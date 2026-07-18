Nicaragua

Extradición de Alessio Casimirri: el respaldo de la oposición nicaragüense en el exilio y el paso que falta

Ruta del Cambio, el movimiento de Félix Maradiaga, acusa al sandinismo de convertir el país en un espacio de impunidad mientras Roma redobla presión y promete no retroceder

Guardar
Google icon
Daniel Ortega y Rosario Murillo, mandatarios de Nicaragua.
Daniel Ortega y Rosario Murillo, mandatarios de Nicaragua. (Infobae Centroamérica/Cortesía Canal 6 Nicaragua)

La oposición nicaragüense en el exilio declaró su respaldo a la extradición de Alessio Casimirri, el exbrigadista que lleva más de cuatro décadas refugiado en Nicaragua con nacionalidad otorgada por el régimen sandinista, mientras el país centroamericano rompe relaciones diplomáticas con Italia antes de ceder ante la justicia europea. Ruta del Cambio, el partido opositor liderado por el dirigente desnacionalizado Félix Maradiaga, fue categórico: “Nicaragua no puede seguir siendo utilizada como refugio de personas condenadas por terrorismo internacional ni como territorio de impunidad para aliados políticos del sandinismo”.

Quién es Casimirri y qué hizo en 1978

Casimirri, de 74 años, es uno de los condenados por el crimen político más traumático de la Italia del siglo XX. El 16 de marzo de 1978, un comando de las Brigadas Rojas —grupo marxista-leninista que buscaba derribar el Estado italiano mediante la lucha armada— emboscó la caravana del exprimer ministro Aldo Moro en la Via Fani de Roma, asesinó a los cinco agentes de su escolta y lo mantuvo secuestrado durante 54 días.

PUBLICIDAD

Casimirri Nicaragua
La justicia italiana condenó a Casimirri en ausencia a seis cadenas perpetuas, 24 años de cárcel y dos años de aislamiento diurno. Él huyó a comienzos de los 80 y desde 1983 reside en Nicaragua, donde el primer régimen sandinista le concedió la nacionalidad.

El 9 de mayo de ese año, el cuerpo de Moro apareció en el maletero de un Renault 4 estacionado en la Via Caetani, a pocos metros de las sedes del Partido Demócrata Cristiano y del Partido Comunista Italiano.

Era el estadista más poderoso del país y se hablaba de él como el próximo presidente de la república.

La justicia italiana condenó a Casimirri en ausencia a seis cadenas perpetuas, 24 años de cárcel y dos años de aislamiento diurno. Él huyó a comienzos de los 80 y desde 1983 reside en Nicaragua, donde el primer Gobierno sandinista le concedió la nacionalidad.

PUBLICIDAD

Desde entonces, ha sostenido siempre que es inocente y ha construido una actividad empresarial en los sectores de restaurantes y pesca.

Por qué Nicaragua se niega a entregarlo

La Constitución nicaragüense prohíbe en su artículo 43 la extradición de ciudadanos propios. Casimirri obtuvo la nacionalidad en 1988, y la Corte Suprema del país declaró en su momento que el caso era “cosa juzgada”.

No puede ser extraditado ni encarcelado”, afirmó el entonces magistrado Francisco Rosales, presidente de la Sala Constitucional.

Italia ha presentado solicitudes formales de extradición en tres gobiernos distintos: en 1996, bajo Violeta Barrios de Chamorro; en 2004, con Enrique Bolaños; y en 2015, durante el segundo período de Daniel Ortega. Las tres fueron ignoradas.

La ruptura diplomática que detonó la crisis

La chispa llegó el 16 de julio de 2026, cuando el canciller italiano Antonio Tajani volvió a exigir públicamente la extradición durante una cumbre del Partido Popular Europeo en Madrid.

Tajani calificó de “injusto e inaceptable” que Nicaragua siga garantizando inmunidad a “un asesino condenado con seis cadenas perpetuas” y llamó al gobierno de Ortega “extremista”.

Un hombre de cabello canoso y gafas sostiene una carta rota frente a las banderas de Italia y Nicaragua en una ilustración de acuarela digital.
Una caricatura editorial de Alessio Casimirri con una carta de extradición rota, flanqueado por las banderas de Italia y Nicaragua, simboliza la tensión diplomática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo respondió ese mismo jueves con la ruptura total de relaciones diplomáticas, calificando las palabras de Tajani de “injustificadas, agresivas e irresponsables” y de “arrogancia europea”.

La respuesta de la oposición en el exilio

Ruta del Cambio rechazó la decisión de Managua y la desconoció como “unilateral”. El movimiento vinculó la protección a Casimirri con un patrón más amplio: el mismo régimen que ampara a un terrorista internacional “encarcela, destierra, desnacionaliza y confisca los bienes de ciudadanos nicaragüenses inocentes”.

La agrupación también expresó agradecimiento a Italia por su “solidaridad, cooperación y amistad” con Nicaragua, y advirtió que “ninguna decisión arbitraria de la dictadura podrá destruir los lazos que unen a nuestras sociedades”.

Tajani, por su parte, cerró la puerta a cualquier retroceso: “Italia continuará defendiendo con determinación esta demanda, en respeto a la memoria de las víctimas del terrorismo y a los principios de justicia”, según recogió la cancillería italiana.

Temas Relacionados

NicaraguaExtradiciónDaniel OrtegaAlessio CasimirriItalia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pymes turísticas costarricenses podrán acceder a financiamientos para mejorar sostenibilidad y adaptarse al cambio climático

La iniciativa ofrecerá créditos con respaldo del Sistema de Banca para el Desarrollo y acompañamiento técnico para que pequeñas y medianas empresas del sector inviertan en infraestructura sostenible, eficiencia energética y resiliencia climática.

Pymes turísticas costarricenses podrán acceder a financiamientos para mejorar sostenibilidad y adaptarse al cambio climático

La organización opositora USAC-DIRE presenta una denuncia en el Ministerio Público por presuntas amenazas en la USAC

En una conferencia frente a la sede fiscal, el movimiento aseguró que la conflictividad contra sectores contrarios al rector Walter Mazariegos se intensificó desde el 8 de abril y afecta garantías estudiantiles, laborales y humanas

La organización opositora USAC-DIRE presenta una denuncia en el Ministerio Público por presuntas amenazas en la USAC

República Dominicana: Condenan a mujer que quemaba, golpeaba y amenazaba de muerte a sus hijos

La Procuraduría General informó que el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago impuso la pena por agresiones físicas y psicológicas cometidas en 2023 contra dos menores de tres y cinco años

República Dominicana: Condenan a mujer que quemaba, golpeaba y amenazaba de muerte a sus hijos

El Salvador refuerza cooperación con el Programa Mundial de Alimentos en beneficio de la seguridad alimentaria

La ministra Alexandra Hill y el director interino Carl Skau destacaron el impacto de los proyectos ejecutados desde 2022 y anunciaron su interés en explorar nuevas áreas de colaboración para favorecer a los sectores más vulnerables

El Salvador refuerza cooperación con el Programa Mundial de Alimentos en beneficio de la seguridad alimentaria

Crece la lista de imputados en Panamá por el desvío de $40 millones del sistema fiscal

Un abogado que se entregó voluntariamente quedó bajo detención provisional, mientras la investigación alcanza al menos a 17 personas.

Crece la lista de imputados en Panamá por el desvío de $40 millones del sistema fiscal

TECNO

Cuál es el asistente de IA de Elon Musk para programar sin límites con código abierto

Cuál es el asistente de IA de Elon Musk para programar sin límites con código abierto

Cuál es el riesgo de usar el celular mientras se carga y está conectado a una toma

Copa Mundial generó casi 214 millones de nuevos seguidores en Instagram: Messi, Vozinha y Haaland de capitanes

WhatsApp superó los 29 millones de mensajes por segundo en el mundo gracias a Argentina

Cinco trucos con la IA para llenar la polla del Mundial de fútbol y otros torneos

ENTRETENIMIENTO

Steven Spielberg reveló cuál fue su actor favorito de todos los tiempos: “Probablemente, el mejor del mundo”

Steven Spielberg reveló cuál fue su actor favorito de todos los tiempos: “Probablemente, el mejor del mundo”

Rashida Jones habló del peso de crecer bajo el legado de Quincy Jones: “Es muy difícil no sentirte un fracaso”

La sorprendente razón por la que Lenny Kravitz entrena con pantalones de cuero o vaqueros ajustados

“Siento que cada año me diagnostican algo más”: Lili Reinhart habla de su lucha contra enfermedades crónicas

Zendaya confirma que se alejará de Hollywood tras un intenso 2026: “A veces necesitas desaparecer por un tiempo”

MUNDO

Irán amenazó con una "ofensiva total" si Estados Unidos mantiene los bombardeos

Irán amenazó con una "ofensiva total" si Estados Unidos mantiene los bombardeos

Según imágenes satelitales y expertos, un petrolero sancionado está derramando petróleo cerca de Omán

Nueva amenaza de la Guardia Revolucionaria de Irán contra Estados Unidos: “Esperen...”

Un corrimiento de tierra en China dejó ocho muertos, 34 desaparecidos y más de 1.100 personas sin hogar

Un político alemán desató una polémica tras ser padre por gestación subrogada en Estados Unidos