Misión médica dominicana supera las 2,500 atenciones en zonas afectadas por los terremotos en Venezuela

República Dominicana informó que su Equipo Médico de Emergencia ya atendió a 2,502 personas en Venezuela durante 12 días por los terremotos, dentro de la misión Quisqueya Solidaria. (Cortesía: Ministerio de Salud de República Dominicana)

El Ministerio de Salud Pública de República Dominicana informó que el Equipo Médico de Emergencia de la República Dominicana (EMT-RD) superó las 2,500 personas atendidas en comunidades afectadas por los recientes terremotos en Venezuela, como parte de la misión Quisqueya Solidaria impulsada por el presidente Luis Abinader. De acuerdo con el comunicado oficial, la brigada dominicana completó su duodécima jornada de operaciones, aportando cerca del 28 % de las atenciones médicas brindadas por equipos internacionales en el país sudamericano, según la estimación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El Ministerio de Salud precisó que el EMT-RD realizó 2,502 atenciones, una cifra que representa casi 3 de cada 10 asistencias médicas reportadas por los equipos internacionales desplegados en Venezuela, a partir de un total de más de 9,000 casos.

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Esta labor posiciona a la misión dominicana como una de las principales fuerzas de apoyo sanitario internacional en el contexto de la emergencia venezolana.

El equipo coordinado ha ofrecido 1,413 consultas médicas generales, 321 atenciones pediátricas, 587 consultas ginecológicas y 181 intervenciones de salud mental. Además, se realizaron sonografías, pruebas diagnósticas para malaria, dengue y embarazo, y se aplicaron vacunas contra la difteria y el tétanos. El informe oficial detalla que se entregaron 3,844 medicamentos a los afectados, fortaleciendo así la atención integral a la población.

La misión de República Dominicana realizó en Venezuela 1,413 consultas médicas generales, 321 atenciones pediátricas y 587 consultas ginecológicas en las zonas afectadas por los terremotos. (Cortesía: Ministerio de Salud de República Dominicana)

Acciones preventivas y operativos comunitarios benefician a más de 70 familias

En las acciones preventivas, el equipo procesó 5,000 litros de agua potable y efectuó la cloración de 6,000 litros de reservorios. El operativo comunitario incluyó actividades de perifoneo, distribución de material educativo y una jornada de desparasitación que benefició a aproximadamente 73 familias. También se desarrollaron acciones de control vectorial, educación para la prevención de enfermedades y atención psicológica orientada a las familias afectadas.

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El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, destacó, según el comunicado ministerial, la preparación y la capacidad de respuesta del sistema sanitario dominicano: “La verdadera fortaleza de un sistema de salud se pone a prueba cuando debe responder en medio de una tragedia. Nuestros profesionales han demostrado que la República Dominicana cuenta con un equipo altamente capacitado, preparado para actuar con rapidez, humanidad y los más altos estándares internacionales. Cada vida atendida, cada familia asistida y cada comunidad acompañada reafirman que nuestro Equipo Médico de Emergencia Tipo 1 tiene la capacidad de responder donde más se necesita y de representar con dignidad y solidaridad al pueblo dominicano”, afirmó Atallah, según recogió el Ministerio de Salud Pública de República Dominicana.

El despliegue humanitario dominicano incluye la participación de médicos, enfermeras, psicólogos, epidemiólogos, especialistas en agua, saneamiento e higiene, farmacéuticos y personal logístico. El EMT-RD Tipo 1 brindó atención médica ambulatoria con capacidad de respuesta continua y bajo los estándares internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En 12 días de operación, el informe indica un promedio de 220 pacientes atendidos por día.

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El Ministerio de Salud Pública señaló que Quisqueya Solidaria seguirá operando en Venezuela con médicos, enfermeras, psicólogos y especialistas mientras persistan las necesidades por los terremotos. (REUTERS/Gaby Oraa)

El Ministerio de Salud Pública señala que las acciones implementadas hasta la fecha buscan no solo atender las urgencias inmediatas, sino también establecer bases para la prevención de brotes epidémicos y el fortalecimiento de la salud comunitaria en zonas impactadas por el desastre.

La misión Quisqueya Solidaria, articulada a través del EMT-RD, continuará operando en Venezuela mientras persistan las necesidades de atención derivadas de los terremotos y conforme a las directrices internacionales de ayuda humanitaria.