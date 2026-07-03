El Salvador oficializa autorización de la venta de lácteos elaborados con leche en polvo reconstituida

Diferentes productos lácteos pesados y empaquetados para su venta (foto: MAG)

El Salvador oficializó una reforma a la ley que regula la producción y venta de lácteos para permitir la comercialización de leche, crema y quesos elaborados con leche en polvo reconstituida o recombinada. La decisión entró en vigor el 27 de julio.

La medida fue publicada en el Diario Oficial del 19 de julio, última edición disponible, y modifica el artículo 21 de la Ley de fomento de producción higiénica de la leche y productos lácteos y de regulación de su expendio. El cambio elimina la frase que prohibía la comercialización de leche, crema y quesos provenientes de la reconstitución y recombinación de leche en polvo, pero mantiene la prohibición sobre productos elaborados con adulterantes.

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Según el decreto legislativo, la reforma busca “adecuar y simplificar” el contenido de ese artículo al eliminar la restricción sobre los derivados de leche en polvo y conservar únicamente la prohibición de comercializar productos adulterados. El texto también afirma que la modificación pretende garantizar que los lácteos sean elaborados a partir de leche y cumplan con los estándares de calidad establecidos.

Los argumentos del Gobierno

El decreto y la argumentación oficial sostienen que la modificación reforzará la seguridad alimentaria y la inocuidad de los productos lácteos consumidos en el país, evitará el uso de sustancias que alteren su composición y calidad, y favorecerá precios más competitivos con un mejor abastecimiento.

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El Salvador habilita la venta de lácteos elaborados con leche en polvo reconstituida. Imagen muestra la oficialización del decreto legislativo a través de su publicación en el Diario Oficial.

La reforma también es presentada como una actualización de una regulación vigente desde 1960, con el objetivo de armonizarla con el Reglamento Técnico Centroamericano y eliminar obstáculos a la comercialización dentro del mercado regional. Ningún diputado que votó a favor se refirió durante la discusión a la eliminación expresa de la prohibición sobre la reconstitución de leche en polvo en los productos lácteos.

Como medida complementaria, el Ministerio de Agricultura anunció que incorporará al sector ganadero al Programa Aumento de la Producción. Esa estrategia incluye entrega de insumos al costo, asistencia veterinaria integral gratuita, mejoramiento genético, apoyo con maquinaria agrícola, semillas de pasto mejoradas y acceso a líneas de crédito preferenciales mediante el Banco de Fomento Agropecuario.

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¿Cómo se llegó a esta disposición?

La solicitud fue enviada por el Gobierno central a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que participó en la comisión legislativa para exponer los argumentos a favor de la enmienda. Después de emitido el dictamen, la Asamblea Legislativa votó el decreto en sesión plenaria.

En ese debate, el diputado del Partido de Concertación Nacional Serafín Orantes defendió la reforma con el argumento de que “el Ejecutivo está tratando de cuidar y respaldar la salud de los salvadoreños a través de vender productos con una inocuidad muy importante. Viene a contribuir la salud de todos los salvadoreños”. El legislador por Ahuachapán no detalló beneficios específicos de la leche en polvo frente a la leche de vaca.

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Barriles de madera con leche salvadoreña se observan en una instalación rural, con cucharones metálicos sumergidos en el líquido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prohibición eliminada regía desde 2000, según expuso en el pleno la diputada Claudia Ortiz, quien sostuvo que esa restricción había sido diseñada para proteger a un sector integrado en un 80% por pequeños productores. Su propuesta para exigir un etiquetado visible en los productos elaborados total o parcialmente con leche en polvo solo obtuvo tres votos.

Salvador Gross, presidente de la Asociación de Productores de Leche de El Salvador (Proleche), advirtió en que la nueva regulación, sin medidas de protección complementarias, podría afectar a cientos de pequeños y medianos ganaderos. De acuerdo con el directivo de Proleche, una de las principales demandas del sector es la creación de una normativa de etiquetado que obligue a los fabricantes a informar si un producto contiene leche en polvo o es elaborado únicamente con leche fluida nacional.

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