En Panamá bloquearán el espacio aéreo sobre las cárceles para evitar que mediante drones se introduzcan drogas

Drones interceptados por la Policía Nacional antes de dejar caer las sustancias ilícitas sobre las cárceles. (PN)

El ingreso de drogas y armas a los centros penitenciarios en Panamá no es nada nuevo. Las requisas realizadas en las cárceles dan cuenta de ello: drogas, celulares, armas blancas, e incluso de fuego, son encontradas con regularidad.

Además, las autoridades han declarado que desde las prisiones se dan las órdenes para fuera de esas estructuras cometer ilícitos e incluso atentar contra la vida de personas.

Ante esta realidad, el presidente José Raúl Mulino denunció el ingreso de drogas y armas a los centros penitenciarios, señalando que estos elementos entran por complicidad interna o mediante drones.

“Estamos implementando un sistema de bloqueo del espacio aéreo para que por encima de la cárcel ya no puedan volar drones”, afirmó.

El objetivo, según dijo, es impedir que desde áreas cercanas se utilicen drones para transportar o arrojar droga en las cárceles. Sobre la telefonía, explicó que se trabaja en un sistema técnico para bloquear señales en un radio determinado.

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Armas blancas, de fuego, drogas, celulares, son hallados con frecuencia durante las requisas en los centros carcelarios panameños. (PN)

“Toda esa droga, todas esas armas, que entran a las cárceles, pasan por una puerta y ahí hay alguien, sea custodia o sea Policía Nacional, alguien permite que eso entre, y la que cae por dron, pero también hemos elaborado y estamos implementando un sistema de bloqueo del espacio aéreo para que por encima de la cárcel ya no puedan volar drones”, reiteró.

Sobre el nombramiento de Chanan Singh, como nuevo director del Sistema Penitenciario, dijo que este cuenta con experiencia para enfrentar la crisis de organización y corrupción que hay en las cárceles.

Singh se ha desempeñado como jefe nacional de seguridad del Banco Nacional de Panamá, asesor de inteligencia de la Presidencia de la República durante la administración del presidente Ricardo de la Espriella (1982-1984) y director encargado de la creación del cuerpo de seguridad de la Universidad de Panamá.

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“Espero que limpie eso. Ese es un sistema que colapsó no solo por organización, sino también por corrupción”, afirmó el mandatario.

Recientemente, 195 privados de libertad protagonizaron la primera fuga masiva en el país, al evadirse del centro penitenciario La Joyita. “Alguien también dejó la puerta abierta”, apuntó Mulino.

El presidente Mulino constató la buena marcha de la actividad bananera en la provincia de Bocas del Toro. (Presidencia)

Las declaraciones del presidente se dieron durante una visita a la atlántica provincia de Bocas del Toro donde también recorrió las instalaciones de la empresa bananera Chiquita, que de acuerdo a la nota divulgada por la Presidencia de la República se apresta a exportar unos 11 millones de cajas del producto para los próximos meses y aproximadamente 15 millones de cajas para el siguiente año.

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Durante la recorrido, se dijo que el mandatario constató la actividad productiva de la Finca 12, plantación de 200 hectáreas, una de las 20 zonas que se trabajan en la actualidad.

Mulino también inauguró una instalación deportiva que en esta primera fase cuenta con una Arena Multipropósito, con el edificio del Centro de Alto Rendimiento para deportes de combate, gimnasia artística y un gimnasio de pesas, así como con una piscina olímpica techada con especificaciones internacionales y capacidad para 500 personas, también cuenta con estacionamientos y obras complementarias, de acuerdo con una nota de prensa oficial.

El plan maestro, según la información, proyecta también un estadio de fútbol con capacidad para 3,000 aficionados, un estadio de béisbol de pequeñas ligas, auditorio, plazas públicas, áreas recreativas, ciclovías, fondas y otros espacios destinados al desarrollo integral del deporte y la convivencia comunitaria.

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De igual manera, Mulino también entregó unos 125 títulos de propiedad de tierras, que benefician a 500 personas, además de 80 soluciones habitacionales.