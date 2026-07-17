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El Salvador: Capturan a “Pericón”, presunto miembro de estructura criminal vinculado a un homicidio en Usulután

La Policía Nacional Civil arresta a un presunto miembro de la pandilla en la Isla San Sebastián, considerado responsable de un asesinato reciente, tras un operativo

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La Policía Nacional Civil de El Salvador capturó a Pedro Antonio Q., alias “Pericón”, como presunto integrante de la MS13 en Usulután. (Cortesía: Gustavo Villatoro)
La Policía Nacional Civil de El Salvador capturó a Pedro Antonio Q., alias “Pericón”, como presunto integrante de la MS13 en Usulután. (Cortesía: Gustavo Villatoro)

La Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador concretó la detención de Pedro Antonio Q., alias “Pericón”, señalado como integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13) y principal sospechoso del homicidio de Carlos Mario R., alias “Wiza”. Según información del ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, difundidas a través de sus redes sociales este viernes, la captura representa un nuevo golpe a la estructura criminal que operaba en la Isla San Sebastián, en el departamento de Usulután.

De acuerdo con el ministro Villatoro, la aprehensión fue posible gracias a la coordinación entre elementos de la PNC y fuerzas especiales, quienes desarrollaron un operativo tras el homicidio registrado el pasado 13 de julio.

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El titular de Seguridad precisó que “este terrorista es el responsable del homicidio de Carlos Mario R., alias ‘Wiza’, otro gatillero de esa estructura criminal”. Además, Villatoro detalló que, tras el crimen, el ahora capturado intentó ocultarse de las fuerzas del orden, sin éxito. El funcionario recalcó que la captura de este individuo se enmarca en la estrategia estatal para “desarticular la estructura criminal que operaba en la Isla San Sebastián”, zona identificada por su historial de presencia de pandillas.

Según lo expresado por el ministro, cada denuncia ciudadana constituye una herramienta fundamental para avanzar en la erradicación de remanentes de pandillas que continúan operando en diversas regiones del país. “Cada denuncia ciudadana fortalece nuestro trabajo y nos acerca al objetivo de sacar de circulación a todos aquellos remanentes de pandillas que aún pretenden amenazar la tranquilidad de los salvadoreños”, afirmó Villatoro.

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Pedro Antonio Q. es señalado como principal sospechoso del homicidio de Carlos Mario R., alias “Wiza”, ocurrido el 13 de julio en la Isla San Sebastián. (Cortesía: Gustavo Villatoro)
Pedro Antonio Q. es señalado como principal sospechoso del homicidio de Carlos Mario R., alias “Wiza”, ocurrido el 13 de julio en la Isla San Sebastián. (Cortesía: Gustavo Villatoro)

Las estructuras criminales han sido objeto de una ofensiva estatal sostenida en el contexto del régimen de excepción implementado en el país. Las autoridades han reiterado su compromiso de continuar con la persecución y captura de integrantes de estructuras criminales, enfatizando el rol de la colaboración ciudadana en la localización de sospechosos. La detención se suma a otras acciones recientes que buscan impedir la reorganización de clicas en zonas rurales y urbanas.

El Ministerio de Seguridad mantiene operativos en el oriente del país, con énfasis en la identificación y captura de “remantes” de pandillas. Las autoridades han reiterado que las denuncias anónimas y la cooperación directa de la población serán determinantes para consolidar la seguridad en comunidades históricamente afectadas por la criminalidad.

Otra captura reciente

Este viernes, la PNC también informó sobre la detención de Lucas Adrián H., de 29 años, identificado como presunto miembro de la MS-13 y conocido bajo el alias de “Pato”. El sujeto tenía una orden de captura vigente por el delito de homicidio agravado en perjuicio de tres víctimas.

Autoridades capturaron a Lucas Adrián H., alias “Pato”, de la MS-13, acusado de homicidio agravado contra tres víctimas y con antecedentes por robo y amenazas. (Cortesía: Policía Nacional Civil)
Autoridades capturaron a Lucas Adrián H., alias “Pato”, de la MS-13, acusado de homicidio agravado contra tres víctimas y con antecedentes por robo y amenazas. (Cortesía: Policía Nacional Civil)

La detención se realizó durante un operativo policial en un centro de tolerancia ubicado en el barrio El Calvario, en San Rafael Cedros, Cuscatlán Sur. Al ser consultado en el sistema ONI, las autoridades verificaron que Lucas Adrián H. era solicitado por un tribunal judicial y presentaba antecedentes por robo y amenazas en 2014, así como por homicidio agravado en 2018.

Actualmente, el detenido ha quedado a disposición de un juzgado de La Libertad, que lo reclama por estos delitos, según precisó la Policía.

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