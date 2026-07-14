Empresas mineras chinas ya controlan el 10% del territorio de Nicaragua mediante concesiones

Trabajadores observan una vasta operación minera de oro en Nicaragua, con banderas de China y Nicaragua ondeando, simbolizando la creciente influencia china en el sector minero aurífero del país centroamericano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de la industria minera en Nicaragua ha dado un nuevo giro tras la revelación de un estudio que señala que empresas mineras chinas ya controlan el 10% del territorio nicaragüense a través de concesiones otorgadas por el régimen de Daniel Ortega. El informe, elaborado por la Fundación del Río junto a otras organizaciones ambientalistas, fue presentado este martes en Costa Rica y documenta la expansión de proyectos mineros en áreas protegidas y territorios indígenas y afrodescendientes, según reportó la agencia EFE.

Según los datos expuestos por la Fundación del Río, las compañías de origen chino poseen derechos de explotación sobre 1.277,389 hectáreas, una superficie que representa una décima parte del país centroamericano. El informe detalla que estas concesiones incluyen territorios de pueblos originarios y afrodescendientes, reservas naturales y parte de la red hídrica nacional, como territorios de pueblos originarios y afrodescendientes, así como reservas naturales y parte de la red hídrica nacional. EFE informó que el estudio, presentado en San José, constituye un atlas que identifica las áreas afectadas, el origen de los capitales involucrados y el solapamiento de las concesiones con fuentes de agua.

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Durante la presentación del atlas, Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río y ambientalista nicaragüense desnacionalizado, indicó que entre 2021 y junio de 2026, la dictadura encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo otorgó concesiones mineras a 22 empresas chinas en 84 lotes destinados a la exploración y explotación de minerales metálicos. Ruiz precisó, según EFE, que el total de concesiones mineras otorgadas en el país equivale al 25% del territorio nacional, de las cuales 22% corresponde a concesiones industriales y 3% a áreas de reserva minera.

Funcionarios y personal técnico inspeccionan el Plantel BHMB MINING NICARAGUA S.A, evaluando el progreso de las operaciones mineras en el sitio.

El impacto sobre territorios y recursos hídricos

El informe añade que el Ejecutivo sandinista proyecta ampliar estas cifras. “El régimen tiene una proyección de otorgar el 40% del territorio nacional en concesiones mineras”, advirtió Ruiz, citado por EFE. Las concesiones chinas afectan de manera directa a 18 territorios indígenas y afrodescendientes, de los cuales 14 ya cuentan con títulos legales y cuatro están en proceso de titulación.

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La superficie impactada alcanza las 681,574 hectáreas, lo que equivale al 25.5 % de estos territorios y al 18% de los ya titulados. El impacto también se extiende a la red hídrica, con 163 ríos, 80 arroyos y casi 1,900 kilómetros de corrientes de agua afectados por la actividad minera, según el estudio.

El análisis de la Fundación del Río subraya que la mayoría son de reciente constitución, carecen de presencia pública digital y no hay indicios de que pertenezcan a empresas listadas en bolsas de valores internacionales. Tampoco se hallaron antecedentes de experiencia en el sector minero, estudios de factibilidad económica ni información sobre el monto de las inversiones realizadas.

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El informe advierte que el interés de las empresas chinas no se limita a la extracción de oro y plata, sino que abarca minerales considerados críticos, como el cobre y el cobalto, y otros materiales, entre los que se incluyen el molibdeno, uranio, tungsteno, plomo, zinc, cromo y níquel. Según el reporte difundido por EFE, la organización ambientalista sostiene que el marco jurídico nacional fue modificado para favorecer el ingreso y operación de capital chino, así como para esquivar sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Las sanciones y el negocio del oro

En abril pasado, el Gobierno estadounidense sancionó a dos hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo, junto a altos funcionarios y siete empresas mineras vinculadas a la extracción y comercialización de oro, como parte de las acciones para restringir el flujo de recursos hacia la administración sandinista.

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El auge de la minería se refleja en los datos oficiales sobre exportaciones. Según el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific) y el Banco Central de Nicaragua, las ventas al exterior de productos mineros alcanzaron los USD 2,009 millones en 2025, lo que representa un crecimiento del 44,4% respecto al año anterior. El oro en bruto se consolidó como el principal producto de exportación, con ingresos de USD 1,971 millones y un volumen de 19.9 toneladas métricas, lo que constituye un récord histórico para el país.