competentes para la apertura de las investigaciones correspondientes, detalló el comunicado citado por EFE. La selva del Darién, que abarca 266 kilómetros de frontera, constituye un territorio de difícil acceso donde convergen redes de tráfico de personas, narcotráfico y minería ilegal.

Panamá detuvo a 21 colombianos por minería en Darién (Archivo, EFE)

“En el marco de la estrategia de seguridad del Plan Firmeza y la Operación Escudo de Acero, se desarrollaron dos operaciones de gran impacto. Una en el sector norte del área Caribe, específicamente en la cabecera del río Pito, donde se pudo desmantelar un campamento donde habían veintiún ciudadanos de nacionalidad colombiana dedicados al presunto delito de minería ilegal. Se pudo contactar también que habían dragas, así como narcobombas y otros indicios relacionados a este delito ambiental”, destacó el comisionado Juan de Dios Forera.

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Operativos y despliegue en la frontera

Durante la semana previa, la agencia EFE participó en un sobrevuelo coordinado por Senafront sobre uno de los campamentos de minería ilegal y visitó el Puesto Binacional de Alto Limón. Según la información recabada, más de 700 agentes de fuerzas especiales han sido desplegados en puntos estratégicos, incluidos los puestos de vigilancia conjunta con Colombia, con el objetivo de reforzar la seguridad fronteriza ante el avance del Clan del Golfo.

El subdirector general de Senafront, Héctor De Sedas Cedeño, explicó a EFE que existe “un complejo sistema de economía ilícita basada en la extracción ilegal de oro, que controla el Clan del Golfo, y eso es lo que nosotros queremos romper”. De Sedas subrayó que en el Darién “nadie realiza actividades ilícitas si no tiene el control el Clan del Golfo desde el territorio colombiano”.

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En un operativo anterior, realizado en el río Mangle, se capturaron 13 personas, entre ellas miembros del Clan del Golfo, según relató De Sedas a EFE. Desde la perspectiva de las autoridades panameñas, el grupo criminal designado como terrorista por Washington obtiene ingresos cobrando por el acceso a territorio panameño y por la compra directa del oro extraído. “Cuando ese oro ingresa a Colombia tienen que pagarle un porcentaje que se estima es el 20 % del total del metal precioso extraído, y, encima de eso, también le compran el oro a estos mineros ilegales”, detalló el funcionario.

Panamá detuvo a 21 colombianos por minería en Darién (Archivo, EFE)

La organización Clan del Golfo cuenta con aproximadamente 9.840 integrantes, según un estudio de enero de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) de Colombia. Además de la minería ilegal, el grupo está involucrado en el narcotráfico y el tráfico de migrantes, de acuerdo con la información proporcionada por EFE.

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