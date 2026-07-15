Colegio Médico de El Salvador pide reforzar la educación en salud preventiva

El Colegio Médico de El Salvador llamó a fortalecer la educación en salud preventiva para mejorar la calidad de vida de la población. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Colegio Médico de El Salvador (Colmedes) lanzó un llamado a fortalecer la educación en salud preventiva como estrategia para mejorar la calidad de vida en la población. La iniciativa busca que la ciudadanía adopte prácticas informadas que favorezcan la prevención de enfermedades y el bienestar general.

La preocupación central de Colmedes se dirige hacia la necesidad de robustecer la medicina preventiva desde el primer nivel de atención. Iván Solano Leiva, presidente de la organización, explicó que los equipos locales de salud cumplen una función esencial al acercar información clave sobre prevención y autocuidado a las comunidades.

Según el especialista, la educación sanitaria se vuelve especialmente relevante en entornos donde el acceso a servicios básicos, como agua potable, aún representa un desafío diario para miles de salvadoreños.

PUBLICIDAD

Solano Leiva detalló que las acciones de medicina preventiva incluyen visitas comunitarias, campañas de vacunación casa por casa y orientación sobre medidas higiénicas básicas.

El epidemiólogo subrayó que estas actividades permiten reducir la incidencia de enfermedades infecciosas y crónicas, lo que repercute directamente en la disminución de consultas médicas y hospitalizaciones.

Colmedes planteó que la medicina preventiva debe reforzarse desde el primer nivel de atención en El Salvador. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid

La medicina preventiva, según el presidente de Colmedes, no se limita a la labor de los equipos comunitarios. Las unidades de salud y centros de atención primaria también tienen un papel determinante, pues en estos espacios acuden numerosos salvadoreños para consultas regulares y controles de enfermedades crónicas.

La orientación recibida en estas instancias puede marcar la diferencia en la detección temprana de condiciones de salud y en la promoción de estilos de vida saludables.

PUBLICIDAD

En este contexto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la medicina preventiva como el conjunto de acciones destinadas a evitar la aparición, propagación y agravamiento de enfermedades.

Según la OMS, la prevención primaria con acciones como la vacunación, promoción de hábitos saludables y educación comunitaria, es una de las herramientas más eficaces para reducir la carga de enfermedades en los sistemas sanitarios.

La organización internacional destaca que invertir en prevención genera beneficios sociales y económicos al disminuir los costos asociados al tratamiento de enfermedades y al aumentar la productividad de la población.

De acuerdo con Iván Solano Leiva, aunque el país ha experimentado avances en materia de infraestructura hospitalaria, como la inauguración del nuevo Hospital Nacional Rosales, la medicina preventiva sigue siendo una tarea pendiente para el sistema de salud.

PUBLICIDAD

El especialista reconoció que la inversión en tecnología y la modernización de hospitales representan pasos importantes para el acceso a servicios especializados y de calidad. Sin embargo, reiteró que la atención primaria debe contar con planes y recursos suficientes para no perder de vista su función esencial de prevención y educación.

La OMS define la medicina preventiva como acciones para evitar la aparición, propagación y agravamiento de enfermedades, con beneficios sociales y económicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente de Colmedes también hizo referencia al papel de la comunidad médica en la formación de nuevos profesionales y en la divulgación de conocimientos científicos. Destacó que el país cuenta con médicos capaces de liderar investigaciones de alto nivel, como el reciente estudio sobre genotipos del virus Epstein-Barr en linfomas de Hodgkin pediátricos, realizado en el Hospital Benjamín Bloom.

PUBLICIDAD

El llamado del Colegio Médico de El Salvador enfatiza la importancia de articular esfuerzos entre autoridades, profesionales y ciudadanía para fortalecer la salud preventiva. En la visión de la organización, la prevención debe convertirse en una prioridad compartida que permita anticipar riesgos y reducir el impacto de enfermedades en la sociedad.