Los empleos de mayor calificación representan solo el 5% en San Salvador, pese al avance de algunas profesiones, según informe

Un mosaico de imágenes ilustra diversos tipos de trabajo en el comercio, la construcción, los servicios y la manufactura del Área Metropolitana de San Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La concentración del empleo en el Área Metropolitana de San Salvador muestra una tendencia clara: más de la mitad de los puestos de trabajo se ubican en un grupo reducido de ocupaciones. Estos últimos datos según la Encuesta de Hogares 2025, retomada por el Observatorio Económico y Laboral de la Organización De Mujeres Salvadoreñas Por La Paz, Ormusa en El Salvador.

De acuerdo a la información el 64.2% de los empleos se reparte entre solo cuarenta tipos de actividades, incluyendo trabajos asalariados y por cuenta propia.

Dentro de este universo, los empleos catalogados en el nivel 2 de competencia ocupan el mayor espacio.

Este segmento, que agrupa tareas como responsables de caja, albañiles, mecánicos, electricistas, operarias de maquila, costureras, personal de ventas, panaderos, cocineras, vigilantes, personal de salones de belleza, contables y secretarias, abarca el 46.8% del empleo en la zona. La mayoría de estas labores exige estudios de noveno grado, técnicos o de bachillerato.

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Cambios en el mercado laboral de San Salvador entre 2018 y 2025

De acuerdo a los datos de Ormusa, el panorama laboral ha sufrido transformaciones notables durante el periodo considerado. Entre 2018 y 2025, los empleos en centros de llamadas crecieron un 52.7%, mientras que las plazas para conductores y bodegueros aumentaron un 44.5% y un 35.7%, respectivamente.

Manos ejecutan actividades laborales diversas como teleoperación, construcción, contabilidad de efectivo, costura y panadería, una composición que ilustra la amplitud del mundo del trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos datos evidencian el impulso de sectores como los call centers, la logística y la economía digital en el AMSS.

El comercio minorista también se ha visto dinamizado. Los vendedores de comida de mostrador incrementaron su presencia en un 55.2%, y los comerciantes de tiendas en un 34.2%. Según el análisis, parte de este crecimiento se vincula a mejoras en la seguridad de la zona metropolitana.

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La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2025 muestra que, en contraste, las ocupaciones de nivel 1, aquellas que requieren solo estudios de primaria y se centran en tareas físicas o manuales, concentran el 11.1% del empleo.

En este grupo, los peones de construcción y los mensajeros duplicaron su presencia, con aumentos del 94.1% y del 85.9%, respectivamente. No obstante, las ventas ambulantes descendieron un 51.8%.

Empleos altamente calificados y retos para la política pública

Los empleos que exigen mayor formación, identificados como nivel 4 de competencia, representan únicamente el 5% del mercado laboral metropolitano.

A pesar de su baja proporción, algunas profesiones demostraron tendencias de crecimiento. El diseño gráfico aumentó en un 63.8%, la medicina general en un 126.4% y la docencia en secundaria en un 168.2%. Por el contrario, se observaron descensos en educación primaria, contaduría y abogacía.

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Personas y vehículos transitan una avenida comercial del Área Metropolitana de San Salvador, donde se observa actividad laboral en calles y negocios a mediodía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el nivel intermedio, destaca el caso del secretariado administrativo y ejecutivo, que experimentó un alza del 227.2% en el periodo 2018-2025, situándose en el 1.2% de los empleos metropolitanos.

El documento concluye que la distribución actual del empleo en el AMSS plantea desafíos urgentes para la sociedad y los responsables de las políticas públicas.

El informe sugiere la necesidad de fomentar empleos formales con derechos laborales y acceso a seguridad social, además de facilitar la transición hacia sectores que requieran mayor nivel educativo y competencias técnicas.

La formación técnica profesional se menciona como una herramienta central para enfrentar estos desafíos y promover una economía más dinámica y equitativa. Los datos publicados se refieren exclusivamente a los municipios del Área Metropolitana de San Salvador y no están diferenciados por sexo.

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