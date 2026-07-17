¡Reina de la velocidad! La salvadoreña Ivonne Nóchez se corona campeona panamericana y apunta a Santo Domingo 2026

Vencer a Colombia en patinaje de velocidad es una hazaña reservada para la élite, e Ivonne Nóchez lo volvió a hacer (Cortesía: Ivonne Nóchez).

La patinadora salvadoreña Ivonne Nóchez, estandarte del Programa Esfuerzo y Gloria del INDES, ha vuelto a demostrar por qué es la reina de la velocidad sobre ruedas.

Con una demostración de potencia pura, Nóchez conquistó la medalla de oro en la prueba de los 100 metros carriles durante el Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones de Patinaje de Velocidad 2026, celebrado en territorio colombiano.

La salvadoreña detuvo el cronómetro en un impresionante tiempo de 10.652 segundos, superando en una final de infarto a las locales y siempre favoritas colombianas, Valentina Velásquez (10,730) y Kollin Castro (10,819), quienes tuvieron que conformarse con la plata y el bronce, respectivamente.

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Este triunfo en tierras sudamericanas no es una victoria cualquiera; es un golpe sobre la mesa que la consolida indiscutiblemente como la gran favorita para colgarse el oro en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Revive la intensa competencia del Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones Guarne 2026.

La revancha perfecta tras la batalla de San Salvador 2023

El camino de Ivonne hacia el dominio absoluto del patinaje regional ha estado marcado por la resiliencia. Para dimensionar su nivel actual, es necesario recordar las adversidades que superó en el ciclo anterior. Durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, la atleta se convirtió en una heroína nacional al cosechar un botín de cuatro preseas: una medalla de plata y tres medallas de bronce.

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La presea plateada la obtuvo con garra en la vibrante prueba de los 200 metros meta contra meta, mientras que los tres metales de bronce llegaron en otras competencias de velocidad del certamen.

Sin embargo, aquel logro tuvo un trasfondo épico. Pocas semanas antes del evento, en abril de 2023, Ivonne sufrió una aparatosa caída durante una competencia en Alemania que le provocó una fractura de clavícula.

La patinadora salvadoreña Ivonne Nóchez demuestra su increíble talento y velocidad al conquistar la medalla de oro en la prueba de 200 metros meta contra meta en los XX Juegos Bolivarianos, 2025.

El accidente puso en serio riesgo su participación en la justa regional. Gracias a una fuerza de voluntad admirable y a un intenso proceso de rehabilitación, la salvadoreña regresó a los patines en mayo de ese año, compitió en San Salvador 2023 sin la preparación física idónea, arrastrando la falta de ritmo y el lógico temor tras una lesión ósea.

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A pesar de no estar al 100% de sus capacidades, su descomunal calidad técnica le permitió subirse al podio en cuatro ocasiones. Hoy, de cara a Santo Domingo 2026, la historia es completamente diferente: sin lesiones y en la plenitud de sus condiciones, la meta es el oro absoluto.

Un palmarés con brillo ecuménico

La medalla dorada en este Panamericano de Colombia no hace más que ratificar la evolución natural de una atleta que ya sabe lo que es dominar el planeta. En los últimos años, su preparación la ha llevado a la cúspide del deporte internacional:

The World Games (Chengdu 2025): En la máxima cita para los deportes que no forman parte del programa de los Juegos Olímpicos de Verano, Ivonne hizo historia dorada para El Salvador al conquistar dos medallas de oro , consagrándose ante la élite mundial.

World Skate Games: En los campeonatos mundiales unificados de la disciplina, la salvadoreña ya se había coronado previamente como campeona del mundo senior, un título que avala su jerarquía absoluta.

Con la corona mundial en sus vitrinas, el bicampeonato en los Juegos Mundiales de 2025 y este reciente triunfo en tierras colombianas, Ivonne llegará a la República Dominicana con el cartel de superestrella. El Salvador sueña en grande sobre ruedas, y el camino hacia la gloria centroamericana y del caribe ya ha comenzado de forma inmejorable.

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