Según imágenes satelitales y expertos, un petrolero sancionado está derramando petróleo cerca de Omán

Especialistas independientes confirmaron que las imágenes satelitales muestran una mancha de petróleo en aguas cercanas a la isla de al-Qibliyyah (Reuters)

Un buque sancionado por transportar combustible ruso probablemente esté derramando petróleo en un área marina protegida frente a la costa de Omán, según análisis de imágenes satelitales y expertos.

Según los datos de seguimiento de buques, el buque Caroline Bezengi cargó petróleo ruso en Novorossiysk antes de partir para su viaje más reciente. Su última señal en el sistema público de seguimiento AIS se registró el 11 de junio frente a las costas de Yemen.

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No fue posible contactar con el propietario del buque cisterna, que figura en las bases de datos navieras como Rentoor Shipmanagement, con sede en Shanghái, para obtener comentarios.

El Centro de Seguridad Marítima de Omán y la Autoridad de Medio Ambiente de Omán no respondieron a las solicitudes de comentarios.

El probable derrame, que aparece en las imágenes como una mancha plateada y gris, cubrió las aguas de una cala al suroeste de la isla de al-Qibliyyah, según mostraron las fotografías de los satélites Copernicus Sentinel-1 y Sentinel-2 entre el 2 y el 13 de julio.

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Tres especialistas independientes, John Amos de SkyTruth, Leon Moreland del Observatorio de Conflictos y Medio Ambiente y Louis Goddard de Data Desk, declararon a Reuters que las imágenes satelitales parecían mostrar un derrame de petróleo.

Reuters revisó un video que mostraba al Caroline Bezengi frente a la costa de la isla de al-Qibliyyah. No pudo confirmar de forma independiente la fecha en que se grabó el video.

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Rusia utiliza buques cisterna viejos y a menudo mal mantenidos en su denominada flota paralela para eludir las sanciones occidentales a las exportaciones de petróleo ruso. No estaba claro si la fuga se debió a un mal funcionamiento o a daños causados ​​por un posible ataque de Ucrania, que ha atacado buques cisterna vinculados a Rusia, o al conflicto entre Estados Unidos e Irán en la región del Golfo.

Rusia utiliza buques cisterna envejecidos y en mal estado dentro de una flota paralela para sortear las sanciones occidentales sobre el comercio de petróleo ruso (Reuters)

El petrolero reportó dificultades por primera vez el 8 de junio frente a la costa del puerto de Mukalla, en el sur de Yemen, según informaron dos fuentes de seguridad marítima distintas. Una de ellas confirmó el derrame. Ambas indicaron que se desconocía la causa de los problemas del buque.

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La Unión Europea y Gran Bretaña han impuesto sanciones al buque por su presunta implicación en el transporte de combustible procedente de Rusia.

(Reuters)