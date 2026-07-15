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Los secretos de Lenny Kravitz y su impresionante físico a los 62 años: “Todo es natural; nada de péptidos, nada de hormonas de crecimiento”

El artista habló de su disciplina, su alimentación y la razón por la que sigue entrenando con pantalones de cuero

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Lenny Kravitz portada
El cantante explicó que su objetivo no es ganar volumen muscular, sino conservar una figura atlética y estilizada.(@lennykravitz)

Lenny Kravitz tiene 62 años y continúa sorprendiendo a todos por el estado físico que exhibe sobre los escenarios y en redes sociales. Este mes, el músico fue portada de Men’s Health y habló con la revista sobre la disciplina que guía su estilo de vida, la rutina de entrenamiento que sigue desde hace décadas, su alimentación y la filosofía con la que enfrenta el paso del tiempo.

Lejos de atribuir su apariencia a fórmulas milagrosas, el artista aseguró que el trabajo constante ha sido el verdadero secreto detrás de sus marcados abdominales. “Todo esto es natural: nada de péptidos, nada de hormona de crecimiento humana, nada de testosterona”, afirmó.

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“No tiene nada de malo si la gente quiere hacer esas cosas. Pero existe una alternativa. Puedes lograrlo de forma natural con ejercicio y alimentación. ¿Es más difícil? Sí. ¿Requiere más trabajo? Sí. Pero así es como yo elijo hacerlo y es completamente alcanzable”, explicó.

La disciplina como punto de partida

Kravitz contó que su filosofía nació gracias a una enseñanza de su abuelo materno, Albert Roker, quien le enseñó que toda construcción necesita una base sólida.

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Lenny Kravitz revela el secreto de sus abdominales a los 62 años
El músico considera que entrenar con la misma ropa que usa en el escenario le permite aprovechar cualquier momento libre para hacer ejercicio. (Captura de video/Men's Health)

Con esa idea en mente, el cantante explicó: “El estado físico es la casa; la disciplina es la base. Es el trabajo que haces cuando nadie te está mirando. Es encontrar la manera de hacer ejercicio sin importar qué más tengas que hacer durante el día o la noche”.

Aunque siempre procuró llevar una vida saludable, relató que comenzó a entrenar de forma más estructurada a mediados de los años noventa. También recordó que Mick Jagger fue una de sus principales inspiraciones, después de observar la disciplina con la que el líder de The Rolling Stones cuidaba tanto su entrenamiento como su alimentación.

El entrenamiento que transformó su físico

La entrevista recoje otro punto de quiebre importante. Poco antes de cumplir 50 años, Kravitz se sentia hinchado y fuera de forma. Entonces se mudó durante varios meses a la casa de su entrenador y amigo Dodd Romero, en Miami, donde siguió un intenso programa de ejercicios.

Desde entonces, Romero —con quien trabaja desde hace casi 30 años— continúa supervisando sus rutinas incluso cuando Kravitz está de gira mediante videollamadas.

Actualmente entrena entre cinco y seis veces por semana en sesiones de 45 a 60 minutos. Cada jornada se concentra en distintos grupos musculares e incluye un intenso trabajo del abdomen con planchas, elevaciones de piernas y otros ejercicios para el core.

Lenny Kravitz revela el secreto de sus abdominales a los 62 años
El artista lleva casi 30 años trabajando con el mismo entrenador personal, una relación que describe como una verdadera hermandad. (Captura de video/Men's Health)

Su objetivo, explicó, nunca ha sido desarrollar un físico voluminoso. “No busco ser grande ni musculoso. Quiero una silueta muy delgada, más parecida a Spider-Man mezclado con Bruce Lee. Bruce Lee se veía bien con ropa. Era un tipo delgado, genial, con evidente tono muscular y que se movía con muchísima gracia”, señaló.

El verdadero significado de los pantalones de cuero

Durante años, Kravitz ha sorprendido al entrenar con pantalones de cuero o jeans. El motivo es bastante práctico: “Actúo en el escenario con cuero, mezclilla o lo que sea, así que esos son los pantalones que uso para entrenar. También significa que puedo hacer ejercicio en cualquier momento y en cualquier lugar”.

El cantante tampoco utiliza relojes inteligentes para controlar su estado físico. En cambio, se guía por una medida mucho más sencilla: comprobar si todavía puede usar pantalones de talla 28.

Todo lo mido por cómo me quedan los pantalones. Si los pantalones me quedan un poco ajustados, sé que estoy empezando a perder la forma. Mi amigo Denzel Washington me dio esta frase: ‘Los pantalones no mienten, los pantalones no mienten’”.

Lenny Kravitz Se Luce En El Gimnasio A Los 59 Años
Durante cada entrenamiento, Kravitz incorpora cientos de repeticiones de ejercicios para fortalecer el abdomen.

Alimentación y una reflexión sobre la edad

Kravitz explicó que normalmente no consume alimentos hasta las tres o cuatro de la tarde, aunque aseguró que no sigue un ayuno intermitente por tendencia. “Simplemente así soy. No puedo despertarme y comer”, precisó.

Su alimentación es baja en carbohidratos y mayormente vegana, aunque actualmente incorpora claras de huevo. Tortillas de claras con verduras, batidos de proteínas y ensaladas suelen formar parte de su dieta, mientras que el pan, los croissants o la pasta quedan reservados para ocasiones excepcionales.

Se espera que este sea su setlist
La estrella del rock utiliza una medida poco convencional para controlar su estado físico: comprobar si aún entra en pantalones de talla 28 (Foto: IG @lennykravitz)

El músico también compartió su visión sobre el paso del tiempo. “La edad es algo curioso. No la veo como un número. Veo la edad como el tiempo que llevas en la Tierra. ¿Qué haces con ese tiempo? ¿Cuál es el resultado de la forma en que eliges vivir?”.

Esa filosofía lo lleva a mirar el futuro con optimismo. “Ahora estoy en mejor forma que hace 10 años, que hace 20 años. Dentro de diez años estaré en mejor forma que ahora”, concluyó.

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