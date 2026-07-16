El Salvador: 143 pandilleros de la MS-13 reciben condenas de hasta 75 años tras las rejas

MS-13 en La Libertad: 143 condenados tras el régimen de excepción, una clica en Lourdes y penas de hasta 75 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 143 integrantes de la MS-13 a penas de entre 20 y 75 años de prisión por pertenecer a una estructura criminal y cometer diversos delitos en el departamento de La Libertad, según informó este miércoles la Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR).

Los procesados integraban la clica Cinco Cedros Locos Salvatruchos del programa Libertad y operaban en el cantón Lourdes, en el distrito de Colón, con presencia en las colonias Cinco Cedros, San Mateo, El Chapernal, Bazzini, Las 600 y zonas cercanas. Las capturas se produjeron después de la instauración del régimen de excepción, el mecanismo que el Estado implementó para combatir la actividad de pandillas en el país.

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La sentencia distinguió responsabilidades según el rango dentro de la organización. El fallo abarcó a cuatro corredores de clica, 27 homeboys, 61 chequeos, cuatro observaciones y 47 paros o colaboradores, de acuerdo con la FGR.

La sentencia del Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado diferenció las condenas según el rango dentro de la clica Cinco Cedros Locos Salvatruchos del programa Libertad. (Cortesía: Fiscalía General de la República)

La mayor condena recayó sobre “Chory”

Cristian Dagoberto Alas García, alias “Chory” o “Espía”, recibió 75 años de cárcel tras ser declarado culpable de agrupaciones ilícitas, siembra y cultivo de marihuana, y tenencia, portación o conducción ilegal de armas de fuego. Su captura ocurrió en agosto de 2022 en una finca de Talnique, donde ocultaba dos armas de guerra y mantenía un cultivo de marihuana.

La Fiscalía sostuvo que este expediente figuró entre los golpes más fuertes contra esa estructura de la pandilla en la región. La condena se apoyó en la evidencia presentada durante la audiencia única.

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El fallo alcanzó a mandos y colaboradores

Por su parte, Miqueas Misael Hernández Rodríguez, alias Miqueas, fue sentenciado a 67 años de prisión por agrupaciones ilícitas, tenencia ilegal de armas, posesión de drogas con fines de tráfico y amenazas agravadas. Durante su detención intimidó verbalmente a miembros de la Fuerza Armada y las autoridades le incautaron sustancias ilícitas y un arma de fuego sin documentación.

El corredor de clica Carlos Gerardo Escobar, alias Drupi, recibió 66 años de cárcel por agrupaciones ilícitas, tenencia ilegal de armas y posesión de drogas. Fue detenido en noviembre de 2022 en San Juan Opico, cuando intentaba ocultar un arma y evadir a las autoridades.

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La audiencia contra los 143 integrantes de la MS-13 se sostuvo con prueba documental, pericial y testimonial, e incluyó a 61 chequeos, cuatro observaciones y 47 paros o colaboradores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras que, Jonathan David Doradea, alias “Bacha” o “Mafioso”, fue condenado a 51 años por pertenencia a agrupaciones ilícitas y posesión de estupefacientes. Por su parte, Fidel Antonio Ramos Flores, alias “Viejo Tigre”, y Nelson Enrique Larios Saget, alias “Duende”, ambos corredores de clica, recibieron 45 años de prisión.

La misma pena alcanzó a 27 homeboys, entre ellos Juan Carlos López Serrano, alias Chacal; Edwin Alexander Monterroza Arévalo, alias Sayco; y Víctor Manuel Miranda Rosales, alias Wizar. El resto de los condenados recibió penas de 36, 30 y 20 años, según su nivel de participación dentro de la estructura.

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La audiencia se realizó con presencia de los acusados y se sostuvo con prueba documental, pericial y testimonial aportada por el Ministerio Público. La sentencia incluyó a 61 chequeos, cuatro observaciones y 47 paros o colaboradores.