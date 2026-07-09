Panamá apuesta por Brasil para diversificar su comercio exterior

Panamá participa como Estado asociado del Mercosur, condición que le permite fortalecer la cooperación económica y desarrollar negociaciones con los países miembros del bloque. Europa Press

La reciente cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur), celebrada en Buenos Aires, dejó para Panamá mucho más que una participación protocolar.

El Gobierno aprovechó su condición de Estado asociado para sostener reuniones bilaterales con socios estratégicos, abrir formalmente las negociaciones comerciales con Brasil y promover al país como centro logístico para empresas interesadas en expandirse hacia América Latina.

El ministro Julio Moltó, quien acompañó al canciller en representación del presidente José Raúl Mulino, calificó el encuentro muy productivo y destacó que ocupar un asiento dentro del bloque regional permite a Panamá participar directamente en las discusiones económicas comerciales de una de las zonas de integración más importantes del continente.

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Estar sentado en esa mesa le permite a Panamá tener voz, tener acceso a muchísima información, sobre todo de un área tan poderosa como es el Mercado Común del Sur", afirmó el ministro.

El Gobierno busca que empresas del Mercosur utilicen a Panamá como plataforma logística para distribuir productos hacia otros mercados de la región. Tomada de Internet

Panamá fue aceptado como Estado asociado del Mercosur en diciembre de 2025, convirtiéndose en el primer país de Centroamérica en alcanzar ese estatus. La reunión realizada en Brasil correspondió al segundo encuentro del bloque al que asiste el país bajo esta nueva condición.

La primera participación estuvo encabezada por el presidente Mulino, mientras que en esta ocasión la representación oficial recayó en la Cancillería y el Ministerio de Comercio e Industrias.

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El Mercosur está integrado como miembros plenos por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, mientras que Panamá comparte la categoría de Estado asociado con países como Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana y Surinam.

Aunque los asociados no participan en la unión aduanera ni en el arancel externo común, sí pueden asistir a las reuniones, desarrollar acuerdos comerciales y fortalecer la cooperación económica con el bloque.

Uno de los anuncios más relevantes realizados por Moltó fue el inicio formal de las negociaciones comerciales con Brasil, la mayor economía de América Latina.

Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias, dijo que Panamá participa como Estado asociado del Mercosur, condición que le permite fortalecer la cooperación económica y desarrollar negociaciones con los países miembros del bloque. EFE

El ministro explicó que el siguiente paso será trabajar junto con el sector privado y los productores nacionales para identificar los bienes con mayor potencial de exportación que podrían incorporarse a un futuro acuerdo.

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“Anunciamos el lanzamiento formal de las negociaciones con Brasil y comenzaremos a trabajar de la mano de la empresa privada y del sector productivo para definir qué productos podemos incluir dentro de estos acuerdos", señaló.

Brasil representa un mercado de más de 210 millones de consumidores y constituye uno de los principales socios comerciales de Panamá dentro de Sudamérica.

La agenda panameña también incluyó encuentros con autoridades de Emiratos Árabes Unidos y Paraguay. Según Moltó, los representantes emiratíes manifestaron interés en explorar oportunidades de inversión relacionadas con los proyectos estratégicos que impulsa el Canal de Panamá, así como otras iniciativas de infraestructura nacional.

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La estrategia del Gobierno busca que la condición de Estado asociado del Mercosur se traduzca en mayor comercio, inversión y generación de oportunidades para Panamá. Cortesía

“Hemos hablado con Emiratos de diferentes rubros. Están muy interesados en las inversiones, sobre todo en los proyectos que tiene el Canal de Panamá y en proyectos de infraestructura“, explicó.

El ministro añadió que también sostuvo conversaciones con su homólogo paraguayo como parte de la estrategia para estrechar los vínculos económicos entre Panamá y los países del Mercosur.

Más allá de los futuros acuerdos comerciales, el objetivo del Gobierno consiste en aprovechar la posición geográfica y logística del país para atraer empresas del Cono Sur interesadas en establecer centros regionales de distribución.

Moltó explicó que la participación en el Mercosur permite presentar directamente las ventajas competitivas del país ante gobiernos e inversionistas.

“Estas reuniones van acercando a las empresas y nos permiten exponer las bondades que tiene Panamá para que sea utilizado como plataforma y complemento para que compañías del Mercado Común del Sur se establezcan en nuestro país“, sostuvo.

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El Mercosur reúne a algunas de las principales economías de Sudamérica y representa uno de los bloques comerciales más importantes del continente. Reuters

Panamá busca capitalizar activos como el Canal, la Zona Libre de Colón, los puertos en ambos océanos, el centro bancario internacional y la conectividad aérea para consolidarse como un centro regional de comercio y servicios.

Durante su intervención, Moltó recordó que Panamá también mantiene avances con Argentina. Aunque el ministro no detalló los sectores específicos que formarán parte de las negociaciones, indicó que la definición se realizará conjuntamente con el sector privado, priorizando aquellas actividades con mayor potencial exportador y capacidad para aprovechar las oportunidades que ofrece uno de los bloques económicos más relevantes del hemisferio.

Con esta estrategia, el Gobierno busca que la incorporación de Panamá como Estado asociado del Mercosur trascienda el ámbito diplomático y se traduzca en nuevos acuerdos comerciales, mayores inversiones y una utilización más intensiva de la plataforma logística panameña por parte de empresas sudamericanas.

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