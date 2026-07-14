Costa Rica

Asamblea Legislativa de Costa Rica abre ronda de audiencias con jerarcas judiciales para revisar criterios de elección de magistrados

La Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa iniciará esta semana una serie de audiencias con el presidente de la Corte Suprema de Justicia y los magistrados que encabezan las diferentes Salas, con el objetivo de conocer los criterios que consideran fundamentales para la selección, evaluación y permanencia de quienes integran la magistratura

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Asamblea abre ronda de audiencias con jerarcas judiciales para revisar criterios de elección de magistrados Fuente: Asamblea Legislativa Costa Rica
Asamblea abre ronda de audiencias con jerarcas judiciales para revisar criterios de elección de magistrados Fuente: Asamblea Legislativa Costa Rica

Los diputados que integran la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa acordaron abrir una ronda de comparecencias con las máximas autoridades del Poder Judicial para profundizar en los criterios que deben prevalecer en los procesos de elección de magistrados. La iniciativa busca recabar insumos técnicos y jurídicos que sirvan de referencia para futuras designaciones que corresponden al Congreso.

La primera audiencia se realizará este miércoles 15 de julio, a las 9:00 a. m., con la comparecencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre. Posteriormente, el jueves 16 de julio, acudirán el presidente de la Sala Primera, Luis Guillermo Rivas, y el presidente de la Sala Segunda, Luis Porfirio Sánchez. Se espera que, en las próximas semanas, también sean convocados los presidentes de las demás Salas que conforman el Poder Judicial.

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Según la moción aprobada por la comisión legislativa, el propósito de estas audiencias es conocer cuáles son los perfiles profesionales, académicos, éticos y personales que, desde la perspectiva de los propios jerarcas judiciales, resultan indispensables para ejercer una magistratura. Asimismo, los diputados buscan comprender cuáles son los parámetros utilizados dentro del Poder Judicial para valorar el desempeño de quienes ocupan esos cargos y cuáles competencias consideran prioritarias para fortalecer la administración de justicia.

La decisión de convocar a los magistrados se produce en un momento de especial sensibilidad política, debido a la controversia que ha acompañado los recientes procesos de elección de magistrados y magistrados suplentes en la Asamblea Legislativa. En los últimos meses, el tema ha provocado una confrontación entre el oficialismo y las bancadas de oposición, que mantienen posiciones encontradas sobre la forma en que deben realizarse estos nombramientos.

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Comisión legislativa consultará a la cúpula judicial sobre el proceso de selección de magistrados. Créditos: Presidencia de la República
Comisión legislativa consultará a la cúpula judicial sobre el proceso de selección de magistrados. Créditos: Presidencia de la República

El Partido Pueblo Soberano ha cuestionado las nóminas remitidas por la Comisión de Nombramientos, al considerar que el proceso debe revisarse para garantizar una mayor transparencia y un análisis más exhaustivo de los candidatos.

Los legisladores oficialistas han sostenido que la Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad de revisar con detenimiento los perfiles antes de realizar cualquier designación y han defendido la posibilidad de solicitar nuevas nóminas cuando consideren que existen aspectos por mejorar en el procedimiento. A su criterio, fortalecer los mecanismos de evaluación contribuiría a incrementar la confianza ciudadana en las instituciones y en los procesos de nombramiento.

Sin embargo, esa posición ha sido rechazada por las fracciones de oposición, cuyos diputados sostienen que la Comisión de Nombramientos ya realiza un proceso amplio de revisión de atestados, entrevistas y análisis de antecedentes antes de remitir las listas al Plenario Legislativo. Además, han señalado que insistir en devolver las nóminas podría generar atrasos innecesarios e incluso interpretarse como un intento de influir en la integración del Poder Judicial.

Las diferencias políticas han impedido que el Congreso concrete la designación de los magistrados suplentes de la Sala Constitucional, lo que ha prolongado un proceso considerado clave para garantizar el funcionamiento de ese tribunal cuando alguno de sus magistrados propietarios debe ausentarse por vacaciones, incapacidades, inhibiciones o cualquier otra causa prevista por la ley.

El debate también ha reavivado la discusión sobre la independencia judicial y el delicado equilibrio entre las competencias de la Asamblea Legislativa para nombrar magistrados y la autonomía del Poder Judicial. Diversos sectores han insistido en la importancia de que los procesos de selección respondan a criterios técnicos, de mérito y experiencia profesional, evitando que las decisiones estén marcadas por intereses políticos.

Diputados buscarán el criterio de los presidentes de las Salas antes de futuros nombramientos (Foto cortesía Amcham Costa Rica)
Diputados buscarán el criterio de los presidentes de las Salas antes de futuros nombramientos (Foto cortesía Amcham Costa Rica)

En ese contexto, las comparecencias de los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y de las distintas Salas adquieren una relevancia particular, ya que permitirán a los diputados conocer la visión de quienes dirigen los principales órganos jurisdiccionales del país sobre las capacidades, la trayectoria y las condiciones que debe reunir una persona para ejercer una magistratura.

Los insumos que surjan de estas audiencias podrían convertirse en un referente para futuras discusiones legislativas sobre nombramientos de magistrados, especialmente en momentos en que la relación entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial atraviesa uno de sus episodios de mayor escrutinio en los últimos años. Asimismo, permitirán a los diputados contrastar los criterios técnicos del Poder Judicial con las valoraciones políticas que, por mandato constitucional, corresponden al Congreso al momento de elegir a quienes integrarán las más altas instancias de la justicia costarricense.

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