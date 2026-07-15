Guerra en Medio Oriente EN VIVO|El régimen de Irán lanzó nuevos ataques contra bases militares de Estados Unidos en Jordania, Bahréin y Kuwait

Irán se adjudicó ataques contra objetivos de EEUU en el Golfo Pérsico

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó en la madrugada del miércoles el fin de su cuarta oleada de bombardeos contra Irán y anunció la reanudación del bloqueo naval sobre los puertos y costas iraníes, una medida que había quedado suspendida durante las negociaciones que derivaron en la firma del Memorando de Entendimiento de Islamabad. El presidente estadounidense, Donald Trump, dio por terminado ese acuerdo.

En respuesta, Irán lanzó nuevos ataques contra bases militares estadounidenses en Jordania, Bahréin y Kuwait. El Ejército jordano informó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron y derribaron tres misiles balísticos iraníes, mientras que Bahréin y Kuwait anunciaron operaciones de respuesta.

Antes de la última escalada, Trump advirtió que ordenará ataques contra infraestructura estratégica iraní si Teherán no acepta negociar un alto el fuego. “Vamos a dejar fuera de combate todas sus centrales eléctricas. Vamos a dejar fuera de combate todos sus puentes, a menos que se sienten a la mesa y negocien”, afirmó.

Por su parte, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) sostuvo que el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo y el gas que se comercializa en el mundo, permanecerá cerrado hasta que cesen las acciones militares de Estados Unidos.