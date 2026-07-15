Guerra en Medio Oriente EN VIVO|El régimen de Irán lanzó nuevos ataques contra bases militares de Estados Unidos en Jordania, Bahréin y Kuwait

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó en la madrugada del miércoles el fin de su cuarta oleada de bombardeos contra Irán y anunció la reanudación del bloqueo naval sobre los puertos y costas iraníes, una medida que había quedado suspendida durante las negociaciones que derivaron en la firma del Memorando de Entendimiento de Islamabad. El presidente estadounidense, Donald Trump, dio por terminado ese acuerdo.
En respuesta, Irán lanzó nuevos ataques contra bases militares estadounidenses en Jordania, Bahréin y Kuwait. El Ejército jordano informó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron y derribaron tres misiles balísticos iraníes, mientras que Bahréin y Kuwait anunciaron operaciones de respuesta.
Antes de la última escalada, Trump advirtió que ordenará ataques contra infraestructura estratégica iraní si Teherán no acepta negociar un alto el fuego. “Vamos a dejar fuera de combate todas sus centrales eléctricas. Vamos a dejar fuera de combate todos sus puentes, a menos que se sienten a la mesa y negocien”, afirmó.
Por su parte, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) sostuvo que el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo y el gas que se comercializa en el mundo, permanecerá cerrado hasta que cesen las acciones militares de Estados Unidos.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
Un ex canciller de Irán instó a un ataque terrestre contra una base estadounidense y a tomar rehenes
El ex ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Manouchehr Mottaki, propuso realizar una ofensiva terrestre contra una base militar estadounidense en Mdeio Oriente y tomar rehenes para luego llevarlos a territorio iraní.
“Mi propuesta es lanzar un ataque terrestre contra una de las bases estadounidenses en la región, capturar a 100 estadounidenses y llevarlos a Irán”, declaró Mottaki, actualmente miembro del parlamento iraní.
Marco Rubio y el canciller jordano discutieron los ataques iraníes contra buques en Medio Oriente
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó que mantuvo una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, para abordar temas de seguridad regional, entre ellos “los continuos ataques de Irán contra embarcaciones y países de la región”.
El Consejo de Seguridad de la ONU votó a favor de continuar supervisando los ataques de los hutíes en el Mar Rojo
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que extiende por seis meses la supervisión de la ONU sobre los ataques perpetrados por los hutíes en el Mar Rojo.
La medida, respaldada por trece votos a favor y con la abstención de China y Rusia, establece que el secretario general de la ONU deberá presentar informes mensuales al Consejo sobre la situación.
El grupo rebelde yemení hutí comenzó sus ataques contra embarcaciones en el Mar Rojo a finales de 2023, argumentando que sus objetivos eran buques vinculados a Israel en respuesta al conflicto en Gaza.
El Ejército de Irán anunció este miércoles una nueva ofensiva con drones contra instalaciones militares de Estados Unidos en Jordania, Bahréin y Kuwait, en una nueva escalada del conflicto entre Teherán y Washington. Las autoridades iraníes aseguraron que atacaron bases aéreas, depósitos militares y centros logísticos estadounidenses, mientras Bahréin activó las sirenas de alarma y Kuwait informó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron múltiples amenazas.
Buques vinculados a Irán abandonaron el estrecho de Ormuz antes del bloqueo estadounidense
El martes se registró un aumento en el número de buques que transitaron por el estrecho de Ormuz, la mayoría vinculados al comercio de Irán, antes de la entrada en vigor del bloqueo estadounidense prevista para el miércoles, según datos de transporte marítimo. Los registros de Kpler indican que nueve de los once buques que cruzaron la ruta ese día lo hicieron por la vía iraní.
Entre las embarcaciones que ingresaron al estrecho, se identificaron tres petroleros vacíos: un buque de tipo Aframax y dos buques de gran tamaño. En cuanto a las salidas, los datos señalan que un buque VLCC transportó 2 millones de barriles de petróleo crudo, mientras que un petrolero mediano llevó productos refinados y dos buques adicionales trasladaron gas licuado de petróleo.
El flujo comercial incluyó también un buque cisterna cargado de metanol y un granelero con mineral de hierro, ambos partiendo del Golfo el martes.
El Ejército jordano afirmó haber derribado tres misiles lanzados por Irán
El Ejército de Jordania informó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron y derribaron tres misiles balísticos que ingresaron al espacio aéreo jordano desde territorio iraní. En un comunicado oficial, las autoridades detallaron que los equipos del Cuerpo Real de Ingenieros gestionaron los restos de los misiles caídos en diferentes puntos, siguiendo los protocolos técnicos y de seguridad establecidos, y aseguraron las zonas afectadas para proteger a la población y las propiedades.
“Las Fuerzas Armadas jordanas rechazan cualquier violación de la soberanía del Reino o el uso de su espacio aéreo para amenazar su seguridad y estabilidad”, señalaron las autoridades militares, y subrayaron que mantienen la vigilancia aérea con el máximo nivel de preparación.
Estados Unidos ejecutó el martes una nueva serie de ataques contra objetivos en Irán como parte de una ofensiva destinada a debilitar las capacidades militares que Washington vincula con las acciones contra el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz.
La Guardia Revolucionaria de Irán atacó a los países del Golfo tras la operación del CENTCOM de EEUU
El Ejército iraní anunció en la madrugada del miércoles nuevos bombardeos con drones contra instalaciones militares de Estados Unidos en Medio Oriente, en medio de la última escalada militar entre Teherán y Washington. De acuerdo con un comunicado difundido por la agencia iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria Islámica, la base aérea de Al Azraq en Jordania, donde se encontraban cazas F-18, alojamientos y depósitos de equipos estadounidenses, fue atacada con drones.
El cuerpo militar defendió la operación denominada ‘Relámpago’ y declaró que “la ‘era de los golpes en la cara’ ha terminado y que cualquier acción contra suelo, aguas y cielo de este país histórico no quedará sin respuesta ni sin un coste proporcional”.
Además, la Guardia Revolucionaria Islámica reportó ataques de su Armada y Fuerza Aeroespacial contra un almacén estadounidense en la base Sheij Isa de Bahréin y contra drones estadounidenses en la base Ali al Salem de Kuwait. Según el comunicado, “en una operación simultánea con misiles y drones, combatientes de la Armada y la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Islámica han destruido hace unas horas varios depósitos de armas y repuestos para buques y aeronaves enemigas en la base Sheij Isa, en Bahréin”.
El parte militar destacó además que “también han atacado la rampa donde se desplegaban los drones MQ9 enemigos en la base Ali al Salem, en Kuwait, destruyendo o dañando varios de ellos”.
Irán: el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta que “se acaben los males de Estados Unidos”
La Guardia Revolucionaria de Irán anunció que la estratégica vía marítima continuará cerrada hasta que cesen las acciones de Estados Unidos, según un comunicado difundido el martes. La organización militar afirmó que el Ejército estadounidense atacó bases iraníes “con el pretexto de atacar barcos infractores” que intentaban transitar por el estrecho, “para ocultar su derrota e incapacidad”.
En el texto, la Guardia Revolucionaria Islámica subrayó que “ningún barco se atrevió a violar [el bloqueo iraní] ni a acompañar a Estados Unidos”, y añadió que, como consecuencia, “naturalmente no hubo impactos” durante la operación.
Casa Blanca: “Las divisiones en Irán demuestran el éxito de la política de Trump”
El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, sostuvo que las divisiones internas entre los líderes del régimen iraní reflejan el éxito de la política del presidente Donald Trump hacia Teherán. Miller realizó estas declaraciones durante una entrevista con la cadena Fox News.
Según el funcionario estadounidense, el liderazgo iraní enfrenta actualmente “enormes fisuras del tamaño de cañones” tras décadas de unidad. Miller insistió en que Estados Unidos exhorta a Irán a respaldar un programa de paz y a abandonar sus ambiciones nucleares.