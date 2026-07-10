República Dominicana reporta 6% menos muertes por choques en dos años

Un accidente vial leve entre un automóvil sedán azul y una camioneta pickup blanca interrumpe el tránsito en una calle de República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Red Nacional de Trauma ha logrado reducir en un 6 % la mortalidad de pacientes ingresados por accidentes de tránsito en la República Dominicana durante sus dos años de funcionamiento, según informó la propia red a través de un comunicado publicado en el portal oficial de la Presidencia.

El doctor Víctor Rosario Suazo, director del Hospital Universitario Docente Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, afirmó que el centro hospitalario registra una tasa de supervivencia del 98 % entre los pacientes que ingresan con traumas, consolidando la prioridad del hospital en la preservación de la vida. "“El paciente que llega al hospital tiene un 98 % de probabilidades de sobrevivir, de acuerdo con las estadísticas internas del hospital”, expreso.

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El ortopeda Rosario Suazo explicó, en declaraciones recogidas por la web oficial, que el hospital atiende diariamente a unos 150 pacientes en emergencias, cifra que asciende a entre 250 y 300 en los fines de semana, mientras que el número de consultas diarias ronda las 700. El hospital dispone de 60 camas de hospitalización y mantiene una ocupación próxima al 80 %.

Según el reporte institucional, estos resultados reflejan el fortalecimiento de la atención especializada que brinda la Red Nacional de Trauma.

El Servicio Nacional de Salud presentó resultados de dos años de la estrategia para atender lesiones graves por siniestros viales, en un país con unas 3.000 muertes anuales desde 2016, con alta proporción vinculada a motocicletas (Foto cortesía Presidencia de la República)

Durante una entrevista en el programa La Revista 110 de este jueves, el director del Ney Arias Lora recordó que la red se implementó para responder a la elevada incidencia de accidentes de tránsito en el país y para garantizar atención especializada a personas politraumatizadas.

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En la República Dominicana se reportan alrededor de 3.000 muertes anuales por accidentes de tránsito desde 2016, de las cuales el 70 % se relaciona con incidentes de motocicletas, precisó Rosario Suazo. Añadió que la creación de la red ha contribuido a mejorar los indicadores de mortalidad y supervivencia de este tipo de pacientes.

La Red Nacional de Trauma cuenta con varios hospitales especializados ubicados en diferentes regiones del país. Entre los centros que la integran figuran el Hospital Traumatológico Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey, el Traumatológico de Azua, el Traumatológico Profesor Juan Bosch en La Vega, el Dr. Darío Contreras y el propio Dr. Ney Arias Lora en Santo Domingo, así como los hospitales traumatológicos de Puerto Plata, Valverde y el de Yaguate en San Cristóbal, este último con apertura prevista para noviembre.

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Estrategia del sistema de salud

El personal de emergencia asiste a los heridos de un accidente vial leve en una carretera con lluvia en República Dominicana, con vehículos siniestrados en la vía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comunicado destaca que los pacientes atendidos a través de la red, sin distinción de condición social o económica, acceden a prótesis con cobertura proporcionada por las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado.

La red también dispone de helipuertos en sus instalaciones, lo que permite agilizar el traslado aéreo de pacientes en coordinación con el Ministerio de Defensa y los organismos encargados de la respuesta ante emergencias.

Según el reporte publicado este jueves en el portal de la Presidencia, la Red Nacional de Trauma constituye una estrategia implementada por el Servicio Nacional de Salud (SNS) con el objetivo de fortalecer la atención oportuna de pacientes con lesiones graves y reducir la mortalidad asociada a accidentes de tránsito en el país.

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