El petróleo vuelve a subir por la escalada militar en Medio Oriente y el bloqueo del estrecho de Ormuz (EFE/EPA/ADAM VAUGHAN)

Los precios internacionales del petróleo volvieron a subir este miércoles por la escalada militar entre Estados Unidos e Irán y el riesgo de nuevas interrupciones en el transporte de crudo a través del estrecho de Ormuz, mientras los mercados financieros combinaron el impacto del conflicto con un dato de inflación estadounidense mejor al esperado.

El crudo de referencia estadounidense (WTI) ganó 86 centavos y cotizó en 80,20 dólares por barril, mientras que el Brent, referencia internacional, avanzó 1,15 dólares hasta 85,88 dólares por barril, impulsado por el temor a nuevas restricciones sobre una de las principales rutas energéticas del mundo.

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La nueva escalada militar elevó la preocupación de los inversores después de los ataques cruzados entre Washington y Teherán, que incrementaron el riesgo de nuevas interrupciones en el transporte de petróleo y gas a través del estrecho de Ormuz.

“El Memorando de Entendimiento entre Estados Unidos e Irán firmado el mes pasado resultó ser cualquier cosa menos eso. Ambas partes vuelven a intercambiar ataques militares y mantienen posturas completamente diferentes sobre la situación en el estrecho de Ormuz”, afirmó Tim Waterer, analista jefe de mercados de KCM Trade.

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El especialista agregó que “con la navegación en el Golfo cada vez más peligrosa, los flujos de transporte vuelven a disminuir”, en referencia al impacto que la crisis genera sobre el comercio marítimo internacional.

Las tensiones se reactivaron después de los nuevos ataques registrados en la región, que aumentaron la incertidumbre sobre el suministro energético mundial y reforzaron la presión sobre los precios del crudo.

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La nueva escalada militar elevó la preocupación de los inversores después de los ataques cruzados entre Washington y Teherán, que incrementaron el riesgo de nuevas interrupciones en el transporte de petróleo y gas a través del estrecho de Ormuz (REUTERS/Stringer)

A pesar de ese escenario, las bolsas asiáticas cerraron mayormente con ganancias, en línea con el avance registrado el martes en Wall Street tras la publicación de un dato de inflación en Estados Unidos inferior al esperado por el mercado.

El índice Kospi de Corea del Sur encabezó las subas con un avance de 7,1%, hasta los 7.343,37 puntos, impulsado por la recuperación de las acciones del sector de semiconductores tras las fuertes pérdidas de las últimas ruedas.

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En Japón, el Nikkei 225 avanzó 0,9%, hasta 68.353,91 puntos, mientras que el S&P/ASX 200 de Australia sumó 0,2% y terminó la sesión en 8.830 puntos.

En China, el índice Hang Seng de Hong Kong ganó 1,6%, hasta 24.721,10 puntos, mientras que el Shanghai Composite retrocedió 0,4%, hasta 3.952,04 unidades.

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En Estados Unidos, los principales indicadores bursátiles también cerraron en terreno positivo. El S&P 500 avanzó 0,4%, hasta 7.543,59 puntos, con lo que recuperó parte de la caída de 0,8% registrada en la sesión anterior. El Dow Jones Industrial Average sumó menos de 0,1% y finalizó en 52.508,27 puntos, mientras que el índice tecnológico Nasdaq Composite ganó 0,9%, hasta 26.107,01 puntos.

Los mercados recibieron apoyo después de la publicación del índice de inflación de Estados Unidos, que mostró que los precios al consumidor aumentaron 3,5% en los últimos doce meses, un dato que resultó menos negativo de lo previsto por los analistas.

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En Estados Unidos, los principales indicadores bursátiles también cerraron en terreno positivo (Bloomberg)

Ese informe redujo las expectativas de un nuevo aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) en su próxima reunión.

Tras la difusión de los datos, los operadores asignaron una probabilidad inferior al 17% a una nueva suba de la tasa de referencia en el encuentro previsto para las próximas semanas.

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(Con información de Associated Press)