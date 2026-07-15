El Salvador

El Salvador se ubica en el tercer lugar regional por el crecimiento de sus exportaciones de servicios

El rubro ya aporta más de la mitad de las divisas del comercio exterior salvadoreño y coloca al país solo por detrás de Panamá y Costa Rica, según datos presentados por la Corporación de Exportadores de El Salvador

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Vista general de un call center moderno con jóvenes, hombres y mujeres, sentados en cubículos usando auriculares y computadoras, trabajando en sus estaciones.
Los call center son parte de las empresas que ofrecen servicios en El Salvador. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Salvador ha alcanzado el tercer lugar en crecimiento de exportación de servicios en Centroamérica, consolidando su avance en la región y destacando el papel de la diversificación y el dinamismo empresarial. Así lo informó la presidenta de la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT), Silvia Cuéllar, en entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña, luego de la cuadragésima séptima edición de los Premios COEXPORT 2025-2026, un evento que celebró el Día del Exportador y reunió a figuras clave del sector público y privado.

La ejecutiva explicó que el sector servicios genera ya más de tres mil millones de dólares anuales en exportaciones, cifra que representa más de la mitad de las divisas generadas por el sector exportador nacional. Este desempeño ha permitido que El Salvador supere su histórico rezago regional y se coloque en una ruta de crecimiento sostenido. De acuerdo con Cuéllar, el país solo es superado por Panamá y Costa Rica en la región.

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Los datos fueron revelados esta mañana en el espacio televisivo, donde fue invitada para hablar sobre los galardones entregados anoche por la COEXPORT. Según Cuéllar, el Premio al Exportador 2025-2026 fue para Grupo Ternova, cuya diversificación en la exportación de bienes y servicios, junto a su apuesta por la innovación y la sostenibilidad, lo posiciona como referente en el sector salvadoreño.

Silvia Cuéllar expresó que el sector servicios genera más de tres mil millones de dólares anuales en exportaciones y aporta más de la mitad de las divisas del sector exportador de El Salvador./ (Frente a Frente)
Silvia Cuéllar expresó que el sector servicios genera más de tres mil millones de dólares anuales en exportaciones y aporta más de la mitad de las divisas del sector exportador de El Salvador./ (Frente a Frente)

El evento distinguió a empresas de distintos rubros. Laboratorios Biológicos de El Salvador (LABIS) recibió el Premio Pyme Exportador por su expansión a más de doce países. El Premio a la Mujer Exportadora fue otorgado a Ildiko de Tesak, presidenta de Productos Alimenticios Diana, por su liderazgo y por impulsar la expansión de la marca desde sus inicios familiares.

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La empresa Robertoni, con setenta años de trayectoria, fue reconocida con el Premio a la Perseverancia Exportadora. Su producto emblemático, el chaomín, ya se distribuye en múltiples estados de Estados Unidos y en el Caribe, acompañado de una línea de aderezos que ha ganado aceptación fuera del país.

El sector servicios, por su parte, obtuvo un reconocimiento especial. Surf City, iniciativa gubernamental centrada en el turismo, fue destacada por su contribución al crecimiento de las exportaciones de servicios, un rubro que ya iguala en volumen a las exportaciones de bienes, con más de seis mil millones de dólares generados conjuntamente en ambos sectores.

La COEXPORT entregó ayer por la noche el premio Innovación Exportadora a Inversiones Montecarlo reconociendo así su apuesta por la innovación y el desarrollo de productos de alto valor./ (COEXPORT)
La COEXPORT entregó ayer por la noche el premio Innovación Exportadora a Inversiones Montecarlo reconociendo así su apuesta por la innovación y el desarrollo de productos de alto valor./ (COEXPORT)

La premiación incluyó un homenaje póstumo al doctor Víctor Saca, fundador de Vijosa, por su legado en la industria farmacéutica y su reconocimiento a nivel centroamericano. Sanchia, empresa dedicada a la fabricación de muebles plásticos de jardín, fue galardonada por su crecimiento desde su llegada a El Salvador en 2006 y su impacto en el mercado regional.

La distinción a la Innovación Exportadora recayó en Inversión de Montecarlo, responsable de una marca de licores. La empresa ha apostado por una estrategia que combina producto y narrativa, con la historia de “La Trenzuda”, lo que aporta valor agregado e innovación al sector.

Cuéllar señaló que los criterios de selección para los premios van más allá del volumen exportador, integrando el valor agregado nacional, la generación de empleo, la diversificación de mercados y la historia de cada empresa. “El cuarenta por ciento del valor es la historia. ¿Cuál ha sido el esfuerzo? ¿De dónde vienen? ¿Qué inversiones han tenido?”, puntualizó la presidenta de COEXPORT.

La COEXPORT reconoció la expansión regional de Sanchia, empresa ganadora del Premio Exportador al Área Centroamericana./ (COEXPORT)
La COEXPORT reconoció la expansión regional de Sanchia, empresa ganadora del Premio Exportador al Área Centroamericana./ (COEXPORT)

Según la organización, El Salvador mantiene una meta de crecimiento anual del diez por ciento en exportaciones, con un avance del 7.5 por ciento en el último año y un incremento del 2.9 por ciento hasta mayo. El sector textil y confección sigue liderando en volumen, seguido de café, azúcar y plásticos, mientras que los servicios muestran la tendencia de mayor dinamismo.

Cuéllar remarcó la relevancia de fortalecer la industria y atraer inversión extranjera para alcanzar la meta de veinte mil millones de dólares en exportaciones totales. Entre los retos identificados por COEXPORT figuran la formación de talento, la certificación para exportaciones alimentarias y la adaptación tecnológica, aunque el sector mantiene el optimismo ante la demanda internacional y las oportunidades de diversificación.

La presidenta de COEXPORT invitó a emprendedores y empresas a considerar la exportación como una ruta de desarrollo, reconociendo el esfuerzo conjunto de la fuerza laboral, el ecosistema logístico y los programas de facilitación impulsados por el gobierno. El Día del Exportador se consolida así como una fecha clave para visibilizar logros y desafíos del sector exportador salvadoreño, que avanza en su posicionamiento regional.

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