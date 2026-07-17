Solo 1 de cada 4 costarricenses mayores de 25 años tiene un título universitario: trabajo y falta de recursos frenan el acceso a la educación superior

La educación superior aún no es la norma: solo cerca de una cuarta parte de las personas mayores de 25 años en Costa Rica tiene formación universitaria. Crédito: Tecnológico de Costa Rica

La educación superior continúa siendo un objetivo lejano para la mayoría de los costarricenses. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), únicamente el 24.2% de la población de 25 años o más logró acceder a estudios universitarios, lo que equivale, en términos generales, a apenas uno de cada cuatro adultos en el país.

Las cifras muestran que el mayor porcentaje de la población mantiene como máximo la educación primaria o secundaria. En el caso de los hombres, el 37.2% alcanzó la primaria y el 35.7% la secundaria, mientras que un 23.3% logró cursar educación superior. Entre las mujeres, el panorama es ligeramente más favorable: el 36.2% llegó hasta primaria, el 35.5% completó secundaria y el 25% alcanzó estudios universitarios.

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El informe también evidencia que aún existe una pequeña proporción de personas que nunca recibió instrucción formal. Este grupo representa el 3.8% de los hombres y el 3.3% de las mujeres mayores de 25 años.

Aunque las mujeres presentan una ligera ventaja en el acceso a la educación superior, la diferencia con respecto a los hombres es de apenas 1.7 puntos porcentuales, lo que confirma que el acceso universitario continúa siendo limitado para ambos sexos.

Las razones detrás de esta realidad comienzan mucho antes de llegar a la universidad. La Enaho también analizó los principales motivos por los cuales las personas entre los 5 y los 24 años no asisten a la educación formal, identificando factores económicos, laborales y familiares que condicionan la permanencia en el sistema educativo.

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Las mujeres muestran mayor acceso a la educación superior: el 25% de ellas cuenta con este nivel educativo, frente al 23,3% de los hombres. Fuente: Universidad de Costa Rica

Para los hombres, la principal causa de abandono es la necesidad de trabajar. Un 34.1% aseguró que debe incorporarse al mercado laboral, mientras que un 24.4% indicó que simplemente prefiere trabajar antes que continuar estudiando. Además, un 16.1% manifestó que no puede costear sus estudios y un 10.9% dijo no tener interés en la educación formal.

En las mujeres, las razones presentan un comportamiento diferente. Aunque el trabajo sigue siendo un factor importante, con un 23.5% que afirma tener que trabajar y un 10.8% que prefiere hacerlo, las responsabilidades de cuido adquieren un peso considerable. Un 13.7% señaló que dejó de estudiar porque debe atender a niñas, niños, personas adultas mayores u otros familiares, una situación que prácticamente no afecta a los hombres, donde apenas representa el 0,2%.

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La falta de recursos económicos también golpea con mayor fuerza a las mujeres. El 20.4% afirmó que no puede pagar sus estudios, cuatro puntos porcentuales más que los hombres. En cuanto al desinterés por la educación formal, las cifras son similares: 10.4% en mujeres y 10.9% en hombres.

Los datos reflejan que las oportunidades educativas siguen estando estrechamente relacionadas con las condiciones socioeconómicas de los hogares. Para miles de jóvenes, ingresar al mercado laboral de forma temprana o enfrentar dificultades económicas termina desplazando la posibilidad de continuar con su formación académica.

La secundaria concentra a más de un tercio de la población adulta: 35,7% de los hombres y 35,5% de las mujeres se ubican en este rango. Fuente: Universidad de Costa Rica

A ello se suman las desigualdades asociadas a las tareas de cuido, que recaen principalmente sobre las mujeres y limitan sus oportunidades de permanencia en el sistema educativo. Aunque ellas logran una participación ligeramente mayor en la educación superior, también enfrentan obstáculos adicionales para acceder y mantenerse en las aulas.

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Las cifras del INEC muestran que Costa Rica mantiene importantes retos para ampliar el acceso a la educación superior y reducir las brechas que obligan a miles de personas a abandonar sus estudios antes de alcanzar un título universitario. En un mercado laboral cada vez más competitivo y con mayor demanda de personal calificado, lograr que más costarricenses concluyan estudios superiores continúa siendo uno de los principales desafíos para el desarrollo del país.