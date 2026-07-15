Bukele recibe reconocimiento tras eliminación del tracoma como problema de salud pública en El Salvador

El Salvador recibió el reconocimiento de la OPS como primer país de Centroamérica en eliminar el tracoma como problema de salud pública. (Cortesía: Casa Presidencial)

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, recibió este martes el reconocimiento oficial de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) por la eliminación del tracoma como problema de salud pública en el país, un hito que lo convierte en el primero en Centroamérica en alcanzar esta meta. El Jefe de Estado se reunió con el doctor Jarbas Barbosa, director de la OPS, para recibir de manera formal la validación internacional.

La OPS y la OMS confirmaron que el país superó exitosamente el exigente proceso de verificación que evalúa la ausencia de transmisión activa de tracoma y la capacidad del sistema nacional de salud para detectar y responder a eventuales casos futuros. Entre 2023 y 2026, equipos técnicos realizaron evaluaciones focalizadas en comunidades seleccionadas por factores de riesgo ambientales y sociales. De acuerdo con OPS/OMS, “no se encontró evidencia de transmisión activa ni signos de la enfermedad en niños ni casos avanzados con riesgo de ceguera en adultos”.

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El reconocimiento recibido por El Salvador se enmarca en la iniciativa de la OPS para erradicar más de 30 enfermedades transmisibles en la región de las Américas antes de 2030, meta que requiere la sostenibilidad de los logros alcanzados y la vigilancia epidemiológica permanente, según lo indicado por OPS/OMS.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, recibió la distinción del Dr. Jarbas Barbosa, director de la OPS. (Cortesía: Casa Presidencial)

El tracoma representa la causa infecciosa más frecuente de ceguera en el mundo y se asocia con contextos de pobreza, carencias en agua potable, saneamiento y acceso a servicios básicos. La infección, que se transmite por contacto directo con secreciones oculares o nasales de personas infectadas, puede derivar en la llamada triquiasis tracomatosa, una fase avanzada que provoca que las pestañas rocen la córnea y puedan generar ceguera irreversible.

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El Salvador se consolida como referente regional tras erradicar el tracoma de la salud pública

Según la OMS, la validación alcanzada por El Salvador refleja “el compromiso político, la inversión estratégica y la participación comunitaria”, como expresó el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El proceso incluyó la capacitación del personal de salud local, el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y la integración de servicios especializados para la detección y tratamiento de triquiasis tracomatosa dentro del sistema nacional. “Esta validación refleja el compromiso de El Salvador por llegar a las poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad y generar evidencia sólida para demostrar que el tracoma no es endémico en el país”, afirmó el doctor Jarbas Barbosa, director de la OPS, según recogió OPS/OMS. El funcionario remarcó que la estrategia nacional combinó mejoras en los servicios de atención primaria, avances en agua y saneamiento, así como la colaboración entre sectores gubernamentales y socios internacionales.

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El presidente Nayib Bukele recibió de Dr. Jarbas Barbosa, director de la OPS, el reconocimiento a El Salvador como el primer país de Centroamérica en eliminar el tracoma como problema de salud pública. (Cortesía: Casa Presidencial)

La OPS respaldó el proceso a través de la Iniciativa para la Eliminación del Tracoma en las Américas, en cooperación con el gobierno de Canadá. El trabajo conjunto permitió ofrecer servicios integrados de salud en las comunidades incluidas en las evaluaciones, abarcando tamizajes de agudeza visual en adultos y acciones educativas sobre higiene y prevención.

La eliminación del tracoma se suma a otros avances impulsados por la administración de Bukele en salud pública, como la inversión en infraestructura hospitalaria, la innovación médica y el combate a enfermedades transmisibles. Estos progresos consolidan a El Salvador como un referente regional en materia sanitaria, según la OPS.

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En el continente americano, el tracoma sigue presente en regiones rurales y remotas de Brasil, Colombia, Guatemala y Perú. Por su parte, Bolivia, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay y Venezuela se encuentran bajo observación o procesos de evaluación. La OMS recomienda que los países validados mantengan sistemas de vigilancia y aseguren el acceso a servicios oftalmológicos de calidad para prevenir la reaparición de la enfermedad.