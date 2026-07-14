Tras caer ante España, el DT de Francia lanza un duro dardo al salvadoreño Iván Barton: “¿El árbitro tenía el nivel necesario?”

El entrenador de Francia, Didier Deschamps, cuestionó al árbitro salvadoreño Iván Bartonn tras la derrota de Francia ante España en las semifinales de la Copa Mundial 2026. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

La eliminación de la selección de Francia este martes por las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó como principal foco de discusión las declaraciones de su entrenador, Didier Deschamps, quien cuestionó públicamente la labor del árbitro salvadoreño Iván Barton. El partido, disputado en Texas, concluyó con una victoria de España por 2-0 y significó el adiós de los franceses a la posibilidad de disputar la final del torneo. Según reportó Le Parisien Sports, Deschamps puso en duda la idoneidad del colegiado para dirigir una instancia de tal relevancia.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el DT galo expresó: “¿Está el árbitro a la altura para arbitrar una semifinal de la Copa del Mundo?”, interrogante que lanzó a los medios presentes tras la derrota de su equipo. Aunque el seleccionador intentó matizar después sus palabras aclarando que no pretendía acusar a nadie en particular, terminó señalando que algunas decisiones arbitrales influyeron en el desarrollo del encuentro y, a su juicio, perjudicaron a los franceses.

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De acuerdo con la cobertura del citado medio, Deschamps afirmó: “No lo digo solo porque perdimos hoy. Hubo bastantes situaciones que jugaron en nuestra contra”.

Deschamps puso en duda si Iván Barton tenía el nivel necesario para arbitrar una semifinal de la Copa del Mundo. (RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Durante el partido, las cámaras captaron a Deschamps discutiendo con el cuarto juez, evidenciando su frustración por algunas faltas que, según su criterio, no fueron sancionadas a favor de Les Bleus. El propio timonel, que habitualmente evita comentar públicamente el trabajo arbitral, explicó que su equipo se mostró menos peligroso en ataque y cometió errores técnicos, pero insistió en que ciertas decisiones del árbitro condicionaron el resultado.

Posteriormente, en sala de prensa, el timonel planteó ante los medios su misma inquietud sobre la capacidad del referí salvadoreño para dirigir un partido de alta trascendencia. “Ahora les pregunto, y no voy a responder: no quiero parecer un llorón porque perdimos, pero ¿el árbitro de esta noche tenía el nivel necesario para arbitrar una semifinal de la Copa del Mundo?”, apuntó Deschamps.

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El paso de Barton como árbitro en el Mundial 2026

El árbitro salvadoreño acumuló cuatro partidos dirigidos en el Mundial, incluyendo el duelo entre Turquía y Paraguay en la fase de grupos.

Posteriormente, Barton estuvo al frente del empate 1-1 entre Japón y Suecia. Más adelante, dirigió el encuentro de octavos de final entre Suiza y Colombia.

Su desempeño a lo largo del torneo le permitió recibir una de las designaciones más importantes de la competencia: la semifinal entre Francia y España, reafirmando el reconocimiento de la FIFA a su trabajo y experiencia en el arbitraje internacional. Esta no fue la primera participación mundialista de Barton, ya que también formó parte del arbitraje en Catar 2022, donde estuvo presente en tres encuentros.

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El salvadoreño Iván Barton dirigió el duelo entre Francia vs. España que acabó con una victoria de la Roja por marcador de 0-2. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

En la semifinal, estuvo acompañado por el asistente salvadoreño David Morán y el nicaragüense Antonio Pupiro. Una tripleta que hizo historia para la delegación representantes de la Concacaf (Confederación de Fútbol de la Asociación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe).

Por otro lado, el diputado y presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Ernesto Castro, destacó la labor de Iván Barton, señalando que presentará una iniciativa para reconocer públicamente su aporte al país. Además, el funcionario indicó que este homenaje incluirá a Morán, quien también actuó como juez de línea en la semifinal.