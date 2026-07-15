Irán amenazó con cerrar “los corredores de exportación que benefician a EEUU y sus aliados” tras el bloqueo de Washington en Ormuz (REUTERS/Stringer/File Photo)

Irán amenazó este miércoles con cerrar “todos los demás corredores de exportación que benefician a Estados Unidos y sus aliados”, después del cierre del estrecho de Ormuz y de la reimplantación del bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes. La advertencia coincidió con una nueva escalada militar entre Washington y Teherán, ataques cruzados en la región y un nuevo aumento de los precios internacionales del petróleo.

La advertencia surgió en un comunicado del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, difundido por la agencia estatal IRNA, en el que sostuvo que “las exportaciones regionales de energía se comparten entre todos o se les niegan a todos”.

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La amenaza amplió el alcance de la crisis después del cierre del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el transporte mundial de petróleo y gas. Analistas citados por Reuters señalaron que Teherán dio señales de que podría recurrir a sus aliados hutíes en Yemen para bloquear también el estrecho de Bab el-Mandeb, paso que conecta el Mar Rojo con el golfo de Adén y por donde circulan exportaciones de crudo saudí y una parte significativa del comercio marítimo internacional.

Un alto funcionario hutí ya había advertido el lunes que el grupo estaba preparado para cerrar Bab el-Mandeb si Arabia Saudita continuaba los ataques sobre Yemen. Según un informe publicado por la cadena iraní Press TV, el dirigente afirmó que esa decisión podría elevar el precio del petróleo hasta los 200 dólares por barril.

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La tensión aumentó después de que los hutíes lanzaran misiles contra Arabia Saudita tras acusar al reino de bombardear un aeropuerto bajo su control. Ese episodio rompió una tregua de cuatro años entre ambas partes.

Analistas citados por Reuters señalaron que Teherán dio señales de que podría recurrir a sus aliados hutíes en Yemen para bloquear también el estrecho de Bab el-Mandeb, paso que conecta el Mar Rojo con el golfo de Adén y por donde circulan exportaciones de crudo saudí y una parte significativa del comercio marítimo internacional (EP)

Los hutíes ya habían demostrado su capacidad para afectar el comercio internacional. Después del inicio de la guerra de Gaza, en octubre de 2023, el grupo atacó buques mercantes en el Mar Rojo y aseguró que sus objetivos eran embarcaciones vinculadas con Israel en apoyo de la causa palestina.

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La nueva amenaza sobre Bab el-Mandeb surgió un día después de que el ejército estadounidense anunciara una nueva ronda de ataques “para seguir debilitando las capacidades iraníes utilizadas para atacar el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz”.

Estados Unidos sostuvo que Irán atacó siete buques mercantes durante la última semana, con un saldo de casi una docena de tripulantes muertos, heridos o desaparecidos.

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El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó además que atacó decenas de objetivos militares cerca del estrecho de Ormuz y en zonas costeras iraníes. Según el comunicado, la operación militar se extendió durante siete horas.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria aseguró que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta “el fin de los males de Estados Unidos”. Antes del inicio de la guerra en febrero, cerca de una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo y gas atravesaba diariamente esa vía marítima.

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El cuerpo militar iraní también afirmó que lanzó ataques contra instalaciones de mando, control, logística, combustible y equipamiento militar pertenecientes a la Quinta Flota de Estados Unidos en Bahréin como respuesta a los bombardeos estadounidenses.

Washington ejecutó el martes una nueva serie de ataques contra objetivos en territorio iraní.

Además, aseguró que incendió y destruyó una instalación logística estadounidense en Mina Abdullah, Kuwait, y que su fuerza aérea atacó una base estadounidense en Azraq, Jordania, con el objetivo de alcanzar hangares de aeronaves. La Guardia Revolucionaria agregó que parte de los ataques estadounidenses partieron desde bases ubicadas en territorio jordano.

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La agencia estatal de noticias de Kuwait informó este miércoles por la mañana que un incendio registrado en un lugar atacado por Irán quedó bajo control. Sin embargo, no precisó si el sitio coincidía con la instalación mencionada por la Guardia Revolucionaria.

En tanto, las autoridades de Jordania informaron que la defensa aérea interceptó y derribó tres misiles balísticos que ingresaron al espacio aéreo del país desde territorio iraní durante la madrugada.

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Las hostilidades entre Irán y Estados Unidos retomaron intensidad la semana pasada y debilitaron la tregua alcanzada en junio tras varios meses de enfrentamientos que dejaron miles de muertos.

En ese contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que ordenará ataques contra infraestructura estratégica iraní si Teherán no retoma las negociaciones. “Dejaré los objetivos energéticos para el final, pero al final los alcanzaremos”, afirmó Trump durante una entrevista con Fox News.

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El mandatario agregó que los negociadores estadounidenses transmitieron un mensaje directo a las autoridades iraníes: “Más les vale llegar a un acuerdo”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que ordenará ataques contra infraestructura estratégica iraní si Teherán no retoma las negociaciones (REUTERS)

Trump también abandonó la propuesta presentada el lunes para aplicar un arancel del 20% al transporte marítimo que atravesara el estrecho de Ormuz. Esa iniciativa recibió críticas de la agencia marítima de la ONU y de distintos actores del sector naviero. El martes anunció que buscará acuerdos de inversión con los países del Golfo en lugar de avanzar con ese gravamen.

La escalada militar volvió a impactar sobre los mercados energéticos. Los precios del petróleo subieron este miércoles después de cerrar la sesión anterior con un alza del 2%, impulsados por la interrupción del suministro en el estrecho de Ormuz.

El crudo Brent terminó la jornada del martes en su nivel más alto desde el 12 de junio, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzó su mayor cotización desde el 15 de junio. Ambos contratos extendieron las subas al inicio de las operaciones de este miércoles.