El Salvador

Misión médica dominicana supera las 2,500 atenciones en zonas afectadas por los terremotos en Venezuela

La brigada sanitaria enviada por República Dominicana reforzó la respuesta internacional tras los sismos, cubriendo casi un tercio de las atenciones médicas reportadas por equipos extranjeros en el país sudamericano

Guardar
Google icon
Venezuela, República Dominicana, Ministerio de Salud, Terremotos en Venezuela
República Dominicana informó que su Equipo Médico de Emergencia ya atendió a 2,502 personas en Venezuela durante 12 días por los terremotos, dentro de la misión Quisqueya Solidaria. (Cortesía: Ministerio de Salud de República Dominicana)

El Ministerio de Salud Pública de República Dominicana informó que el Equipo Médico de Emergencia de la República Dominicana (EMT-RD) superó las 2,500 personas atendidas en comunidades afectadas por los recientes terremotos en Venezuela, como parte de la misión Quisqueya Solidaria impulsada por el presidente Luis Abinader. De acuerdo con el comunicado oficial, la brigada dominicana completó su duodécima jornada de operaciones, aportando cerca del 28 % de las atenciones médicas brindadas por equipos internacionales en el país sudamericano, según la estimación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El Ministerio de Salud precisó que el EMT-RD realizó 2,502 atenciones, una cifra que representa casi 3 de cada 10 asistencias médicas reportadas por los equipos internacionales desplegados en Venezuela, a partir de un total de más de 9,000 casos.

PUBLICIDAD

Esta labor posiciona a la misión dominicana como una de las principales fuerzas de apoyo sanitario internacional en el contexto de la emergencia venezolana.

El equipo coordinado ha ofrecido 1,413 consultas médicas generales, 321 atenciones pediátricas, 587 consultas ginecológicas y 181 intervenciones de salud mental. Además, se realizaron sonografías, pruebas diagnósticas para malaria, dengue y embarazo, y se aplicaron vacunas contra la difteria y el tétanos. El informe oficial detalla que se entregaron 3,844 medicamentos a los afectados, fortaleciendo así la atención integral a la población.

Venezuela, República Dominicana, Ministerio de Salud, Terremotos en Venezuela
La misión de República Dominicana realizó en Venezuela 1,413 consultas médicas generales, 321 atenciones pediátricas y 587 consultas ginecológicas en las zonas afectadas por los terremotos. (Cortesía: Ministerio de Salud de República Dominicana)

Acciones preventivas y operativos comunitarios benefician a más de 70 familias

En las acciones preventivas, el equipo procesó 5,000 litros de agua potable y efectuó la cloración de 6,000 litros de reservorios. El operativo comunitario incluyó actividades de perifoneo, distribución de material educativo y una jornada de desparasitación que benefició a aproximadamente 73 familias. También se desarrollaron acciones de control vectorial, educación para la prevención de enfermedades y atención psicológica orientada a las familias afectadas.

PUBLICIDAD

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, destacó, según el comunicado ministerial, la preparación y la capacidad de respuesta del sistema sanitario dominicano: “La verdadera fortaleza de un sistema de salud se pone a prueba cuando debe responder en medio de una tragedia. Nuestros profesionales han demostrado que la República Dominicana cuenta con un equipo altamente capacitado, preparado para actuar con rapidez, humanidad y los más altos estándares internacionales. Cada vida atendida, cada familia asistida y cada comunidad acompañada reafirman que nuestro Equipo Médico de Emergencia Tipo 1 tiene la capacidad de responder donde más se necesita y de representar con dignidad y solidaridad al pueblo dominicano”, afirmó Atallah, según recogió el Ministerio de Salud Pública de República Dominicana.

El despliegue humanitario dominicano incluye la participación de médicos, enfermeras, psicólogos, epidemiólogos, especialistas en agua, saneamiento e higiene, farmacéuticos y personal logístico. El EMT-RD Tipo 1 brindó atención médica ambulatoria con capacidad de respuesta continua y bajo los estándares internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En 12 días de operación, el informe indica un promedio de 220 pacientes atendidos por día.

El Ministerio de Salud Pública señaló que Quisqueya Solidaria seguirá operando en Venezuela con médicos, enfermeras, psicólogos y especialistas mientras persistan las necesidades por los terremotos. (REUTERS/Gaby Oraa)
El Ministerio de Salud Pública señaló que Quisqueya Solidaria seguirá operando en Venezuela con médicos, enfermeras, psicólogos y especialistas mientras persistan las necesidades por los terremotos. (REUTERS/Gaby Oraa)

El Ministerio de Salud Pública señala que las acciones implementadas hasta la fecha buscan no solo atender las urgencias inmediatas, sino también establecer bases para la prevención de brotes epidémicos y el fortalecimiento de la salud comunitaria en zonas impactadas por el desastre.

La misión Quisqueya Solidaria, articulada a través del EMT-RD, continuará operando en Venezuela mientras persistan las necesidades de atención derivadas de los terremotos y conforme a las directrices internacionales de ayuda humanitaria.

Temas Relacionados

VenezuelaAyuda humanitariaTerremotos en VenezuelaRepública DominicanaOMS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras: La DPI detuvo en Catacamas a dos padres por trata y explotación sexual de sus hijas

La investigación señala que las menores, de 11 a 13 años, fueron sometidas por cerca de dos años a abusos comerciales dentro de su casa, a cambio de pagos y otras sumas acordadas

Honduras: La DPI detuvo en Catacamas a dos padres por trata y explotación sexual de sus hijas

Tribunal salvadoreño condena con penas de hasta 199 años de prisión a miembros del corporativo ARGOZ por estafa masiva

La administradora única de la empresa y cuatro miembros más recibieron penas de entre 13 y 199 años por una red de fraudes inmobiliarios que data de 1980

Tribunal salvadoreño condena con penas de hasta 199 años de prisión a miembros del corporativo ARGOZ por estafa masiva

Poder Judicial rechaza asistir a reunión convocada por Laura Fernández por considerar que compromete su independencia

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, informó que los jerarcas del Poder Judicial no participarán en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública convocada por la presidenta de Costa Rica para el próximo 20 de julio. La decisión responde a que la agenda incluye temas que, según la institución, podrían afectar la independencia judicial y las competencias constitucionales de los magistrados.

Poder Judicial rechaza asistir a reunión convocada por Laura Fernández por considerar que compromete su independencia

Extradición de Alessio Casimirri: el respaldo de la oposición nicaragüense en el exilio y el paso que falta

Ruta del Cambio, el movimiento de Félix Maradiaga, acusa al sandinismo de convertir el país en un espacio de impunidad mientras Roma redobla presión y promete no retroceder

Extradición de Alessio Casimirri: el respaldo de la oposición nicaragüense en el exilio y el paso que falta

Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica advierte que un recorte presupuestario pondría en riesgo la organización de las elecciones municipales de 2028

La presidenta la institución, María Eugenia Zamora, aseguró ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa que una reducción en el presupuesto institucional afectaría directamente la preparación y ejecución de los comicios municipales de 2028.

Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica advierte que un recorte presupuestario pondría en riesgo la organización de las elecciones municipales de 2028

TECNO

Cuál es el asistente de IA de Elon Musk para programar sin límites con código abierto

Cuál es el asistente de IA de Elon Musk para programar sin límites con código abierto

Cuál es el riesgo de usar el celular mientras se carga y está conectado a una toma

Copa Mundial generó casi 214 millones de nuevos seguidores en Instagram: Messi, Vozinha y Haaland de capitanes

WhatsApp superó los 29 millones de mensajes por segundo en el mundo gracias a Argentina

Cinco trucos con la IA para llenar la polla del Mundial de fútbol y otros torneos

ENTRETENIMIENTO

Steven Spielberg reveló cuál fue su actor favorito de todos los tiempos: “Probablemente, el mejor del mundo”

Steven Spielberg reveló cuál fue su actor favorito de todos los tiempos: “Probablemente, el mejor del mundo”

Rashida Jones habló del peso de crecer bajo el legado de Quincy Jones: “Es muy difícil no sentirte un fracaso”

La sorprendente razón por la que Lenny Kravitz entrena con pantalones de cuero o vaqueros ajustados

“Siento que cada año me diagnostican algo más”: Lili Reinhart habla de su lucha contra enfermedades crónicas

Zendaya confirma que se alejará de Hollywood tras un intenso 2026: “A veces necesitas desaparecer por un tiempo”

MUNDO

Irán amenazó con una "ofensiva total" si Estados Unidos mantiene los bombardeos

Irán amenazó con una "ofensiva total" si Estados Unidos mantiene los bombardeos

Según imágenes satelitales y expertos, un petrolero sancionado está derramando petróleo cerca de Omán

Nueva amenaza de la Guardia Revolucionaria de Irán contra Estados Unidos: “Esperen...”

Un corrimiento de tierra en China dejó ocho muertos, 34 desaparecidos y más de 1.100 personas sin hogar

Un político alemán desató una polémica tras ser padre por gestación subrogada en Estados Unidos