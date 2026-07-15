Café hondureño conquista 161 mercados internacionales y Estados Unidos se mantiene como su principal comprador

El café hondureño llegó a 161 destinos y superó las proyecciones de exportación en la cosecha 2025-2026.

El café hondureño llegó a 161 destinos y superó las proyecciones de exportación en la cosecha 2025-2026. Entre el 1 de octubre de 2025 y el 14 de julio de 2026, Estados Unidos compró 2,267,389 quintales de 46 kilogramos, según un informe de comercialización del Instituto Hondureño del Café (Ihcafé).

De acuerdo con Ihcafé, Estados Unidos concentró el 33.1% de las exportaciones nacionales y se ubicó como el principal destino del producto hondureño. El grano cultivado en Honduras llega a mercados de América, Europa, Asia y Oceanía.

Después de Estados Unidos, los países europeos representan los mayores compradores del café hondureño. Alemania ocupa el segundo lugar con 1,138,747 quintales exportados, equivalente al 16.6% del total, seguido por Bélgica con 760,820 quintales, que representan el 11.1%.

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Otros destinos en Europa son Italia, con 328,313 quintales; Francia, con 243,456; Países Bajos, con 235,054; Suecia, con 217,990, y Reino Unido, con 162,965 quintales.

En conjunto, Europa absorbe el 52% de las exportaciones de café hondureño, por lo que es la principal región compradora del grano.

Norteamérica, integrada principalmente por Estados Unidos y Canadá, representa cerca del 40% de las compras internacionales. Canadá adquirió 337,736 quintales, equivalente al 4.9% del total exportado.

El déficit comercial de Honduras bajó 4,4 % en 2025, influenciado por el alza del precio internacional del café según el Banco Central de Honduras. (Cortesía: Mercados y Finanzas)

Asia y Oceanía también forman parte de la cartera de mercados del café hondureño. Japón destaca como el principal comprador asiático con más de 152,000 quintales adquiridos, mientras que Oceanía representa alrededor del 4% de las exportaciones.

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Exportaciones superan meta prevista

El desempeño del sector cafetalero superó las previsiones para la cosecha actual. Según datos de la Asociación de Exportadores de Café de Honduras (Adecaféh), la meta inicial era alcanzar exportaciones por 5.2 millones de sacos de café, equivalentes a unos 6.7 millones de quintales de 46 kilogramos.

Los resultados alcanzaron aproximadamente 6.81 millones de sacos exportados, por encima de las proyecciones del período.

Los contratos de venta registrados ascienden a 7.14 millones de sacos, una cifra que representa un crecimiento cercano al 23% en comparación con el ciclo anterior, cuando se contabilizaron alrededor de 5.81 millones de sacos.

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El peso del café en la economía

El café sigue entre los principales productos de exportación de Honduras por su aporte a las ventas externas, la generación de empleo y el sustento económico de miles de familias productoras.

Las exportaciones de café de Honduras alcanzaron unos 6.81 millones de sacos y quedaron por encima de la meta inicial de 5.2 millones.

Durante la cosecha 2025-2026, el comportamiento de las ventas internacionales mejoró las expectativas del sector, mientras productores y exportadores mantienen como retos mejorar la productividad, enfrentar los efectos del cambio climático y garantizar mejores condiciones de competitividad frente a otros países productores.

Al día de hoy, Honduras fortalece su posición como uno de los principales productores de café de la región y consolida relaciones comerciales con compradores de América, Europa y Asia. El reto para los próximos ciclos será sostener este ritmo de crecimiento mediante mejoras en productividad, calidad, innovación y estrategias que permitan enfrentar los desafíos climáticos y las variaciones del mercado internacional.

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El crecimiento de los envíos y la ampliación de los mercados internacionales reflejan la capacidad del sector para mantener su competitividad en un escenario global cada vez más exigente.