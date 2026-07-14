Una delegación de empresarios alemanes evalúa inversiones en turismo e infraestructura en El Salvador

Empresarios alemanes en El Salvador ponen la lupa en turismo e inversión, pero una zona concentra la atención (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Una delegación de empresarios alemanes llegó este lunes a El Salvador para evaluar oportunidades de inversión en turismo y otros sectores. Según un anuncio de la Secretaría de Prensa de la Presidencia, el grupo participará en una agenda de cinco días para conocer incentivos fiscales, proyectos urbanísticos e infraestructura hotelera.

La delegación está integrada por representantes de la industria hotelera, inteligencia artificial, desarrollo de software y energías renovables, entre otros sectores. El grupo fue recibido por la ministra de Turismo, Morena Valdez, y la embajadora de El Salvador en Alemania, Florencia Vilanova, quienes encabezaron una reunión de trabajo sobre las ventajas competitivas y los incentivos para inversionistas extranjeros.

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Durante el encuentro, las autoridades presentaron información sobre áreas de oportunidad en el sector turístico, con énfasis en Surf City. Valdez dijo que la mayoría de los empresarios de la misión alemana expresó interés en el turismo, aunque también observó otras áreas de desarrollo.

¿Qué temas se trataron en la reunión?

Valdez dijo que en la reunión se abordaron las brechas en el sector de alojamiento y las necesidades para fortalecer la infraestructura turística privada. “Hemos logrado transmitirles una visión integral de nuestra estrategia, en la que Surf City ocupa un lugar central, pero también han mostrado interés en otros destinos turísticos”, afirmó la ministra.

En una reunión de trabajo junto con la embajadora Florencia Vilanova, la funcionaria expuso la estrategia turística y las oportunidades para capital extranjero, mientras los visitantes señalaron interés en otros destinos (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Vilanova señaló que la delegación busca conocer de primera mano los incentivos fiscales, además de los proyectos de desarrollo urbanístico y la infraestructura hotelera en expansión. También mencionó el interés de los empresarios por conocer volcanes, sitios arqueológicos y tradiciones locales.

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La agenda de la delegación en el país

La agenda incluye un recorrido de cinco días por distintas regiones del país, con el objetivo de evaluar posibilidades de inversión y promover una mayor afluencia de turistas europeos hacia El Salvador.

La Secretaría de Prensa de la Presidencia indicó que la visita forma parte de un plan gubernamental para atraer inversiones extranjeras.

Vale señalar que El Salvador cerró 2025 con un saldo negativo de inversión extranjera directa, una señal de que salieron más recursos de los que ingresaron, en un año en que Centroamérica y República Dominicana también redujeron la captación regional de capitales, según el informe de Balanza de Pagos de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (Secmca).

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El Salvador cerró 2025 con una salida neta de inversión extranjera directa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La región terminó el año con un flujo de inversión de USD 11.246,8 millones, un descenso de 8,5% frente a los USD 12.289,2 millones de 2024, de acuerdo con el organismo. El reporte regional describió una brecha entre las economías que atrajeron capital y las que registraron retiros de inversión.

En ese grupo quedaron El Salvador, Honduras y Nicaragua. El saldo salvadoreño fue de -USD 445,4 millones, mientras Honduras registró -USD 809,5 millones y Nicaragua -USD 1.469,5 millones.

El dato responde de forma directa a qué ocurrió con la inversión extranjera en el país: El Salvador sí recibió capital foráneo en 2025, pero el balance neto del año fue negativo porque las salidas superaron a las entradas. En términos económicos, eso implica que la IED neta cerró en rojo.

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