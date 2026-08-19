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Peter Frampton recordó cuando actuó ante George Lucas, Harrison Ford y Steven Spielberg: “Fue extraño mirar al público y verlos”

El guitarrista británico se presentó en la fiesta de cumpleaños número 80 de George Lucas en Skywalker Ranch, donde una conexión inesperada con H.E.R. derivó en una colaboración para su nuevo disco

Peter Frampton revive el impacto de una noche única en Skywalker Ranch, donde coincidió con referentes de la música y el cine mundial
Peter Frampton revive el impacto de una noche única en Skywalker Ranch, donde coincidió con referentes de la música y el cine mundial
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Una actuación privada en Skywalker Ranch reunió a Peter Frampton con figuras de la industria cinematográfica y musical, y abrió la puerta a colaboraciones inesperadas.

El guitarrista británico se presentó en la fiesta por el 80.º cumpleaños de George Lucas en California, donde compartió el escenario con otros artistas y vivió un episodio que marcaría su trabajo más reciente. La velada en la propiedad del creador de Star Wars derivó en encuentros que impactaron el futuro musical de Frampton.

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Un escenario poco común: la fiesta de George Lucas

La celebración se llevó a cabo en Skywalker Ranch, la finca que posee Lucas en California y que es reconocida por su entorno natural y sus viñedos. Frampton relató en una entrevista con GuitarWorld, citada por RockFM, cómo fue actuar en un evento tan singular. Al describir la propiedad, el músico la calificó como “básicamente una bodega, situada en medio de cientos de acres de viñedos”, agregando: “Es sencillamente precioso. ¡Qué suerte tiene ese cabrón!”.

El guitarrista británico tocó en la exclusiva celebración del cumpleaños de George Lucas, con Harrison Ford y Steven Spielberg entre los invitados (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)
El guitarrista británico tocó en la exclusiva celebración del cumpleaños de George Lucas, con Harrison Ford y Steven Spielberg entre los invitados (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

La fiesta reunió a nombres de peso en el cine y la música. En el público se encontraban Harrison Ford, Steven Spielberg y el propio Lucas. Para Frampton, la experiencia de tocar ante esas personalidades resultó memorable. “Fue extraño mirar al público y ver a Harrison Ford, Steven Spielberg y George Lucas mirándonos a nosotros”, comentó el guitarrista, según publicó RockFM.

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Encuentros y colaboraciones sobre el escenario

Durante la celebración, distintos artistas subieron al escenario. H.E.R. actuó antes que Frampton, quien más tarde compartió el espacio con Don Felder, exguitarrista de Eagles. Este encuentro marcó el inicio de una relación profesional con H.E.R., cuya repercusión se vería reflejada meses después.

Durante el evento, Frampton compartió escenario con H.E.R. y Don Felder, dando inicio a nuevas alianzas musicales (Mandatory Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports)
Durante el evento, Frampton compartió escenario con H.E.R. y Don Felder, dando inicio a nuevas alianzas musicales (Mandatory Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports)

Frampton explicó que la conexión con H.E.R. surgió de manera espontánea y se consolidó tras la fiesta. Según RockFM, el guitarrista elogió su talento y actitud sobre el escenario. “Vimos a H.E.R. actuar en su concierto y me quedé alucinado”, expresó Frampton en su canal de YouTube. “Es una gran cantante, compositora y guitarrista —una guitarrista increíble. Es un honor que H.E.R. haya aportado su increíble talento con la guitarra a [el disco]”, agregó.

Del encuentro al estudio: el nacimiento de Carry the Light

El vínculo que nació aquella noche se tradujo en una colaboración concreta. H.E.R. terminó participando en el nuevo álbum de Frampton, titulado Carry the Light. De acuerdo a lo reportado por RockFM, esta producción representa el primer trabajo de rock con material completamente original del guitarrista desde Thank You Mr. Churchill (2010).

La participación de H.E.R. en la fiesta derivó en una colaboración en el disco Carry the Light, el regreso de Frampton al rock original (Photo by Martin BERNETTI / AFP)
La participación de H.E.R. en la fiesta derivó en una colaboración en el disco Carry the Light, el regreso de Frampton al rock original (Photo by Martin BERNETTI / AFP)

El disco fue lanzado el 15 de mayo, con el sencillo “Buried Treasure” como carta de presentación. Este tema funciona como homenaje a Tom Petty y su letra se compone exclusivamente de títulos de canciones de Tom Petty & The Heartbreakers. La presencia de invitados en el álbum confirma el carácter abierto y colaborativo del proyecto surgido tras la celebración en Skywalker Ranch.

Invitados destacados y trabajo familiar

Carry the Light reúne a varios músicos reconocidos. Entre ellos figuran Benmont Tench, Sheryl Crow, el saxofonista Bill Evans, Tom Morello y Graham Nash. Además, el propio Frampton resaltó la contribución de su hijo Julian Frampton, con quien compartió el proceso de composición y producción.

El nuevo álbum cuenta con la colaboración de músicos como Sheryl Crow, Tom Morello y Julian Frampton, hijo del guitarrista
El nuevo álbum cuenta con la colaboración de músicos como Sheryl Crow, Tom Morello y Julian Frampton, hijo del guitarrista

He podido trabajar con mi hijo Julian, escribiendo y produciendo juntos. Seguro que es la primera de muchas”, declaró el guitarrista, según RockFM. El álbum también contó con la participación del ingeniero y coproductor Chuck Ainlay, colaborador habitual de Frampton, quien elogió el resultado final y lo consideró uno de los trabajos más destacados de su carrera reciente.

Un episodio que deja huella en la trayectoria de Frampton

La noche en Skywalker Ranch marcó el comienzo de una etapa creativa y colaborativa para Peter Frampton
La noche en Skywalker Ranch marcó el comienzo de una etapa creativa y colaborativa para Peter Frampton

La actuación en Skywalker Ranch no solo reunió a figuras del cine y la música, sino que sembró la semilla de colaboraciones que marcaron el rumbo del nuevo proyecto discográfico de Peter Frampton. La experiencia vivida durante la fiesta de George Lucas sigue resonando en la obra del guitarrista y evidencia cómo los encuentros inesperados pueden derivar en nuevas direcciones artísticas.

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